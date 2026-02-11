Aktivitas transfer Manchester United pada bulan Januari tepatlah yang dibutuhkan oleh Red Devils untuk menjadi ancaman di Liga Champions Wanita.

Pada November, dampak negatif dari skuad yang tipis terhadap kemampuan United untuk bersaing di empat front menjadi sangat jelas. Dengan memainkan empat pertandingan dalam 12 hari, United menderita tiga kekalahan, termasuk kekalahan dari Aston Villa dan Manchester City di Liga Super Wanita serta Wolfsburg di Eropa. Hal ini menyebabkan kerusakan yang tak terperbaiki pada upaya United untuk meraih gelar liga, membuat mereka tertinggal tujuh poin dari City di puncak klasemen, padahal sebelumnya mereka hanya tertinggal satu poin dari rival lokal mereka sebelum kekalahan dari Villa.

City tidak lolos ke Liga Champions musim ini, dan kelonggaran jadwal mereka setidaknya menjadi salah satu alasan mengapa tim asuhan Andree Jeglertz melaju jauh di WSL musim ini. United, di sisi lain, terlihat kelelahan dan tidak dapat melakukan rotasi pemain dengan baik karena cedera yang semakin membatasi Skinner, yang sudah bekerja dengan skuad yang lebih kecil dari yang diinginkan setelah jendela transfer musim panas yang tidak cukup aktif untuk mempersiapkan tim ini menghadapi tantangan empat kompetisi.

"Saya pikir kita butuh skuad yang lebih besar. Saya tidak ragu tentang itu," kata Skinner awal musim ini. "Saya pikir di jendela transfer musim dingin, kita perlu menambah skuad."

Hal itu dia tekankan lagi pada Desember, saat dia merotasi starting XI untuk pertandingan melawan Lyon dan timnya kalah 3-0: "[Skuad] membutuhkan dukungan dan jumlah pemain berkualitas. Saya tidak ingin meremehkan apa pun dari skuad saya. Saya mencintai [para pemain] dan apa yang mereka lakukan. Ini bukan tentang mengganti mereka, tapi tentang mencoba mengembangkan tim."