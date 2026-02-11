Aktivitas transfer Manchester United pada bulan Januari tepatlah yang dibutuhkan oleh Red Devils untuk menjadi ancaman di Liga Champions Wanita.

Januari belum tiba ketika klub mengumumkan kedatangan Hanna Lundkvist dan Lea Schuller, serta perpanjangan kontrak yang signifikan untuk Hinata Miyazawa. Beberapa minggu kemudian, Ellen Wangerheim, yang dikabarkan menarik minat Chelsea dan Manchester City musim panas lalu, bergabung dengan mereka, memilih Red Devils untuk babak berikutnya dalam kariernya yang menjanjikan. Ketiga pemain tersebut telah memulai karier mereka di Inggris dengan baik, membantu tim Marc Skinner tetap tak terkalahkan dalam enam pertandingan pertama mereka pada 2026.
Kini saatnya kedalaman skuad tambahan ini benar-benar berguna. United akan bertandang ke Spanyol pada Kamis untuk menghadapi Atletico Madrid dalam leg pertama babak playoff Liga Champions. Ini adalah pertandingan kedua dari lima pertandingan besar dalam 16 hari bagi tim yang, sebelum jeda musim dingin, mungkin kesulitan dengan jadwal yang padat.
Secara teori, nasib mereka seharusnya membaik setelah investasi pada Januari, terutama karena dampak positif yang diberikan oleh transfer tersebut pada barisan penyerang United yang sudah berbahaya.