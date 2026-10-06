Aksi terbaru Messi: susunan pemain resmi Argentina

Malam yang ditakdirkan masuk ke dalam sejarah sepak bola Argentina. Di Monumental, Buenos Aires, Argentina menghadapi Benin dalam sebuah laga persahabatan dengan nuansa istimewa, yang akan berubah menjadi bab terakhir dari petualangan Lionel Messi dengan seragam Argentina. Setelah lebih dari dua puluh tahun, nomor 10 itu siap mengucapkan salam perpisahan kepada publik Argentina untuk terakhir kalinya.





Malam yang dibangun di sekitar sang kapten, dirayakan di hadapan pendukungnya sendiri. Kick-off dijadwalkan pada pukul 20.00 waktu setempat, pukul 01.00 di Italia, untuk pertandingan di mana hasil akhir tak terelakkan lagi menjadi hal sekunder dibanding emosi perpisahan.



