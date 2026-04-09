"Aku hampir saja meminta kepala Slott"... Salah menunda ledakan pada malam bencana Liverpool

Bintang Mesir itu duduk di bangku cadangan saat melawan Paris

Bintang Liverpool asal Mesir, Mohamed Salah, tidak ikut bermain dalam pertandingan timnya pada Rabu malam melawan Paris Saint-Germain, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

 Paris Saint-Germain melangkah ke semifinal Liga Champions, setelah meraih kemenangan berharga atas tamunya Liverpool dengan skor 2-0, pada Rabu malam, di Stadion Parc des Princes, dalam leg pertama perempat final.

Paris unggul pada menit ke-11 melalui Desiré Doué, dan rekan setimnya, Khvicha Kvaratskhelia, menambah gol kedua pada menit ke-65.

 Tugas Liverpool kini semakin sulit untuk melaju ke babak berikutnya, karena mereka harus menang di kandang sendiri pekan depan dengan selisih tiga gol untuk lolos ke semifinal.

    Slott mencoret nama Salah... dan penampilan Liverpool yang sangat buruk

     Arne Slot, pelatih Liverpool, memutuskan untuk tidak memainkan Mohamed Salah dalam pertandingan kemarin, dan sejak awal menurunkan trio Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike di lini serang.

    Slott tidak mengubah keputusannya sepanjang pertandingan yang menampilkan performa bencana bagi Liverpool, terutama di lini serang, di mana tim tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang sepanjang pertandingan.

    Jaringan "Opta" mengatakan: "Nilai xG (gol yang diharapkan) Liverpool saat melawan Paris adalah 0,17, yang merupakan nilai terendah yang dicatat tim di semua kompetisi di bawah kepemimpinan Arne Slot.

     Statistik ini menunjukkan betapa buruknya performa serangan Liverpool kemarin, serta keteguhan Slott untuk tidak menurunkan Salah, dalam upaya mengubah citra yang suram tersebut.

    • Iklan
    Alasan Slot untuk mencoret Mohamed Salah

    Setelah pertandingan, pertanyaan yang paling menonjol adalah: Mengapa Salah tidak diturunkan meskipun performa lini serang sangat buruk dan tim tertinggal dalam skor?

    Slot menjawab hal itu dengan mengatakan: "Kami ingin bertahan... Ide untuk mempertahankan skor (2-0) hingga pekan depan di Anfield lebih diutamakan daripada kebutuhan untuk kembali ke pertandingan itu sendiri, di mana tim Luis Enrique menguasai jalannya permainan."

    Dia melanjutkan: "Di bagian akhir pertandingan, ini lebih tentang bertahan daripada mendapatkan peluang untuk mencetak gol."

    Dia menambahkan: "Tidak ada yang tahu, karena musim lalu (pada leg pertama melawan Paris), kami mencetak gol lima menit sebelum akhir pertandingan melalui Harvey Elliott saat Salah ditarik keluar."

    Dia melanjutkan: "Kami bertahan selama 20-25 menit di dalam kotak penalti, dan saya pikir lebih baik menghemat energi Salah untuk pertandingan-pertandingan mendatang dalam beberapa minggu ke depan."

    Pujian besar atas sikap Salah setelah pertandingan

    Setelah pertandingan, Mohamed Salah, yang akan hengkang dari tim pada akhir musim ini, mendapat pujian atas profesionalismenya meskipun tidak masuk dalam susunan pemain inti saat melawan Paris Saint-Germain; ia berhasil memukau para mantan bintang seperti Stuart Pearce dan Steven Gerrard.

    Pierce, yang berusia 68 tahun, menyoroti bagaimana Salah tampak sangat profesional saat melakukan rutinitas pemanasan di pinggir lapangan, meskipun ia diabaikan sebanyak lima kali saat pergantian pemain oleh pelatih.

    Dalam wawancaranya di talkSPORT, ia berkata: "Saya melihat dari sini Mohamed Salah juga berlari (selama pemanasan)... Dia berada di barisan depan para pemain, dan terkadang hal ini berlalu tanpa disadari oleh siapa pun."

    Dia melanjutkan: "Jika ada saat di mana perilaku seorang pemain sangat buruk, itu adalah saat Mohamed Salah tidak dimainkan dalam pertandingan yang tersisa enam atau tujuh pertandingan dalam kariernya bersama Liverpool ketika tim membutuhkan gol."

    Dia menambahkan: "Dia punya banyak kesempatan untuk bersikap buruk, tapi dia ada di sana berlari bersama tim (latihan fisik setelah pertandingan), dan melakukan pekerjaan dari kotak penalti ke kotak penalti setelah pertandingan.. Jadi kita harus memujinya atas hal itu. Saya tahu itu pekerjaannya. Dan saya mengerti itu."

    Gerrard juga mengungkapkan kekagumannya terhadap usaha Salah, dan menduga bahwa ia sudah memikirkan untuk bermain di Liga Premier Inggris pekan depan.

    Legenda Anfield itu berkata: "Dia layak mendapat pujian, dia tetap di belakang dan melakukan lari tambahan (setelah pertandingan)."

    Dia menambahkan: "Jadi, dia sudah memikirkan pertandingan melawan Fulham pada hari Sabtu, dan ini menunjukkan profesionalisme serta mentalitas yang dimilikinya."

    Salah menunda serangan terhadap Slot

    Setelah pertandingan, Salah menjalani latihan fisik sebelum meninggalkan lapangan. Dalam perjalanannya menuju ruang ganti, ia ditawari untuk melakukan wawancara langsung, namun ia menolaknya.

     Salah tersenyum saat berjabat tangan dengan Steven Gerrard, Steve McManaman, dan Laura Woods secara langsung di saluran TNT Sports, sebelum meninggalkan mereka dan menuju ruang ganti sambil menolak memberikan pernyataan apa pun.



    Namun, beberapa penggemar yakin bahwa ia sebenarnya ingin melontarkan kritik tajam kepada Slott, tetapi menundanya untuk nanti.

    Surat kabar "The Sun" mengutip komentar para penggemar Liverpool, di mana salah satu dari mereka menulis di situs "X": "Salah menahan diri di sana. Dia benar-benar ingin menyampaikan pendapatnya di saluran TNT, tetapi dia tahu itu tidak ada gunanya sekarang."

    Yang lain menanggapi, "Jelas bahwa Salah tidak ingin mengungkapkan pendapatnya tentang Slott kepada Gerrard dan McManaman di sana."

    Seorang lagi berkomentar: "Sosok yang menyedihkan... Slott berhasil merusak semangat semua orang di Liverpool," dan yang lain menambahkan: "Kakakku sudah siap untuk bertarung."

    Seorang komentator berkata: "Wah, dia sangat profesional, aku pasti akan meminta kepala Slott."

    Meskipun Salah tetap tenang, yang melihat timnya menderita berat, dan diabaikan oleh pelatihnya sebanyak 5 kali selama pergantian pemain, bintang Mesir itu mungkin akan melepaskan ketenangannya dan melontarkan pernyataan pedas terhadap pelatih Arne Slot, yang kekuatannya tidak akan kalah dari apa yang dia katakan pada Desember lalu, setelah duduk di bangku cadangan dalam 3 pertandingan.

