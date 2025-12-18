Riil Atau AI? Aktor Fast & Furios Isyaratkan Kehadiran Cristiano Ronaldo

Meskipun ada ketidakpastian seputar gambar itu sendiri, ide Ronaldo bergabung dengan saga Fast & Furious jauh dari sekadar angan-angan. Vin Diesel sudah memicu spekulasi, sebelumnya mengungkapkan di Instagram bahwa para pembuat film telah "menulis sebuah peran" khusus untuk ikon Portugal tersebut.

Vin Diesel mengatakan di Instagram tentang kemungkinan penampilan Ronaldo dalam waralaba film tersebut: "Semua orang bertanya, apakah dia akan ada dalam mitologi Fast ... Saya harus mengatakan bahwa dia adalah orang yang nyata. Kami menulis peran untuknya… @cristiano."

Bab berikutnya dari waralaba yang sudah lama berjalan ini, yang diyakini berjudul Fast & Furious 11 atau Fast Forever, diharapkan menjadi bagian terakhir dari saga yang dimulai pada tahun 2001. Direncanakan akan dirilis pada tahun 2027, film ini sudah dikelilingi oleh intrik, dengan Diesel memberi isyarat kemungkinan kembalinya karakter Paul Walker, Brian O'Conner, setelah kematian tragis sang aktor pada tahun 2013.

"Saya berkata, 'Di bawah tiga kondisi.' Pertama, untuk membawa kembali waralaba ke LA. Kedua, kembali ke budaya mobil dan balap jalanan. Dan yang ketiga, untuk menyatukan kembali Dom dan Brian O'Conner," tambahnya.

Dengan waktu yang semakin mendekati final waralaba ini, jendela bagi Ronaldo untuk membuat penampilan cameo semakin mengecil. Penundaan produksi terbaru berarti tanggal rilis tetap belum pasti, tetapi keterbatasan waktu dapat menentukan apakah pemain berusia 40 tahun tersebut dapat terlibat secara realistis, terutama dengan komitmen sepak bolanya yang masih berlangsung.