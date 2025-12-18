Getty Images/Goal
Riil Atau AI? Aktor Fast & Furios Isyaratkan Kehadiran Cristiano Ronaldo
Foto set Fast & Furious memicu perdebatan sengit
Gambar tersebut, dibagikan oleh Gibson di media sosial, tampak menampilkan Ronaldo bersama Vin Diesel, Dwayne “The Rock” Johnson dan wajah-wajah familiar lainnya dari dunia Fast & Furious. Ditemani oleh keterangan, “Selamat datang di keluarga! @cristiano Tarian global baru saja mencapai ketinggian baru,” postingan tersebut langsung membuat para penggemar heboh, dengan banyak yang menafsirkannya sebagai konfirmasi bahwa Ronaldo dapat tampil di installment kesebelas dari franchise tersebut.
Namun, kegembiraan tersebut segera diimbangi oleh skeptisisme. Dalam hitungan jam, pengguna online mulai mempertanyakan keaslian gambar tersebut, dengan klaim beredar bahwa gambar itu dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Bahkan chatbot AI milik Elon Musk, Grok, turut memberikan pendapat, menyarankan bahwa foto tersebut memiliki ciri-ciri manipulasi digital.
Peran untuk Ronaldo dalam rencana?
Meskipun ada ketidakpastian seputar gambar itu sendiri, ide Ronaldo bergabung dengan saga Fast & Furious jauh dari sekadar angan-angan. Vin Diesel sudah memicu spekulasi, sebelumnya mengungkapkan di Instagram bahwa para pembuat film telah "menulis sebuah peran" khusus untuk ikon Portugal tersebut.
Vin Diesel mengatakan di Instagram tentang kemungkinan penampilan Ronaldo dalam waralaba film tersebut: "Semua orang bertanya, apakah dia akan ada dalam mitologi Fast ... Saya harus mengatakan bahwa dia adalah orang yang nyata. Kami menulis peran untuknya… @cristiano."
Bab berikutnya dari waralaba yang sudah lama berjalan ini, yang diyakini berjudul Fast & Furious 11 atau Fast Forever, diharapkan menjadi bagian terakhir dari saga yang dimulai pada tahun 2001. Direncanakan akan dirilis pada tahun 2027, film ini sudah dikelilingi oleh intrik, dengan Diesel memberi isyarat kemungkinan kembalinya karakter Paul Walker, Brian O'Conner, setelah kematian tragis sang aktor pada tahun 2013.
"Saya berkata, 'Di bawah tiga kondisi.' Pertama, untuk membawa kembali waralaba ke LA. Kedua, kembali ke budaya mobil dan balap jalanan. Dan yang ketiga, untuk menyatukan kembali Dom dan Brian O'Conner," tambahnya.
Dengan waktu yang semakin mendekati final waralaba ini, jendela bagi Ronaldo untuk membuat penampilan cameo semakin mengecil. Penundaan produksi terbaru berarti tanggal rilis tetap belum pasti, tetapi keterbatasan waktu dapat menentukan apakah pemain berusia 40 tahun tersebut dapat terlibat secara realistis, terutama dengan komitmen sepak bolanya yang masih berlangsung.
Kekaisaran luar lapangan Ronaldo yang terus berkembang
Yang tidak diragukan adalah ambisi Ronaldo yang semakin berkembang di luar lapangan. Pada bulan April tahun ini, dia mengumumkan peluncuran studio filmnya sendiri, UR•MARV, bekerja sama dengan sutradara dan produser Inggris terkenal Matthew Vaughn. Usaha ini menandakan niat jelas untuk membangun karier pasca bermain yang melampaui dukungan dan pengaruh media sosial.
Studio tersebut diluncurkan sebagai perpaduan antara olahraga dan sinema, dengan Ronaldo dan Vaughn digambarkan sebagai "juara yang mengganggu" di bidang mereka masing-masing. Sebuah pernyataan yang dirilis saat itu menegaskan bahwa keduanya telah membiayai dan memproduksi dua film aksi bersama, dengan yang ketiga saat ini dalam pengembangan. Janji bintang-bintang besar Hollywood yang turut terlibat semakin menambah kegembiraan.
Pernyataan di halaman X Ronaldo berbunyi: "Cristiano Ronaldo menyukai film; Matthew Vaughn menyukai olahraga - dan mereka berdua menyukai cerita yang bagus.
"Keduanya telah menjadi juara yang mengganggu di bidang mereka dan sekarang akan menggabungkan dunia olahraga dan penceritaan melalui peluncuran UR•MARV, sebuah studio film usaha patungan independen yang mengadopsi teknologi inovatif, dengan menghormati tradisi. Melalui UR•MARV, Ronaldo dan Vaughn telah membiayai dan memproduksi dua film aksi bersama dan akan segera memulai film ketiga dalam seri yang sama. Mereka menantikan untuk segera mengumumkan rilis pertama."
Ronaldo berkata tentang usaha tersebut: "Ini adalah babak yang menggembirakan bagi saya, karena saya menantikan usaha baru dalam bisnis."
Vaughn, yang terkenal dengan karyanya pada franchise Kingsman dan X-Men, menambahkan: "Cristiano telah menciptakan cerita di lapangan yang tidak pernah bisa saya tulis, dan saya menantikan untuk membuat film yang menginspirasi dengannya - dia adalah pahlawan super di kehidupan nyata."
Apa selanjutnya bagi Ronaldo?
Meski berada di masa yang dianggap banyak orang sebagai senja kariernya di lapangan, Ronaldo terus menentang ekspektasi. Penyerang Al-Nassr tersebut telah mencetak 11 gol dalam 12 penampilan musim ini, menegaskan pengaruh abadi di tingkat klub. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, prioritas utamanya tetap terkait sepak bola. Namun, jelas terlihat bahwa keseimbangan tersebut sedang bergeser. Pada usia 40 tahun, dan dengan kontrak di Arab Saudi yang berlangsung sampai 2027, Ronaldo sedang membangun fondasi untuk masa depan yang bisa membuatnya beralih dari ikon olahraga global menjadi figur hiburan arus utama.
