Ruben Amorim mengakui bahwa pengalaman pertamanya dalam Derby della Madonnina ternyata sangat berbeda dari yang ia bayangkan, setelah memimpin Milan meraih kemenangan 3-1 atas Inter, Sabtu malam ini, dalam pekan kesepuluh Liga Italia.

Namun pada saat yang sama, ia memperingatkan para pendukung Rossoneri agar tidak beranggapan bahwa jalan ke depan sudah penuh dengan kemenangan.

Kemenangan ini memberi suntikan kuat bagi Amorim hanya beberapa hari setelah kekalahan telak di kandang sendiri dari Bologna dengan skor 2-4, di mana Milan berhasil memberikan awal yang mengejutkan bagi rival mereka, dengan memastikan keunggulan dua gol dalam 10 menit pertama.

Diego Moreira menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam laga ini, setelah mencetak gol dari tendangan bebas dan memberikan dua assist kepada Christian Pulisic dan Adrien Rabiot, sementara Alessandro Bastoni memperkecil ketertinggalan lewat sundulan dari tendangan sudut yang dieksekusi Hakan Calhanoglu.