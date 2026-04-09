"Aku hampir saja meminta kepala Slott"... Salah menunda ledakan pada malam bencana Liverpool

Setelah pertandingan, Mohamed Salah, yang akan hengkang dari tim pada akhir musim ini, mendapat pujian atas profesionalismenya meskipun tidak masuk dalam susunan pemain inti saat melawan Paris Saint-Germain; ia berhasil memukau para mantan bintang seperti Stuart Pearce dan Steven Gerrard.

Pierce, yang berusia 68 tahun, menyoroti bagaimana Salah tampak sangat profesional saat melakukan rutinitas pemanasan di pinggir lapangan, meskipun ia diabaikan sebanyak lima kali saat pergantian pemain oleh pelatih.

Dalam wawancaranya di talkSPORT, ia berkata: "Saya melihat dari sini Mohamed Salah juga berlari (selama pemanasan)... Dia berada di barisan depan para pemain, dan terkadang hal ini berlalu tanpa disadari oleh siapa pun."

Dia melanjutkan: "Jika ada saat di mana perilaku seorang pemain sangat buruk, itu adalah saat Mohamed Salah tidak dimainkan dalam pertandingan yang tersisa enam atau tujuh pertandingan dalam kariernya bersama Liverpool ketika tim membutuhkan gol."

Dia menambahkan: "Dia punya banyak kesempatan untuk bersikap buruk, tapi dia ada di sana berlari bersama tim (latihan fisik setelah pertandingan), dan melakukan pekerjaan dari kotak penalti ke kotak penalti setelah pertandingan.. Jadi kita harus memujinya atas hal itu. Saya tahu itu pekerjaannya. Dan saya mengerti itu."

Gerrard juga mengungkapkan kekagumannya terhadap usaha Salah, dan menduga bahwa ia sudah memikirkan untuk bermain di Liga Premier Inggris pekan depan.

Legenda Anfield itu berkata: "Dia layak mendapat pujian, dia tetap di belakang dan melakukan lari tambahan (setelah pertandingan)."

Dia menambahkan: "Jadi, dia sudah memikirkan pertandingan melawan Fulham pada hari Sabtu, dan ini menunjukkan profesionalisme serta mentalitas yang dimilikinya."