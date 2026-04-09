"Aku hampir saja meminta kepala Slott"... Salah menunda ledakan pada malam bencana Liverpool

Setelah pertandingan, Salah menjalani latihan fisik sebelum meninggalkan lapangan. Dalam perjalanannya menuju ruang ganti, ia ditawari untuk melakukan wawancara langsung, namun ia menolaknya.
Salah tersenyum saat berjabat tangan dengan Steven Gerrard, Steve McManaman, dan Laura Woods secara langsung di saluran TNT Sports, sebelum meninggalkan mereka dan menuju ruang ganti sambil menolak memberikan pernyataan apa pun.
Namun, beberapa penggemar yakin bahwa ia sebenarnya ingin melontarkan kritik tajam kepada Slott, tetapi menundanya untuk nanti.
Surat kabar "The Sun" mengutip komentar para penggemar Liverpool, di mana salah satu dari mereka menulis di situs "X": "Salah menahan diri di sana. Dia benar-benar ingin menyampaikan pendapatnya di saluran TNT, tetapi dia tahu itu tidak ada gunanya sekarang."
Yang lain menanggapi, "Jelas bahwa Salah tidak ingin mengungkapkan pendapatnya tentang Slott kepada Gerrard dan McManaman di sana."
Seorang lagi berkomentar: "Sosok yang menyedihkan... Slott berhasil merusak semangat semua orang di Liverpool," dan yang lain menambahkan: "Kakakku sudah siap untuk bertarung."
Seorang komentator berkata: "Wah, dia sangat profesional, aku pasti akan meminta kepala Slott."
Meskipun Salah tetap tenang, yang melihat timnya menderita berat, dan diabaikan oleh pelatihnya sebanyak 5 kali selama pergantian pemain, bintang Mesir itu mungkin akan melepaskan ketenangannya dan melontarkan pernyataan pedas terhadap pelatih Arne Slot, yang kekuatannya tidak akan kalah dari apa yang dia katakan pada Desember lalu, setelah duduk di bangku cadangan dalam 3 pertandingan.
