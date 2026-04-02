"Aku kira mereka akan mengusirku!" Federico Valverde takut akan hukuman di Real Madrid

Selama enam tahun berkarier di tim utama Real Madrid, Valverde telah mencatatkan prestasi yang mengesankan. Namun, perpindahan dari Penarol di Uruguay ke Spanyol bukanlah hal yang mudah bagi gelandang tersebut; lagipula, Castilla—tim di mana ia bermain selama setahun sebelum dipinjamkan ke Deportivo La Coruña selama satu musim—merupakan dunia yang sama sekali berbeda.

"Itu sangat memalukan, saya benar-benar hancur. Saya berpikir: 'Saya tidak tahu apa yang saya lakukan di sini,'" kenang Valverde tentang masa-masa awalnya di tim junior Los Blancos. "Ketika saya tiba di tempat parkir, saya menyadari bahwa rekan-rekan setim saya di Castilla memiliki mobil-mobil yang sangat mewah, sementara saya hampir tidak mampu membeli mobil yang layak, meskipun saya sudah bermain di liga utama untuk Penarol."

Dia mulai berpikir: "Apa yang sedang saya hadapi ini? Saya masuk ke ruang ganti dan melihat pakaian bermerek yang sangat mahal di sana," lanjut Valverde. "Saya tidak mau melepas pakaian saya atau melepasnya dengan sangat cepat agar tidak ada yang melihat. Itu adalah kejutan yang tidak menyenangkan."