Klub Liverpool menemukan dirinya menghadapi tugas baru yang sensitif di luar lapangan, setelah kepergian direktur olahraga mereka Richard Hughes ke klub Al Hilal Saudi menjadi kepastian, sehingga manajemen Liverpool memulai perjalanan mencari sosok yang akan menempati salah satu posisi paling berpengaruh bagi masa depan tim.
Liverpool mencari direktur olahraga baru untuk kelima kalinya sejak tahun 2022, di saat klub berupaya menyelesaikan proses pemilihan secepat mungkin, sekaligus menjaga stabilitas proyek olahraga dan tidak mengulangi pusaran perubahan yang beruntun pada posisi ini.
Hughes menjabat di Liverpool pada musim panas tahun 2024, dan memainkan peran menonjol dalam penunjukan Arne Slot dan Andoni Iraola, sebelum ia memberi tahu klub pada awal tahun ini mengenai keinginannya untuk menjalani pengalaman baru di Arab Saudi.
Mike Gordon, presiden kelompok olahraga Fenway (FSG), memimpin proses pencarian pengganti Hughes, di tengah keinginan jelas untuk segera merampungkan urusan tersebut.
Liverpool tidak menutup kemungkinan menggunakan salah satu nama yang ada di dalam klub, namun pada saat yang sama mereka mempertimbangkan kemungkinan merekrut sosok dari luar tembok Anfield, dengan syarat kandidat tersebut mampu menyelaraskan diri dengan proyek olahraga klub dan bekerja dalam jangka panjang.
Namun siapa saja kandidat terkemuka untuk mengisi posisi tersebut? Dan apa saja urusan pelik yang menanti direktur olahraga baru begitu ia tiba?
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