Membangun hubungan kerja yang sukses dengan pelatih Andoni Iraola mungkin menjadi salah satu tugas terpenting yang menanti direktur olahraga baru. Billy Hogan, kepala eksekutif Liverpool, sempat berupaya menegaskan musim panas ini bahwa klub berada dalam kondisi stabil, dengan mengatakan kepada jaringan "BBC Sport": "Saya ingin menjelaskan bahwa sebagai sebuah klub sepak bola, kami berada dalam situasi yang sangat sehat; kepemimpinan dari pihak pemilik memiliki kestabilan yang besar, dan kami menantikan dengan penuh antusias musim mendatang serta musim-musim setelahnya."

Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa musim panas Liverpool diwarnai perubahan besar. Klub mengganti pelatihnya, menerima investor baru, kehilangan sejumlah pemain terbaiknya, dan direktur olahraganya pun meninggalkan jabatannya satu tahun penuh lebih awal dari perkiraan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, karena Michael Edwards, yang menjadi pengambil keputusan dalam penunjukan Hughes, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala eksekutif sektor sepak bola di grup olahraga "Fenway".

Hughes memainkan peran sentral dalam keputusan memecat Slot dan menunjuk Iraola, yang membuat direktur olahraga baru berhadapan dengan tanggung jawab yang sensitif, karena pada akhirnya ia akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan masa depan pelatih asal Spanyol itu di dalam klub. Saat tiba di Liverpool, Iraola menjelaskan bahwa ia menandatangani kontrak hanya untuk dua tahun, karena ia tidak ingin bertahan di suatu tempat semata-mata karena adanya kontrak yang mengikatnya dengan klub. Hubungan kuatnya dengan Richard Hughes, yang bermula selama masa mereka bekerja bersama di Bournemouth, menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kedatangannya ke posisi direktur teknik Liverpool.

Kini, setelah kepergian Hughes, seorang direktur olahraga baru harus membangun hubungan yang berbeda dengan Iraola, dan bekerja bersamanya dalam sebuah proyek jangka panjang yang bertujuan mengembalikan Liverpool ke dalam lingkaran persaingan perebutan gelar. Dengan demikian, tugas tersebut tidak sekadar memilih rekrutan baru atau menyelesaikan kontrak para pemain, tetapi juga berkaitan dengan membangun kembali kestabilan di dalam sistem olahraga klub, mengambil keputusan penting mengenai masa depan Alisson dan Van Dijk, mengatasi potensi kekurangan di lini tengah, menjaga keseimbangan lini serang, dan yang terpenting dari semuanya, memastikan adanya hubungan yang kuat dan seimbang dengan Iraola.

Dari sinilah, tugas direktur olahraga baru Liverpool tampak jauh lebih besar daripada sekadar mengisi jabatan yang kosong; ia akan menghadapi ujian sesungguhnya untuk menentukan wajah sebuah babak baru dalam sejarah "The Reds".