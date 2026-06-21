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FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

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Al-Hilal mengajukan tawaran... Bintang Barcelona menolak Liga Turki

Transfers
Al Hilal
Barcelona
Real Betis
M. Casado
Manchester United
Real Sociedad
Saudi Pro League
LaLiga
Super Lig
Arab Saudi
Spanyol
Inggris
Turki

Mendez menjadi penghubung... dan Blaugrana yang menentukan harganya

Pihak manajemen olahraga FC Barcelona yang dipimpin oleh Deco terus memantau bursa transfer untuk mendapatkan kesepakatan terbaik yang sesuai dengan kondisi keuangan klub Catalan tersebut. Di sisi lain, salah satu bintang Blaugrana kini berada dalam kebingungan mengenai masa depannya, setelah tidak ada lagi alasan yang memadai untuk tetap bertahan, karena ia kini ingin mencoba pengalaman baru. 

Surat kabar Spanyol *Sport* melaporkan bahwa gelandang Marc Casado (22 tahun) telah mengakhiri keraguannya mengenai masa depannya dan memutuskan untuk meninggalkan Barcelona pada musim panas ini, meskipun ia sangat terikat dengan klub Catalan tersebut. Keputusannya ini diambil setelah ia yakin bahwa peluangnya untuk bermain akan berkurang pada musim depan, mengingat persaingan yang ketat dengan Bernat, De Jong, Pedri, dan Gavi, setelah melakukan percakapan langsung dengan pelatih Hans Flick pasca berakhirnya musim.

  • Ketenangan total... Satu-satunya syarat

    Casado menugaskan agennya, Jorge Mendes, untuk mendengarkan tawaran-tawaran yang masuk, dengan menyadari bahwa Barcelona mensyaratkan pembayaran 20 juta euro untuk melepasnya, serta ingin menyelesaikan kesepakatan tersebut sebelum 30 Juni mendatang.

    Surat kabar tersebut menegaskan: “Barcelona tidak menekan sang pemain yang saat ini sedang mempertimbangkan opsi-opsi yang ada dengan tenang, dan ia telah menolak tawaran dari liga Turki, karena lebih memilih untuk tetap di Eropa.”

    Surat kabar tersebut menambahkan: “Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Al-Hilal Saudi, terutama karena usianya yang masih muda memungkinkan dirinya untuk kembali ke Eropa di masa depan, mengingat Mendes juga sedang menjalin komunikasi dengan klub Saudi tersebut dalam rangka negosiasi transfer João Cancelo.”

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    • Iklan

  • Minat Manchester United dan dua pemain La Liga

    Dia juga menyinggung ketertarikan Manchester United terhadap pemain tersebut, “namun hal itu belum sampai pada tahap yang serius,” sementara opsi Monaco saat ini telah dikesampingkan.

    Di La Liga, ada banyak kontak dengan Mendes, di mana Casado menarik perhatian Mateo Alemany di Atlético Madrid, serta Real Betis dan Real Sociedad, terutama karena kedua tim tersebut akan berlaga di Liga Champions musim depan.

    Laporan tersebut menyimpulkan: “Namun, angka 20 juta euro yang diminta Barcelona menjadi hambatan bagi klub-klub Spanyol.”

    Perlu dicatat bahwa Casado telah menjalani dua musim penuh bersama Barcelona di bawah asuhan Flick, di mana ia tampil dalam 75 pertandingan dan mencetak satu gol, yang tercipta di La Liga melawan Real Sociedad, di Stadion Olimpiade “Luis Companys” musim lalu.

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