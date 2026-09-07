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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL

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Al Hilal Bajak Hughes, Ranjau Menanti Penggantinya di Liverpool

FEATURES
Liverpool vs Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid
Champions League
Liverpool vs Fulham
Fulham
Premier League
Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
Inggris
Spanyol
Arab Saudi
Mesir

Tugas berat menanti direktur baru

Klub Liverpool menemukan dirinya menghadapi tugas baru yang sensitif di luar lapangan, setelah kepergian direktur olahraga mereka Richard Hughes ke klub Al Hilal Saudi menjadi kepastian, sehingga manajemen Liverpool memulai perjalanan mencari sosok yang akan menempati salah satu posisi paling berpengaruh bagi masa depan tim.

Liverpool mencari direktur olahraga baru untuk kelima kalinya sejak tahun 2022, di saat klub berupaya menyelesaikan proses pemilihan secepat mungkin, sekaligus menjaga stabilitas proyek olahraga dan tidak mengulangi pusaran perubahan yang beruntun pada posisi ini.

Hughes menjabat di Liverpool pada musim panas tahun 2024, dan memainkan peran menonjol dalam penunjukan Arne Slot dan Andoni Iraola, sebelum ia memberi tahu klub pada awal tahun ini mengenai keinginannya untuk menjalani pengalaman baru di Arab Saudi.

Mike Gordon, presiden kelompok olahraga Fenway (FSG), memimpin proses pencarian pengganti Hughes, di tengah keinginan jelas untuk segera merampungkan urusan tersebut.

Liverpool tidak menutup kemungkinan menggunakan salah satu nama yang ada di dalam klub, namun pada saat yang sama mereka mempertimbangkan kemungkinan merekrut sosok dari luar tembok Anfield, dengan syarat kandidat tersebut mampu menyelaraskan diri dengan proyek olahraga klub dan bekerja dalam jangka panjang.

Namun siapa saja kandidat terkemuka untuk mengisi posisi tersebut? Dan apa saja urusan pelik yang menanti direktur olahraga baru begitu ia tiba?

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    Siapa saja kandidat terkuat untuk menggantikan Hughes?

    David Woodfine termasuk salah satu nama yang santer disebut, setelah sebelumnya bekerja sebagai asisten Richard Hughes, dan pernah pula menjabat sebagai direktur urusan pemain pinjaman di Liverpool.

    Woodfine memiliki pengetahuan yang luas tentang klub dan cara kerja di dalamnya, dan pada periode lalu ia terlihat menemani Iraola dalam sebuah tur di dalam fasilitas pusat latihan "AXA", setelah pelatih tersebut tiba di klub pada bulan Juni.

    Muncul pula nama Julian Ward, yang sebelumnya mengemban jabatan direktur olahraga Liverpool antara tahun 2022 dan 2023, serta berperan dalam merampungkan sejumlah transfer penting, di antaranya perekrutan Luis Diaz, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister, dan Darwin Nunez.

    Ward saat ini bekerja sebagai direktur teknik di Fenway Sports Group, hal yang menjadikannya salah satu opsi alami di hadapan manajemen Liverpool, terutama dengan pengetahuannya yang mendalam tentang klub dan mekanisme pengambilan keputusan olahraga di dalamnya.

    Di antara nama-nama lain yang disebut adalah Pedro Marques, direktur pengembangan sepak bola di Fenway Sports Group, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai direktur teknik klub Portugal, Benfica.

    Marques merupakan bagian dari manajemen yang turut berperan dalam perekrutan Enzo Fernandez seharga 10 juta pound sterling, sebelum ia bekerja sebagai analis performa tim utama di Manchester City.

    Adapun dari luar klub, mencuat nama Luis Campos, direktur olahraga Paris Saint-Germain saat ini, sebagai salah satu opsi terkuat yang disebut, hanya saja gagasan kepergiannya dari sang juara Eropa dalam waktu dekat tampaknya kecil kemungkinannya.

    Terlepas dari siapa sosok yang akan menggantikan Hughes, direktur olahraga yang baru akan menemukan dirinya berhadapan dengan sederet berkas penting, terutama karena kepergian Hughes bukanlah satu-satunya perubahan dalam sistem perekrutan, setelah ia juga membawa serta dua pejabat perekrutan Liverpool, yakni Mark Burchill dan Craig Mackey, ke Timur Tengah.

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    Apakah dia berhasil mempertahankan Alisson dan Van Dijk?

    Masa depan Alisson Becker akan menjadi salah satu berkas paling menonjol yang menanti direktur olahraga baru, mengingat kontrak kiper asal Brasil itu bersama Liverpool berakhir pada penghujung musim ini.

    Meski Juventus menaruh minat untuk merekrut Alisson selama bursa transfer musim panas, Liverpool tidak siap melepas penjaga gawangnya, yang masih menjadi pilihan pertama tak terbantahkan di mata para petinggi klub dan tim pelatih.

    Iraola juga menunjuknya sebagai salah satu wakil kapten, dan kiper berusia 33 tahun itu tampil sebagai starter di seluruh tiga pertandingan tim di liga sejauh ini, meski ia belum mencapai level terbaiknya yang biasa.

    Liverpool memiliki sejumlah opsi lain di posisi penjaga gawang, namun Giorgi Mamardashvili sejauh ini belum menampilkan level yang benar-benar meyakinkan, sementara klub menanti kedatangan kiper muda Lucas Bergmans, berusia 18 tahun, yang datang dari Genk musim panas mendatang dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai 30 juta pounds sterling.

    Meski demikian, akan sulit memandang Bergmans sebagai kiper yang mampu memikul tanggung jawab tim utama secara langsung.

    Alisson merupakan salah satu pemain paling menonjol dalam generasi emas terakhir Liverpool, setelah berkontribusi meraih dua gelar Liga Primer Inggris dan Liga Champions Eropa. Karena itu, direktur olahraga baru harus mengambil keputusan yang sangat penting terkait upaya memperpanjang masa baktinya di "Anfield" setidaknya untuk satu musim lagi.

    Berkas Virgil van Dijk pun tak kalah penting, mengingat kontrak sang kapten tim juga berakhir musim panas mendatang.

    Dengan kepergian sejumlah figur kepemimpinan, terutama Mohamed Salah dan Andy Robertson pada akhir musim lalu, Liverpool kini lebih membutuhkan pengalaman di dalam ruang ganti, sehingga kehilangan Alisson dan Van Dijk sekaligus dalam periode transfer yang sama menjadi risiko besar.

    Meski telah menginjak usia 35 tahun, Van Dijk tampil di setiap menit pertandingan Liverpool di liga sejauh ini, usai kembali dari masa istirahat panjang yang ia dapatkan seusai Piala Dunia.

    Bek asal Belanda itu mungkin tidak lagi memiliki kekuatan fisik seperti yang ia miliki pada tahun-tahun awalnya bersama tim, tetapi ia tetap, tanpa keraguan, salah satu bek tengah terbaik di Eropa.

    Liverpool memiliki sekelompok bek muda dengan potensi besar, di antaranya Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Ivany Ndkoy, dan Mor Tala Ndiaye. Direktur olahraga baru mungkin memandang bahwa keberlanjutan Van Dijk merupakan kesempatan ideal bagi para pemain ini untuk belajar dari salah satu bek terbaik di generasinya.

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    Apa yang menanti lini tengah Liverpool?

    Meski Iraola menilai bahwa Liverpool memiliki "opsi-opsi bagus" di lini tengah, posisi ini justru bisa berubah menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi direktur olahraga yang baru.

    Klub tidak melakukan penguatan di lini tengah selama musim panas, bersamaan dengan kepindahan Curtis Jones ke Inter Milan, yang membuat opsi yang tersedia bagi tim kepelatihan semakin menyempit.

    Sebaliknya, klub memutuskan untuk memberikan ruang lebih besar kepada pemain muda Trey Nyoni, yang berusia 19 tahun, setelah ia menarik perhatian selama tur pramusim baru di Amerika Serikat.

    Dengan meningkatnya jumlah pertandingan dan bertambahnya tekanan kompetisi, tanggung jawab besar akan berada di pundak Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, dan Alexis Mac Allister.

    Setiap cedera yang menimpa salah satu dari para pemain ini bisa menempatkan tim dalam krisis nyata di pertengahan musim, terutama dengan tidak adanya banyak pilihan alternatif.

    Liverpool sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan kepada Lamine Camara, pemain Monaco, menurut yang dilaporkan "BBC Sport" pekan lalu, tetapi klub tidak berencana merekrut gelandang baru selama musim panas.

    Posisi ini bisa berubah menjadi prioritas di bursa transfer musim dingin atau selama musim panas mendatang, terutama jika sulit mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak Mac Allister, yang kontrak saat ini berlaku hingga tahun 2028.

    Saat ini tidak ada negosiasi mengenai kontrak baru untuk gelandang asal Argentina tersebut, yang menjadikan masa depannya salah satu persoalan yang harus dipantau oleh penerus Hughes pada periode mendatang.

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  • FBL-ENG-PR-IPSWICH-LIVERPOOLAFP

    Serangan Liverpool: Kelimpahan Pilihan

    Di sisi lain, situasi tampak lebih stabil di lini serang, setelah Hughes berhasil memperkuat opsi ofensif dengan sejumlah transfer penting selama masa kerjanya.

    Daftar pemain pendatang baru mencakup Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Victor Munoz, dan Bradley Barcola, yang memberikan Liverpool kelimpahan opsi serangan yang jelas.

    Dan dengan semakin dekatnya pemain muda Rio Ngumoha, yang berusia 18 tahun, untuk menandatangani kontrak jangka panjang bersama klub, persaingan untuk posisi lini serang di "Anfield" tampak sangat ketat.

    Pada saat yang sama, Liverpool menolak mengizinkan Cody Gakpo pindah ke Manchester City selama bursa transfer musim panas.

    Meskipun penyerang asal Belanda itu telah mencetak satu gol dan menciptakan tiga gol sejauh ini pada musim ini, sikap klub terhadapnya bisa berubah di masa depan jika mereka berhasil merekrut seorang winger baru, dan datang tawaran finansial menggiurkan untuk melepas Gakpo.

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    Tantangan terbesar: membangun hubungan yang kuat dengan Iraola

    Membangun hubungan kerja yang sukses dengan pelatih Andoni Iraola mungkin menjadi salah satu tugas terpenting yang menanti direktur olahraga baru. Billy Hogan, kepala eksekutif Liverpool, sempat berupaya menegaskan musim panas ini bahwa klub berada dalam kondisi stabil, dengan mengatakan kepada jaringan "BBC Sport": "Saya ingin menjelaskan bahwa sebagai sebuah klub sepak bola, kami berada dalam situasi yang sangat sehat; kepemimpinan dari pihak pemilik memiliki kestabilan yang besar, dan kami menantikan dengan penuh antusias musim mendatang serta musim-musim setelahnya."

    Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa musim panas Liverpool diwarnai perubahan besar. Klub mengganti pelatihnya, menerima investor baru, kehilangan sejumlah pemain terbaiknya, dan direktur olahraganya pun meninggalkan jabatannya satu tahun penuh lebih awal dari perkiraan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, karena Michael Edwards, yang menjadi pengambil keputusan dalam penunjukan Hughes, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala eksekutif sektor sepak bola di grup olahraga "Fenway".

    Hughes memainkan peran sentral dalam keputusan memecat Slot dan menunjuk Iraola, yang membuat direktur olahraga baru berhadapan dengan tanggung jawab yang sensitif, karena pada akhirnya ia akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan masa depan pelatih asal Spanyol itu di dalam klub. Saat tiba di Liverpool, Iraola menjelaskan bahwa ia menandatangani kontrak hanya untuk dua tahun, karena ia tidak ingin bertahan di suatu tempat semata-mata karena adanya kontrak yang mengikatnya dengan klub. Hubungan kuatnya dengan Richard Hughes, yang bermula selama masa mereka bekerja bersama di Bournemouth, menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kedatangannya ke posisi direktur teknik Liverpool.

    Kini, setelah kepergian Hughes, seorang direktur olahraga baru harus membangun hubungan yang berbeda dengan Iraola, dan bekerja bersamanya dalam sebuah proyek jangka panjang yang bertujuan mengembalikan Liverpool ke dalam lingkaran persaingan perebutan gelar. Dengan demikian, tugas tersebut tidak sekadar memilih rekrutan baru atau menyelesaikan kontrak para pemain, tetapi juga berkaitan dengan membangun kembali kestabilan di dalam sistem olahraga klub, mengambil keputusan penting mengenai masa depan Alisson dan Van Dijk, mengatasi potensi kekurangan di lini tengah, menjaga keseimbangan lini serang, dan yang terpenting dari semuanya, memastikan adanya hubungan yang kuat dan seimbang dengan Iraola.

    Dari sinilah, tugas direktur olahraga baru Liverpool tampak jauh lebih besar daripada sekadar mengisi jabatan yang kosong; ia akan menghadapi ujian sesungguhnya untuk menentukan wajah sebuah babak baru dalam sejarah "The Reds".