Alan Shearer membela Arsenal terkait gol dari tendangan bebas dan yakin mereka AKAN memenangkan gelar Premier League setelah kemenangan Chelsea

Statistik ini telah menuai kritik dari mereka yang menyarankan tim Arteta kurang memiliki kelancaran serangan. Namun, Shearer dengan cepat menepis kekhawatiran tersebut. Berbicara dalam podcast The Rest Is Football, melalui Metro, ia mengatakan: "Ya, saya mungkin setuju dengan itu [saran bahwa Arsenal perlu lebih baik dari segi serangan]. Tapi saya lebih memilih, tentu saja, untuk tetap berada di posisi mereka. Jika mereka menang setiap pertandingan, maka mereka akan memenangkannya. Begitu juga dengan City, saya kira, tapi saya tidak terlalu khawatir dengan itu. Saya hanya berpikir bahwa gambaran besarnya adalah mereka menemukan cara. Mereka menemukan cara melawan Chelsea, mereka tidak brilian, tapi tendangan bebas mereka kembali menyelamatkan mereka dan tidak ada yang salah dengan itu."

Seiring tekanan semakin meningkat di puncak klasemen, Shearer mengakui bahwa para pemain merasakan beban dari persaingan gelar yang tak kenal lelah. Kemenangan atas Chelsea jauh dari sempurna, tapi legenda Newcastle itu percaya ketahanan mental kini lebih penting daripada penampilan. "Mereka akan gugup, mereka akan tegang karena tekanan yang mereka hadapi," kata Shearer. "Mereka manusia, saya pernah mengalaminya sendiri, dan itu permintaan yang besar, secara mental dan fisik. Itu menguras tenaga."

Membandingkan era saat ini dengan kampanye juara yang dia menangkan bersama Blackburn Rovers, Shearer menyarankan bahwa bintang-bintang modern menghadapi beban psikologis yang lebih besar karena era digital. Dia menambahkan: "Saya tidak peduli siapa atau apa Anda, dan situasinya lebih buruk sekarang daripada di tahun 1990-an saat kami pertama kali memenangkannya di Blackburn, karena kebisingan di media sosial dan sebagainya. Kami tidak benar-benar memiliki itu dan saat itu sudah sangat sulit. Saya mengerti mereka tidak akan sempurna, tapi mereka berada dalam posisi yang sangat kuat dan saya masih yakin mereka akan melakukannya."