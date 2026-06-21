Al-Hilal mengajukan tawaran... Bintang Barcelona menolak Liga Turki

Pihak manajemen olahraga FC Barcelona yang dipimpin oleh Deco terus memantau bursa transfer untuk mendapatkan kesepakatan terbaik yang sesuai dengan kondisi keuangan klub Catalan tersebut. Di sisi lain, salah satu bintang Blaugrana kini berada dalam kebingungan mengenai masa depannya, setelah tidak ada lagi alasan yang memadai untuk tetap bertahan, karena ia kini ingin mencoba pengalaman baru.

Surat kabar Spanyol *Sport* melaporkan bahwa gelandang Marc Casado (22 tahun) telah mengakhiri keraguannya mengenai masa depannya dan memutuskan untuk meninggalkan Barcelona pada musim panas ini, meskipun ia sangat terikat dengan klub Catalan tersebut. Keputusannya ini diambil setelah ia yakin bahwa peluangnya untuk bermain akan berkurang pada musim depan, mengingat persaingan yang ketat dengan Bernat, De Jong, Pedri, dan Gavi, setelah melakukan percakapan langsung dengan pelatih Hans Flick pasca berakhirnya musim.