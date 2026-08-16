Al-Ittihad di persimpangan jalan: apakah mimpi berakhir sebelum dimulai?

Masalahnya bukan pada hasil imbang Al-Ittihad melawan Al-Khaleej, sebab musim ini masih di tahap awal, dan tidak masuk akal untuk menjatuhkan vonis akhir terhadap sebuah tim hanya dari satu pertandingan. Namun yang mencolok adalah skenario ini kembali mengingatkan pada masalah yang sudah lama menghantui "Sang Dekan": tampil hebat dalam satu laga besar lalu tersandung secara mengejutkan, seolah kemenangan tak kunjung menjadi kondisi yang berkelanjutan.

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Kemenangan empat gol atas Al-Jazira melambungkan ekspektasi secara besar-besaran, dan membuat para suporter menanti kelanjutan level permainan yang sama di liga. Namun laga melawan Al-Khaleej mengungkap bahwa jalan masih panjang, dan bahwa Al-Ittihad membutuhkan lebih dari sekadar satu malam istimewa untuk membuktikan bahwa mereka telah menjadi tim yang mampu bersaing secara konsisten.

Pada saat yang sama, tidak bisa diabaikan situasi yang mewarnai laga melawan Al-Khaleej, terutama kartu merah Danilo Pereira, sebuah momen yang berdampak langsung pada jalannya pertandingan dan memaksa Al-Ittihad menyelesaikan sebagian penting dari laga dengan sepuluh pemain, yang memberi lawan peluang untuk bangkit dan merebut hasil imbang.