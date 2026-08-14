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Diterjemahkan oleh

Akhir dramatis: Dua kisah bertolak belakang di balik gagalnya transfer bintang Maroko

Transfers
LaLiga
N. Aguerd
Morocco
Real Sociedad
Marseille
Ligue 1
Spanyol
Maroko
Prancis

Di bursa transfer yang sulit ditebak, hanya ada sedikit peristiwa yang menimbulkan kehebohan sebesar runtuhnya sebuah kesepakatan ketika tinggal selangkah lagi menuju penandatanganan. Dan inilah yang persis dialami Real Sociedad dalam beberapa jam terakhir dengan Nayef Aguerd.

Bintang Maroko yang membela Marseille itu praktis telah menyepakati segala hal untuk mengenakan seragam Sociedad. 

Terdapat kesepahaman antara kedua klub, keinginan sang pemain untuk merampungkan transfer pun bulat, dan yang tersisa dari kesepakatan itu hanyalah prosedur biasa berupa tes medis.

Namun, dalam akhir yang dramatis dan aneh, sekaligus tidak lazim, kesepakatan itu runtuh sepenuhnya di detik-detik terakhir.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menjelaskan bahwa runtuhnya kesepakatan ini membuka pintu bagi dua versi cerita yang bertolak belakang mengenai alasan sebenarnya yang menggagalkan kesepakatan tersebut, setelah sang pemain berada di ambang tiba di Stadion Anoeta.

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    Kisah Nayef Aguerd

    Di satu sisi, ada versi yang datang dari lingkaran terdekat pemain, dan menurut versi ini, faktor penentunya adalah pembicaraan langsung antara Aguerd dan pelatih Real Sociedad, Sergio Francisco Matarrazo.

    Selama pembicaraan tersebut, pelatih asal Amerika itu menyampaikan kepada pemain akan kebutuhan mendesak untuk tampil dengan performa terbaik sejak menit pertama, dengan keharusan langsung mengisi posisi inti demi menjalani rangkaian pertandingan sulit yang menanti Sociedad, yang berjumlah 8 pertandingan sebelum jeda internasional.

    Karena bek itu baru kembali dari periode panjang tanpa aktivitas, setelah menjalani operasi pada Maret lalu akibat peradangan yang mengganggu di area kemaluan, pemain itu sendiri menilai bahwa memenuhi tuntutan fisik yang berat seperti itu, tanpa mendapatkan periode awal untuk memulihkan ritme pertandingan, merupakan sebuah risiko, sehingga ia memutuskan untuk menghentikan proses tersebut.

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  • Nayef Aguerd(C)Getty Images

    Kisah Real Sociedad

    Namun dari dalam klub Real Sociedad, gambarannya tampak sangat berbeda.

    Menurut informasi yang diungkap surat kabar Noticias de Gipuzkoa, kunci perselisihan itu terletak pada aspek medis.

    Setelah pemain tersebut menjalani pemeriksaan medis awal di Prancis di bawah pengawasan tim medis klub asalnya, laporan-laporan yang dikirim ke Sociedad justru menimbulkan keraguan serius di dalam klub Basque itu.

    Departemen medis Real Sociedad meragukan hasil pemeriksaan tersebut, yang tidak menjamin bahwa sang jantung pertahanan, setelah berbulan-bulan absen dari kompetisi akibat operasi di area selangkangan, akan mampu bermain tanpa merasakan nyeri.

    Klub merasa khawatir bahwa pemain tersebut, mengingat kondisinya saat ini, mungkin tidak akan bisa memulihkan level fisik yang layak untuk bersaing dengan kekuatan penuh dan jaminan yang memadai.

    Meski terdapat perbedaan besar antara kedua versi cerita, keduanya bertemu pada satu titik yang tak terbantahkan, yaitu kebutuhan mendesak Real Sociedad. Tim Basque itu tidak sedang mencari transfer untuk masa depan atau taruhan jangka panjang, melainkan sebuah solusi yang mampu memberikan dampak langsung di lini pertahanan.

    Lini pertahanan Real Sociedad saat ini mengalami kekurangan pemain yang parah, akibat masalah fisik yang dialami Jon Pacheco, sementara tim hanya memiliki sejumlah terbatas jantung pertahanan, yaitu Jon Martin, yang berstatus pemain tim cadangan, dan Zubeldia, ditambah pemain yang masih sangat muda, Beitia.

    Karena alasan itu, kebutuhan untuk merekrut seorang jantung pertahanan kidal yang berpengalaman dan mampu memimpin telah dan masih menjadi prioritas mutlak bagi Real Sociedad, yang mengejar target ini sepanjang bursa transfer musim panas.

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