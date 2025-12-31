Rekor 100% Al-Nassr Dinodai Al-Ettifaq, Cristiano Ronaldo Yang Cetak Gol Tak Sengaja: Kami Tahu Apa Yang Harus Dilakukan

Al-Nassr tampaknya menderita pukulan besar dalam lima menit pertama ketika bek kiri Saad Fahad diberikan kartu merah langsung karena tantangan ceroboh pada Madallah Alolayan. Wasit awalnya tidak membuang waktu untuk mengusir bek tersebut, tetapi tinjauan VAR yang panjang secara dramatis mengubah narasi. Keputusan itu dibatalkan, Fahad lolos hanya dengan kartu kuning dan Al-Nassr terhindar dari prospek bermain hampir sepanjang pertandingan dengan 10 orang. Meskipun dengan pembebasan itu, Al-Ettifaq yang memukul pertama kali, melakukannya dengan gaya dan melawan jalannya permainan. Wijnaldum memanfaatkan serangan balik cepat, maju dengan penuh tujuan dan melepaskan tembakan keras dari jarak jauh yang melampaui penjaga gawang Al-Nassr.

Terpukul oleh kemunduran itu, Al-Nassr maju ke depan mencari penyama kedudukan. Penguasaan bola dimonopoli, wilayah dikuasai dan Ronaldo bekerja tanpa lelah di barisan depan serangan. Namun, meskipun dengan segala tekanan mereka, pemimpin liga itu kesulitan untuk menerjemahkan dominasi menjadi peluang jelas. Ronaldo, yang diawasi ketat oleh pertahanan Al-Ettifaq, gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran sebelum jeda. Umpan terakhir berulang kali hilang, dan gerakan menjanjikan terhenti sebelum mereka benar-benar bisa menguji penjaga gawang lawan.