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messiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Aksi terbaru Messi: susunan pemain resmi Argentina

L. Messi
Argentina vs Benin
Argentina
Benin
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Pukul 01.00 waktu Italia, Argentina vs Benin dimainkan di Buenos Aires, laga terakhir Messi dengan seragam tim nasional Argentina

Malam yang ditakdirkan masuk ke dalam sejarah sepak bola Argentina. Di Monumental, Buenos Aires, Argentina menghadapi Benin dalam sebuah laga persahabatan dengan nuansa istimewa, yang akan berubah menjadi bab terakhir dari petualangan Lionel Messi dengan seragam Argentina. Setelah lebih dari dua puluh tahun, nomor 10 itu siap mengucapkan salam perpisahan kepada publik Argentina untuk terakhir kalinya.


Malam yang dibangun di sekitar sang kapten, dirayakan di hadapan pendukungnya sendiri. Kick-off dijadwalkan pada pukul 20.00 waktu setempat, pukul 01.00 di Italia, untuk pertandingan di mana hasil akhir tak terelakkan lagi menjadi hal sekunder dibanding emosi perpisahan.


  • Susunan pemain Argentina

    Lionel Scaloni memilih Messi sejak menit pertama: bintang Argentina itu akan memimpin Argentina untuk terakhir kalinya, didampingi oleh sejumlah protagonis dari era yang mengembalikan Argentina ke puncak dunia. Di sisi lain, Benin akan berusaha memainkan perannya dan membuat laga ini sekompetitif mungkin, meski sadar bahwa semua sorotan akan tertuju pada nomor 10.



    ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martínez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Alvarez, Lautaro, Messi. Pelatih: Scaloni.


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