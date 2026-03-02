(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Alan Shearer membela Arsenal terkait gol dari tendangan bebas dan yakin mereka AKAN memenangkan gelar Premier League setelah kemenangan Chelsea
Para ahli tendangan bebas kembali beraksi untuk mengalahkan Chelsea.
Kemenangan ini menjadi bukti kualitas tendangan bebas Arsenal, dengan William Saliba dan Jurrien Timber keduanya mencetak gol dari tendangan sudut. Gol-gol ini membawa The Gunners ke angka 16 gol dari tendangan sudut musim ini, yang merupakan rekor tertinggi bersama oleh tim mana pun dalam satu musim Premier League.
- AFP
Shearer mendukung Arsenal untuk melaju hingga akhir.
Statistik ini telah menuai kritik dari mereka yang menyarankan tim Arteta kurang memiliki kelancaran serangan. Namun, Shearer dengan cepat menepis kekhawatiran tersebut. Berbicara dalam podcast The Rest Is Football, melalui Metro, ia mengatakan: "Ya, saya mungkin setuju dengan itu [saran bahwa Arsenal perlu lebih baik dari segi serangan]. Tapi saya lebih memilih, tentu saja, untuk tetap berada di posisi mereka. Jika mereka menang setiap pertandingan, maka mereka akan memenangkannya. Begitu juga dengan City, saya kira, tapi saya tidak terlalu khawatir dengan itu. Saya hanya berpikir bahwa gambaran besarnya adalah mereka menemukan cara. Mereka menemukan cara melawan Chelsea, mereka tidak brilian, tapi tendangan bebas mereka kembali menyelamatkan mereka dan tidak ada yang salah dengan itu."
Seiring tekanan semakin meningkat di puncak klasemen, Shearer mengakui bahwa para pemain merasakan beban dari persaingan gelar yang tak kenal lelah. Kemenangan atas Chelsea jauh dari sempurna, tapi legenda Newcastle itu percaya ketahanan mental kini lebih penting daripada penampilan. "Mereka akan gugup, mereka akan tegang karena tekanan yang mereka hadapi," kata Shearer. "Mereka manusia, saya pernah mengalaminya sendiri, dan itu permintaan yang besar, secara mental dan fisik. Itu menguras tenaga."
Membandingkan era saat ini dengan kampanye juara yang dia menangkan bersama Blackburn Rovers, Shearer menyarankan bahwa bintang-bintang modern menghadapi beban psikologis yang lebih besar karena era digital. Dia menambahkan: "Saya tidak peduli siapa atau apa Anda, dan situasinya lebih buruk sekarang daripada di tahun 1990-an saat kami pertama kali memenangkannya di Blackburn, karena kebisingan di media sosial dan sebagainya. Kami tidak benar-benar memiliki itu dan saat itu sudah sangat sulit. Saya mengerti mereka tidak akan sempurna, tapi mereka berada dalam posisi yang sangat kuat dan saya masih yakin mereka akan melakukannya."
Arteta menyoroti 'derbi London yang sesungguhnya'
Arteta tidak menipu diri sendiri tentang kesulitan tugas yang dihadapi timnya melawan juara Piala Dunia Klub. Meskipun memulai dengan dominan, pelatih asal Spanyol itu mengakui timnya harus berjuang keras untuk meraih kemenangan, terutama setelah Chelsea bermain dengan 10 orang setelah Pedro Neto diusir dari lapangan. "Sebuah derby London yang sesungguhnya," kata Arteta kepada wartawan. "Kami mengharapkan itu karena kualitas lawan, karena kualitas individu yang mereka miliki, dan karena kami sudah bermain melawan mereka empat kali, jadi kami tahu seberapa baik dan sulitnya mereka untuk dihadapi. Setelah kami memulai pertandingan dengan baik, babak pertama sangat, sangat dominan. Saya pikir selisih skor seharusnya lebih besar. Tapi kami imbang 1-1 [di babak pertama], jadi pertandingan masih terbuka."
Manajer The Gunners bahkan mengungkapkan bahwa dia mengambil inspirasi dari kemenangan pekan lalu atas Tottenham selama pembicaraan tim di ruang ganti. Arteta menambahkan: "Saya mengingatkan mereka bahwa kami berada dalam posisi yang sama persis melawan Spurs tujuh hari lalu di ruang ganti itu. Mereka berkata, 'Lihat apa yang terjadi di babak kedua, jadi kami akan melakukannya lagi, tapi mungkin kami harus melewati beberapa momen sulit untuk memastikan kemenangan.'' Kami memang melakukannya. Kami memanfaatkan momen untuk mencetak gol kedua dan setelah kartu merah, kami semua mengharapkan hasil yang sangat berbeda di menit-menit akhir. Tapi kami tidak berhasil mengendalikan dan mendominasi situasi tersebut sebaik yang kami inginkan. Selain itu, Chelsea melakukan hal-hal yang sangat, sangat baik di periode itu dan kami membutuhkan David [Raya] untuk memenangkan pertandingan bagi kami."
- Getty Images Sport
Keunggulan dalam situasi bola mati dan tantangan ke depan
Dominasi Arsenal dari tendangan sudut semakin mengukir sejarah, dengan klub ini kini menyamai rekor Premier League untuk jumlah gol dari tendangan sudut terbanyak dalam satu musim. Efisiensi mereka telah membantu mereka menembus pertahanan lawan yang menggunakan formasi rendah, dan dengan sembilan pertandingan tersisa, The Gunners berada di ambang menetapkan standar baru sepanjang masa dalam produktivitas tendangan mati, senjata yang bisa menjadi penentu dalam persaingan gelar dengan City.
Arsenal tidak punya banyak waktu untuk merayakan kemenangan derby terbaru mereka karena mereka bersiap untuk perjalanan tengah pekan ke Brighton, pertandingan yang diprediksi akan menjadi ujian berat lainnya. Tim Pep Guardiola tetap berada di belakang mereka, setelah mengalahkan Leeds pada Sabtu untuk tetap dalam jangkauan. Seiring dengan "kebisingan" yang disebutkan Shearer terus meningkat, skuad Arteta tahu bahwa hasil akan selalu lebih penting daripada gaya permainan pada tahap ini dari musim.
