Rekor 100% Al-Nassr Dinodai Al-Ettifaq, Cristiano Ronaldo Yang Cetak Gol Tak Sengaja: Kami Tahu Apa Yang Harus Dilakukan
Al-Nassr diuji hingga batas kemampuan
Al-Nassr tampaknya menderita pukulan besar dalam lima menit pertama ketika bek kiri Saad Fahad diberikan kartu merah langsung karena tantangan ceroboh pada Madallah Alolayan. Wasit awalnya tidak membuang waktu untuk mengusir bek tersebut, tetapi tinjauan VAR yang panjang secara dramatis mengubah narasi. Keputusan itu dibatalkan, Fahad lolos hanya dengan kartu kuning dan Al-Nassr terhindar dari prospek bermain hampir sepanjang pertandingan dengan 10 orang. Meskipun dengan pembebasan itu, Al-Ettifaq yang memukul pertama kali, melakukannya dengan gaya dan melawan jalannya permainan. Wijnaldum memanfaatkan serangan balik cepat, maju dengan penuh tujuan dan melepaskan tembakan keras dari jarak jauh yang melampaui penjaga gawang Al-Nassr.
Terpukul oleh kemunduran itu, Al-Nassr maju ke depan mencari penyama kedudukan. Penguasaan bola dimonopoli, wilayah dikuasai dan Ronaldo bekerja tanpa lelah di barisan depan serangan. Namun, meskipun dengan segala tekanan mereka, pemimpin liga itu kesulitan untuk menerjemahkan dominasi menjadi peluang jelas. Ronaldo, yang diawasi ketat oleh pertahanan Al-Ettifaq, gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran sebelum jeda. Umpan terakhir berulang kali hilang, dan gerakan menjanjikan terhenti sebelum mereka benar-benar bisa menguji penjaga gawang lawan.
'Kami berada di jalur yang benar'
Apa pun yang dikatakan di ruang ganti memberikan efek langsung. Al-Nassr keluar dari jeda dengan tempo dan tujuan yang diperbarui, menyamakan skor dalam waktu satu menit setelah dimulai kembali. Angelo Gomes masuk dari sayap kiri sebelum mengirimkan umpan tepat ke Joao Felix di tepi area. Penyerang asal Portugal itu kemudian melepaskan tembakan rendah yang akurat ke sudut untuk menyamakan kedudukan dan memicu semangat di dalam stadion. Lebih dari satu jam telah dimainkan ketika Al-Nassr akhirnya memimpin. Felix kembali terbukti berpengaruh, usahanya dari jarak dekat memantul dari punggung Ronaldo dan melambung ke dalam gawang. Namun, selebrasi Al-Nassr hanya berjalan singkat. Al-Ettifaq menolak untuk mundur dan diberi penghargaan atas ketahanan mereka ketika Wijnaldum mencetak gol lagi. Memanfaatkan waktunya dengan sempurna, gelandang asal Belanda itu menyelesaikan dengan klinis untuk melengkapi dua golnya dan merebut satu poin yang terasa seperti kemenangan bagi tim tamu.
Setelah itu, Ronaldo yang berusia 40 tahun menunjukkan nada optimis, bersikeras bahwa Al-Nassr tetap dalam kondisi baik untuk meraih kesuksesan. Di Instagram, dia menulis: "Kami berada di jalur yang tepat dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di 2026! 🟡🔵".
Tekad Ronaldo yang tak kenal lelah untuk melanjutkan di 2026
Ronaldo menegaskan kembali keinginannya yang masih membara untuk sukses di Globe Soccer Awards, mengatakan: "Sulit untuk terus bermain, tetapi saya masih memiliki hasrat dan saya termotivasi untuk melanjutkan. Tidak masalah jika saya bermain di Timur Tengah atau Eropa; saya ingin terus memenangkan gelar dan mencapai tonggak sejarah yang semua orang ketahui. Saya yakin saya akan mencapainya (1000 gol) jika tidak ada cedera. Nikmati malam ini dan Selamat Tahun Baru."
Pola pikir itu terus mendefinisikan peran Ronaldo di tingkat klub dan internasional. Dia tetap menjadi pusat ambisi Al-Nassr untuk mengangkat trofi Liga Pro Saudi, sesuatu yang belum dia raih sejak kepindahannya pada 2023, dengan Piala Champions Klub Arab masih menjadi satu-satunya trofi di Riyadh.
Mata tertuju pada piala pada tahun 2026
Ronaldo secara luas diharapkan memimpin Portugal di Piala Dunia 2026. Kekalahan yang merugikan dari Republik Irlandia, yang membuat Ronaldo diusir dari lapangan, sempat menimbulkan keraguan terhadap arah tim. Tetapi dia akan kembali untuk pertandingan pertama babak grup Selecao di Amerika Serikat setelah mendapat keringanan dari FIFA. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat dan Al-Nassr bersiap untuk membuka tahun 2026 melawan Al-Ahli, yang dipimpin oleh Ivan Toney, fokus Ronaldo tetap tertuju pada trofi. Jika sang penyerang dapat memenangkan trofi besar pertamanya di Arab Saudi dan memimpin Portugal menuju kejayaan global di panggung terbesar dunia, perdebatan GOAT mungkin akan dibuka kembali.
