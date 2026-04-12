محمود الخطيب

Al-Ahly menuduh Asosiasi Sepak Bola melanggar konstitusi dalam kasus Seramica

Pidato yang penuh semangat dari The Red Castle

Al-Ahly mengirimkan surat kepada Asosiasi Sepak Bola Mesir (EFF) yang menegaskan haknya untuk menunjuk pihak yang dianggap layak menghadiri sidang dengar pendapat mengenai percakapan yang terjadi antara wasit pertandingan dan wasit video (VAR) dalam laga melawan Ceramica Cleopatra di liga.

Mustafa Azzam, Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola, sebelumnya menyebutkan dalam suratnya bahwa "mendengarkan rekaman percakapan video teknis terbatas pada dua orang dari tim teknis dan administratif yang terkait dengan pertandingan, yang telah diberi izin untuk berada di area teknis pertandingan, tanpa orang lain."

Hal ini berarti Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi Al Ahly, tidak akan hadir dalam sidang tersebut.

  • Larangan yang melanggar hukum

    Al-Ahly, melalui pernyataan resmi, menanggapi Federasi Sepak Bola dengan mengatakan: "Menanggapi surat Anda yang kami terima pada pukul 21.15 malam hari ini, Sabtu, 11 April 2026, yang menyebutkan bahwa Federasi yang terhormat telah memutuskan untuk mengizinkan "2" anggota staf teknis dan administratif untuk mendengarkan percakapan yang terjadi antara wasit lapangan Mahmoud Wafa dan wasit video (VAR) Mahmoud Ashour dalam pertandingan Al-Ahly melawan Ceramica di Liga, yang digelar pada Selasa lalu.. Kami ingin menegaskan bahwa tidak ada peraturan atau ketentuan hukum yang memberikan hak kepada Federasi terhormat Anda untuk menentukan siapa yang mewakili klub dalam sidang ini, atau menentukan identitas para hadirin, baik mereka staf teknis, administratif, maupun pejabat."

    Dia menambahkan: "Siapa yang mewakili Al-Ahly dalam sidang ini adalah hak asasi klub dan dewan pengurusnya, dan mereka yang bertanggung jawab selama tidak melanggar peraturan atau ketentuan hukum. Selain itu, pemilihan siapa yang mewakili klub dalam pertemuan, sidang, acara, atau kegiatan apa pun adalah hak asasi dewan pengurus klub, yang dilindungi oleh Konstitusi Mesir dan undang-undang Mesir, karena klub sebagai badan hukum memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan siapa yang mewakilinya dalam berbagai konteks, dan pembatasan atas hak asli ini justru mengancam kepribadian hukum klub yang diberikan kepadanya secara hukum, bertentangan dengan hak-hak asli yang tercantum dalam Konstitusi Mesir, dan melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan".

  • Ketentuan yang sewenang-wenang

    Lanjutnya: "Surat Anda yang kami terima pada tanggal 9 April 2026, yang berisi persetujuan Komite Wasit untuk mengizinkan klub kami mendengarkan percakapan yang terjadi antara wasit lapangan dan wasit video, menegaskan bahwa hal ini dilakukan dalam rangka transparansi, namun Komite Wasit tidak menyebutkan identitas pihak yang diizinkan untuk mendengarkan.. Dan telah diputuskan oleh pihak Anda pada hari Minggu pukul 12 siang untuk menerima perwakilan Al-Ahly.. Demikian tertulis dalam surat Anda, dan jika Federasi Anda yang terhormat bercita-cita untuk mewujudkan integritas dan transparansi, apa kerugian yang akan ditanggungnya jika Al-Ahly menentukan siapa yang mewakilinya?".

    Dia melanjutkan: "Kami telah mengirimkan pemberitahuan kepada Federasi terhormat Anda pada pagi hari Sabtu, 11 April 2026, bahwa ada delegasi dari klub yang dipimpin oleh Sayed Abdel Hafiz, anggota Dewan Direksi, yang akan hadir pada waktu yang telah Anda tentukan pukul 12 siang 'besok Minggu' untuk mendengarkan pembicaraan yang dimaksud.. Tidak ada tanggapan apa pun terhadap hal itu karena itu adalah hak asli klub.. Oleh karena itu, apa keadaan darurat yang mendorong federasi terhormat Anda untuk menghubungi kami pada jam mendekati tengah malam setelah jam kerja resmi berakhir, dan memberitahukan kami tentang keputusan yang tidak didukung oleh dasar peraturan maupun hukum?"

  • Sarkasme Al-Ahly

    Dia melanjutkan: "Dalam surat Anda yang kami terima dua jam lalu disebutkan bahwa penyadapan hanya terbatas pada anggota staf teknis dan administratif yang terkait dengan pertandingan, dan hal ini sungguh mengejutkan serta bertentangan dengan akal sehat, karena penyadapan percakapan dilakukan di markas Federasi Sepak Bola Mesir yang seharusnya menjadi rumah bagi semua klub... sebagaimana ditentukan oleh pihak Anda, bukan di lapangan pertandingan, atau di area teknis seperti yang tercantum dalam surat Anda, dan apakah di markas federasi terdapat area teknis khusus untuk menerima anggota staf teknis dan administratif?"

    Dia melanjutkan: "Dalam surat Anda disebutkan bahwa izin untuk mendengarkan percakapan antara wasit lapangan dan wasit video (VAR) belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini merupakan penegasan atas netralitas.. Kami menghargai hal itu, namun Federasi terhormat Anda yang dipimpin oleh anggota Federasi Afrika dan Internasional mengetahui bahwa hal ini telah berlangsung sejak lama di semua liga dunia, baik Arab maupun Eropa, dan merupakan hak asli bagi semua klub."

    Baca juga: "Premanisme dan korupsi wasit".. Serangan pedas dari Al-Ahly terhadap wasit pertandingan Ceramica

  • Penegakan hukum

    Dia menambahkan: "Kami ingin mengingatkan Yang Mulia bahwa konteks sidang yang dimaksud bukanlah konteks teknis atau administratif, melainkan konteks hukum yang bersifat yudisial, di mana tidak dapat diabaikan bahwa sidang ini merupakan bagian dari proses hukum yang terkait dengan pertandingan yang dimaksud dan peristiwa yang terjadi di dalamnya, baik dari segi sanksi yang dijatuhkan kepada Al-Ahly oleh manajemen kompetisi Asosiasi Klub Profesional, yang terhadapnya klub telah mengajukan banding kepada Dewan Direksi Asosiasi dan Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Mesir, maupun dari segi pengaduan yang diajukan klub kepada Komite Wasit dan Komite Disiplin terhadap wasit pertandingan yang dimaksud."

    Dan ia menyimpulkan: "Berdasarkan hal tersebut, Al-Ahly yang menghormati supremasi hukum, tetap berpegang pada hak aslinya untuk menunjuk siapa pun yang dianggap layak untuk menghadiri sidang ini, dengan syarat bahwa orang atau orang-orang yang ditunjuk oleh klub tersebut membawa dokumen resmi yang membuktikan penunjukan tersebut secara resmi oleh klub. Kami berharap Yang Mulia menghormati supremasi hukum dan menghormati hak-hak Al-Ahly sebagai badan hukum dalam menunjuk perwakilan yang mewakilinya secara hukum."

