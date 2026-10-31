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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Akhir dramatis yang menghantuinya: Amorim peringatkan Milan meski jatuhkan Inter

AC Milan vs Inter
AC Milan
Inter
Serie A
R. Amorim
Italia
Portugal

Pesan realistis

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Ruben Amorim mengakui bahwa pengalaman pertamanya dalam Derby della Madonnina ternyata sangat berbeda dari yang ia bayangkan, setelah memimpin Milan meraih kemenangan 3-1 atas Inter, Sabtu malam ini, dalam pekan kesepuluh Liga Italia.

Namun pada saat yang sama, ia memperingatkan para pendukung Rossoneri agar tidak beranggapan bahwa jalan ke depan sudah penuh dengan kemenangan.

Kemenangan ini memberi suntikan kuat bagi Amorim hanya beberapa hari setelah kekalahan telak di kandang sendiri dari Bologna dengan skor 2-4, di mana Milan berhasil memberikan awal yang mengejutkan bagi rival mereka, dengan memastikan keunggulan dua gol dalam 10 menit pertama.

Diego Moreira menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam laga ini, setelah mencetak gol dari tendangan bebas dan memberikan dua assist kepada Christian Pulisic dan Adrien Rabiot, sementara Alessandro Bastoni memperkecil ketertinggalan lewat sundulan dari tendangan sudut yang dieksekusi Hakan Calhanoglu.

  • Amorim ungkap rahasia kemenangan atas Inter

    Amorim mengatakan kepada jaringan DAZN: "Saya senang dengan banyak hal. Kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan mereka sangat kuat dalam duel bola udara, tetapi kami mengubah cara kami menangani pertandingan, dan saya rasa kami semakin membaik dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan lain."

    Ia menambahkan: "Di babak kedua kami menguasai bola, dan kami sangat baik dalam hal itu, serta Luka Modric banyak membantu kami. Ini bukan pertandingan yang menakjubkan, tetapi malam yang menakjubkan bagi para pendukung kami, dan penting untuk kami menang setelah apa yang terjadi pada hari Rabu agar kami bisa terus melangkah maju." Pelatih asal Portugal itu menyinggung dampak kembalinya sejumlah pemain yang absen pada laga melawan Bologna, dengan mengatakan: "Ini adalah pertandingan dan cara yang benar-benar berbeda. Saya merasa tim marah dengan hasil sebelumnya, tetapi kita harus jujur, Gila, Moreira, dan Rabiot membuat perbedaan besar, bukan hanya dengan kualitas mereka, tetapi juga dengan karakteristik mereka dan cara kerja kami dalam latihan."

    Video: Kesalahan wasit fatal dalam derbi Milan dan Inter

  • Derby yang berbeda dari semua pengalaman

    Amorim menggambarkan atmosfer San Siro dalam derbi pertama yang ia jalani sebagai pengalaman luar biasa, dan berkata: "Atmosfernya memukau, dan gairahnya benar-benar berbeda dari derbi mana pun yang pernah saya rasakan sebelumnya".

    Ia melanjutkan: "Saya sangat senang untuk para pemain, dan para suporter mendapatkan kepercayaan yang lebih besar terhadap proyek ini".

    Namun mantan pelatih Manchester United itu menegaskan pentingnya menyikapi kemenangan dengan realistis, seraya menambahkan: "Kita akan menjalani malam-malam indah seperti ini, dan kita juga akan melewati masa-masa buruk seperti laga melawan Bologna. Ini bagian dari prosesnya".

    Ia menjelaskan: "Mustahil mengubah segalanya dalam satu hari. Saya sangat senang dan bangga dengan para pemain saya, tetapi saya sudah memikirkan laga berikutnya".

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  • Akhir dari film Top Gun: Kematian sang pendamping!

    Amorim juga mengomentari ambisi pemilik klub, Gerry Cardinale, untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Italia, dengan menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mengembalikan Scudetto.

    Ia berkata: "Kami akan menjadi tim yang sangat bagus, tetapi itu membutuhkan waktu. Tujuannya selalu, seperti yang dikatakan Tuan Cardinale, adalah memenangkan Scudetto, tetapi kita harus jujur, akan sangat sulit untuk memenangkan gelar pada tahun pertama."

    Ia menutup dengan nada menyindir, merujuk pada film Top Gun yang menjadi favorit Cardinale: "Kami akan berjuang di setiap pertandingan, dan tujuan kami di Milanello adalah kembali memenangkan Scudetto. Itu film yang luar biasa, tetapi di bagian pertama sang pria pendamping meninggal, jadi saya akan mencoba lebih fokus pada bagian kedua."

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FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC