Federico Valverde termasuk salah satu pemain terbaik dan terpenting di Real Madrid, dan saat ini sedang berada dalam performa terbaiknya menjelang laga-laga Liga Champions melawan FC Bayern München. Namun, seperti yang diungkapkan sang bintang asal Uruguay, ia pernah merasa takut klub akan memecatnya setelah melakukan suatu aksi tertentu.
"Aku kira mereka akan mengusirku!" Federico Valverde takut akan hukuman di Real Madrid
"Saya sudah pernah melukai satu atau dua kiper," kenang Valverde dalam podcast Terapia Picante, di mana ada satu nama terkenal yang membuatnya sangat cemas. "Saya melukai bahu Luca Zidane. Saya ingin menghilang ke dalam tanah, berpikir mereka akan mengusir saya—saya telah melukai putra Zidane."
Tendangan pemain berusia 27 tahun ini tidak hanya ditakuti oleh kiper lawan, namun Valverde, yang tidak hanya berkembang secara teknis dari 'El Pajarito' (Burung Kecil) menjadi 'El Halcón' (Elang), memiliki "kaki yang sangat kurus, saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan begitu banyak kekuatan di kaki saya."
"Apa yang sedang aku lakukan ini?" Valverde ragu-ragu soal kepindahannya ke Real
Selama enam tahun berkarier di tim utama Real Madrid, Valverde telah mencatatkan prestasi yang mengesankan. Namun, perpindahan dari Penarol di Uruguay ke Spanyol bukanlah hal yang mudah bagi gelandang tersebut; lagipula, Castilla—tim di mana ia bermain selama setahun sebelum dipinjamkan ke Deportivo La Coruña selama satu musim—merupakan dunia yang sama sekali berbeda.
"Itu sangat memalukan, saya benar-benar hancur. Saya berpikir: 'Saya tidak tahu apa yang saya lakukan di sini,'" kenang Valverde tentang masa-masa awalnya di tim junior Los Blancos. "Ketika saya tiba di tempat parkir, saya menyadari bahwa rekan-rekan setim saya di Castilla memiliki mobil-mobil yang sangat mewah, sementara saya hampir tidak mampu membeli mobil yang layak, meskipun saya sudah bermain di liga utama untuk Penarol."
Dia mulai berpikir: "Apa yang sedang saya hadapi ini? Saya masuk ke ruang ganti dan melihat pakaian bermerek yang sangat mahal di sana," lanjut Valverde. "Saya tidak mau melepas pakaian saya atau melepasnya dengan sangat cepat agar tidak ada yang melihat. Itu adalah kejutan yang tidak menyenangkan."
Valverde Jadi Pahlawan Kemenangan atas Manchester City
Kini, Valverde dianggap sebagai penerus sah dari legenda klub Toni Kroos, dan hal ini bukan hanya karena ia mewarisi nomor punggung 8 miliknya. Bagi pelatih Alvaro Arbeloa, Valverde sudah lama menjadi pemain yang tak tergantikan; ia hampir sendirian membawa Los Blancos melaju ke babak berikutnya dengan mencetak hat-trick dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions saat mengalahkan Manchester City 3-0, dan juga mencetak satu gol dalam masing-masing dari tiga pertandingan liga terakhir. Kontraknya di Madrid masih berlaku hingga 2029.
Federico Valverde: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Umpan
LaLiga
28
4
7
Liga Champions
11
3
4
Copa del Rey
1
-
-
Supercopa
2
1
1