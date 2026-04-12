Al-Ahly menuduh Asosiasi Sepak Bola melanggar konstitusi dalam kasus Seramica

Al-Ahly, melalui pernyataan resmi, menanggapi Federasi Sepak Bola dengan mengatakan: "Menanggapi surat Anda yang kami terima pada pukul 21.15 malam hari ini, Sabtu, 11 April 2026, yang menyebutkan bahwa Federasi yang terhormat telah memutuskan untuk mengizinkan "2" anggota staf teknis dan administratif untuk mendengarkan percakapan yang terjadi antara wasit lapangan Mahmoud Wafa dan wasit video (VAR) Mahmoud Ashour dalam pertandingan Al-Ahly melawan Ceramica di Liga, yang digelar pada Selasa lalu.. Kami ingin menegaskan bahwa tidak ada peraturan atau ketentuan hukum yang memberikan hak kepada Federasi terhormat Anda untuk menentukan siapa yang mewakili klub dalam sidang ini, atau menentukan identitas para hadirin, baik mereka staf teknis, administratif, maupun pejabat."

Dia menambahkan: "Siapa yang mewakili Al-Ahly dalam sidang ini adalah hak asasi klub dan dewan pengurusnya, dan mereka yang bertanggung jawab selama tidak melanggar peraturan atau ketentuan hukum. Selain itu, pemilihan siapa yang mewakili klub dalam pertemuan, sidang, acara, atau kegiatan apa pun adalah hak asasi dewan pengurus klub, yang dilindungi oleh Konstitusi Mesir dan undang-undang Mesir, karena klub sebagai badan hukum memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan siapa yang mewakilinya dalam berbagai konteks, dan pembatasan atas hak asli ini justru mengancam kepribadian hukum klub yang diberikan kepadanya secara hukum, bertentangan dengan hak-hak asli yang tercantum dalam Konstitusi Mesir, dan melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan".