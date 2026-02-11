Goal.com
Ellen Wangerheim Lea Schuller Man Utd gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Aktivitas transfer Manchester United pada bulan Januari tepatlah yang dibutuhkan oleh Red Devils untuk menjadi ancaman di Liga Champions Wanita.

Manchester United harus bertindak di jendela transfer Januari. The Red Devils telah memulai musim 2025-26 dengan gemilang, terutama dengan lolos ke babak utama Liga Champions Wanita untuk pertama kalinya dan kemudian melangkah lebih jauh dengan masuk ke babak gugur bulan ini. Namun, jika mereka ingin bersaing dengan tim-tim terbaik Eropa dan berada di puncak kompetisi domestik, mereka membutuhkan lebih banyak pemain di skuad - dan itulah pendekatan yang diambil United.

Januari belum tiba ketika klub mengumumkan kedatangan Hanna Lundkvist dan Lea Schuller, serta perpanjangan kontrak yang signifikan untuk Hinata Miyazawa. Beberapa minggu kemudian, Ellen Wangerheim, yang dikabarkan menarik minat Chelsea dan Manchester City musim panas lalu, bergabung dengan mereka, memilih Red Devils untuk babak berikutnya dalam kariernya yang menjanjikan. Ketiga pemain tersebut telah memulai karier mereka di Inggris dengan baik, membantu tim Marc Skinner tetap tak terkalahkan dalam enam pertandingan pertama mereka pada 2026.

Kini saatnya kedalaman skuad tambahan ini benar-benar berguna. United akan bertandang ke Spanyol pada Kamis untuk menghadapi Atletico Madrid dalam leg pertama babak playoff Liga Champions. Ini adalah pertandingan kedua dari lima pertandingan besar dalam 16 hari bagi tim yang, sebelum jeda musim dingin, mungkin kesulitan dengan jadwal yang padat.

Secara teori, nasib mereka seharusnya membaik setelah investasi pada Januari, terutama karena dampak positif yang diberikan oleh transfer tersebut pada barisan penyerang United yang sudah berbahaya.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    Tim kecil

    United benar-benar mengesankan pada beberapa kesempatan di fase grup Liga Champions, berhasil mengalahkan Atletico meskipun bermain dengan 10 pemain, mengalahkan tim Paris Saint-Germain yang berbakat namun mengecewakan di Old Trafford, dan meraih kemenangan meyakinkan di Turin melawan Juventus pada pertandingan terakhir untuk memastikan posisi keenam di klasemen akhir dan, dengan itu, undian untuk babak gugur.

    Prestasi tersebut semakin mengesankan mengingat sejumlah cedera yang dialami United saat itu, yang seringkali membuat bangku cadangan Setan Merah jauh lebih kosong dibandingkan dengan banyak lawan mereka. Hanya Twente yang menggunakan lebih sedikit pemain di fase liga daripada United, yang juga menggunakan jumlah pemain yang sama dengan OH Leuven, tim kecil dari Belgia. Ke-15 tim lain dalam kompetisi tersebut semua menggunakan lebih banyak pemain daripada Red Devils, termasuk Valerenga, St. Polten, dan Paris FC.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Waktu penyelesaian yang singkat

    Pada November, dampak negatif dari skuad yang tipis terhadap kemampuan United untuk bersaing di empat front menjadi sangat jelas. Dengan memainkan empat pertandingan dalam 12 hari, United menderita tiga kekalahan, termasuk kekalahan dari Aston Villa dan Manchester City di Liga Super Wanita serta Wolfsburg di Eropa. Hal ini menyebabkan kerusakan yang tak terperbaiki pada upaya United untuk meraih gelar liga, membuat mereka tertinggal tujuh poin dari City di puncak klasemen, padahal sebelumnya mereka hanya tertinggal satu poin dari rival lokal mereka sebelum kekalahan dari Villa.

    City tidak lolos ke Liga Champions musim ini, dan kelonggaran jadwal mereka setidaknya menjadi salah satu alasan mengapa tim asuhan Andree Jeglertz melaju jauh di WSL musim ini. United, di sisi lain, terlihat kelelahan dan tidak dapat melakukan rotasi pemain dengan baik karena cedera yang semakin membatasi Skinner, yang sudah bekerja dengan skuad yang lebih kecil dari yang diinginkan setelah jendela transfer musim panas yang tidak cukup aktif untuk mempersiapkan tim ini menghadapi tantangan empat kompetisi.

    "Saya pikir kita butuh skuad yang lebih besar. Saya tidak ragu tentang itu," kata Skinner awal musim ini. "Saya pikir di jendela transfer musim dingin, kita perlu menambah skuad."

    Hal itu dia tekankan lagi pada Desember, saat dia merotasi starting XI untuk pertandingan melawan Lyon dan timnya kalah 3-0: "[Skuad] membutuhkan dukungan dan jumlah pemain berkualitas. Saya tidak ingin meremehkan apa pun dari skuad saya. Saya mencintai [para pemain] dan apa yang mereka lakukan. Ini bukan tentang mengganti mereka, tapi tentang mencoba mengembangkan tim."

  • Lea Schuller Man Utd Women signing 2026Getty Images

    Peningkatan pada Januari

    United memang telah melakukannya sekarang. Lundkvist, seorang bek sayap yang dinamis yang bergabung dari San Diego Wave, telah mengisi posisi yang sangat dibutuhkan dalam skuad, bersaing dengan Jayde Riviere. Riviere bermain dengan gaya yang penuh energi dan agresif, yang menuntut banyak tenaga, dan memiliki rekan yang bisa bergantian dengannya dalam susunan pemain sangat penting agar dia tetap efektif sepanjang musim. Sementara itu, Lundkvist sendiri juga memiliki banyak kualitas tingkat atas yang bisa dia bawa ke tim United.

    Namun, di lini seranglah para rekrutan paling menonjol—dan berpotensi paling signifikan. Schuller, seorang penyerang tengah-penyerang dengan pengalaman level atas yang melimpah, bergabung setelah mencetak 103 gol dalam 180 pertandingan untuk Bayern Munich dan memiliki catatan 54 gol dalam 82 penampilan untuk Jerman, sementara Wangerheim, yang baru berusia 21 tahun, bergabung dengan biaya rekor klub setelah musim 17 gol di Swedia asalnya, dengan tujuh assist juga disumbangkan di Hammarby saat mereka finis di posisi kedua di Damallsvenskan.

    Kekuatan serangan yang dapat mereka tambahkan ke tim ini jelas terlihat dari angka-angka tersebut. Namun, variasi dan fleksibilitas yang mereka berikan pada serangan United inilah yang dapat menjadi pembeda saat pertandingan besar mendekat.

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Penambahan ketidakpastian

    Sudah pada tahun 2026, kita dapat melihat United menjadi jauh lebih tidak terduga dalam serangan berkat rekrutan baru ini. Sebelum jeda musim dingin, hampir selalu dapat diprediksi dengan akurat susunan pemain utama Red Devils. Kemungkinan besar, Ella Toone akan bermain di posisi No.10, Jess Park akan menempati posisi bebas di sisi kanan, Melvine Malard akan bermain di sisi kiri, dan Elisabeth Terland akan memimpin lini serang.

    Seiring Fridolina Rolfo meningkatkan kebugarannya setelah kedatangannya dari Barcelona pada musim panas, ia membawa variasi tambahan, masuk ke serangan di sisi kiri untuk menggantikan Malard atau mendorong pemain Prancis itu ke posisi penyerang tengah, dengan Terland di bangku cadangan.

    Konsistensi dalam pemilihan tim adalah hal yang baik. Hal ini memungkinkan pemain untuk membangun chemistry dan hubungan penting di lapangan. Park dan Toone, misalnya, bekerja sama dengan sangat baik di paruh pertama musim karena mereka sering bermain di posisi mereka di samping satu sama lain, serta hubungan yang baik di luar lapangan. Namun, hal ini dapat menimbulkan kesan prediktabilitas, dan Skinner tidak memiliki banyak opsi untuk menghindari hal itu saat berpartisipasi dalam begitu banyak kompetisi di level elit.

  • Elisabeth Terland Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Mengacaukan serangan

    Hal itu telah berubah sejak Tahun Baru. Dalam enam pertandingan terakhir mereka, United belum pernah menggunakan formasi depan yang sama, dengan pilihan pemain seperti Malard, Park, Rolfo, Terland, Schuller, Wangerheim, Simi Awujo, dan Lisa Naalsund untuk mengisi posisi tersebut. Toone juga akan kembali bergabung bulan depan setelah pulih dari cedera.

    Selama periode tersebut, United telah mencetak 15 gol dengan rata-rata 2,5 gol per pertandingan, meningkat signifikan dari rata-rata 1,86 gol per pertandingan sebelum jeda musim dingin. Tentu saja, hasil musim ini masih merupakan sampel yang kecil, dan kemenangan 5-0 United atas Burnley dari divisi ketiga di Piala FA sedikit memengaruhi angka-angka tersebut, tetapi pengamatan langsung menunjukkan peningkatan daya serang, yang semakin meningkat setiap minggunya seiring Wangerheim dan Schuller semakin adaptif.

  • Man Utd Women Liverpool 2026Getty Images

    Pilihan berlimpah

    Artinya, seiring United mendekati fase krusial musim ini, mereka tiba-tiba menjadi lebih sulit untuk diprediksi oleh lawan. Park, misalnya, bermain hampir eksklusif di sisi kanan pada paruh pertama musim; sejak awal tahun, dia bermain di sisi kanan, kiri, dan tengah. Pada periode yang sama, tiga pemain berbeda telah ditempatkan di posisi No.10, Malard bermain di sisi kanan dan kiri, sementara Terland dan Schuller masing-masing telah memulai tiga pertandingan sebagai penyerang utama.

    Pada Kamis, United akan menghadapi Atletico, tim yang mereka kalahkan 1-0 di fase grup Liga Champions, meskipun kartu merah kontroversial untuk Dominique Janssen membuat mereka bermain dengan 10 pemain sepanjang mayoritas pertandingan. Pada hari itu, United menurunkan starting XI yang menempatkan Toone di posisi No.10, dengan Malard dan Rolfo di kedua sisi Terland.

    Kali ini, tebakan Atleti tentang siapa yang akan dipilih Skinner untuk kedua leg pertandingan ini mungkin sama baiknya dengan tebakan siapa pun, dengan United siap membawa ketidakpastian tambahan ke fase krusial musim mereka. Setelah bekerja keras dan, pada beberapa kesempatan, melawan rintangan di paruh pertama musim untuk menempatkan diri mereka dalam posisi yang bagus untuk beberapa bulan terakhir, dorongan serangan yang diberikan oleh jendela transfer Januari bisa saja mendorong Setan Merah ke level baru.

