Hasil undian babak fase grup Piala Konfederasi Afrika memunculkan duel Arab kelas berat yang mempertemukan Al Ahly Mesir dengan Raja Casablanca Maroko, dalam bentrokan yang melampaui perhitungan tiga poin semata, sekaligus menghadirkan kembali sejarah panjang persaingan antara dua tim yang memiliki pamor besar di kancah sepak bola Afrika, didorong oleh basis pendukung yang besar bagi masing-masing tim.

Kedekatan level permainan antara Al Ahly dan Raja Casablanca memberikan nuansa khusus pada laga puncak yang dinantikan ini, mengingat pertemuan kedua tim sudah terbiasa menghadirkan persaingan ketat dan aroma menegangkan, baik saat keduanya bersaing di babak sistem gugur maupun dalam perebutan podium juara benua.

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