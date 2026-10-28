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Al Ahly dan Raja Casablanca Bertemu Lagi: Tak Ada Tempat untuk Perhitungan Mudah

Al Ahly SC
Raja Casablanca
CAF Confederations Cup
Mesir
Maroko

Piala Konfederasi Kembali Menghidupkan Pertempuran Mesir-Maroko

Hasil undian babak fase grup Piala Konfederasi Afrika memunculkan duel Arab kelas berat yang mempertemukan Al Ahly Mesir dengan Raja Casablanca Maroko, dalam bentrokan yang melampaui perhitungan tiga poin semata, sekaligus menghadirkan kembali sejarah panjang persaingan antara dua tim yang memiliki pamor besar di kancah sepak bola Afrika, didorong oleh basis pendukung yang besar bagi masing-masing tim.

Kedekatan level permainan antara Al Ahly dan Raja Casablanca memberikan nuansa khusus pada laga puncak yang dinantikan ini, mengingat pertemuan kedua tim sudah terbiasa menghadirkan persaingan ketat dan aroma menegangkan, baik saat keduanya bersaing di babak sistem gugur maupun dalam perebutan podium juara benua.

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  • Momen-momen penentu

    Pertandingan ini kembali membangkitkan ingatan akan momen-momen krusial yang mempertemukan kedua tim di Liga Champions Afrika dan Piala Super Afrika, setelah keduanya berbenturan dalam lebih dari satu kesempatan selama tahun-tahun yang lalu.

    Al Ahly menjadi pihak yang memegang kata akhir dalam dua pertandingan perempat final Liga Champions pada 2022 dan 2023, setelah sebelumnya juga memenangi Piala Super Afrika pada 2021 lewat adu penalti 7-6, menyusul hasil imbang 1-1 dalam pertandingan.

    Sebelum itu, ada final yang menegangkan antara kedua tim pada Turnamen Klub Arab Juara Liga tahun 1996 di Kairo, di mana Al Ahly menang atas Raja Casablanca dengan skor 3-1.

    Namun hasil-hasil tersebut tidak menghapus sulitnya pertandingan yang akan datang, yang membuka lembaran baru antara kedua tim, di tengah keinginan masing-masing untuk menegaskan kehadirannya dan melaju lebih jauh dalam turnamen.

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  • Keunggulan tipis untuk Al Ahly

    Pertandingan ini mengusung rekam jejak panjang di antara kedua tim. Berdasarkan data Transfermarkt, keduanya telah bertemu dalam 11 laga Afrika, dengan Al Ahly menang dalam 4 di antaranya berbanding dua kemenangan Raja, sementara 5 lainnya berakhir imbang. Al Ahly mencetak 13 gol berbanding 11 gol milik Raja.

    Perhatian terhadap pertandingan ini kian meningkat mengingat perhitungan di grup, yang selain kedua tim tersebut juga dihuni ASKO Kara asal Togo dan Primeiro de Agosto asal Angola, sehingga membuat setiap poin menjadi berarti dalam persaingan menuju lolos ke babak berikutnya.

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