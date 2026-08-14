Akhir dramatis: Dua kisah bertolak belakang di balik gagalnya transfer bintang Maroko

Di bursa transfer yang sulit ditebak, hanya ada sedikit peristiwa yang menimbulkan kehebohan sebesar runtuhnya sebuah kesepakatan ketika tinggal selangkah lagi menuju penandatanganan. Dan inilah yang persis dialami Real Sociedad dalam beberapa jam terakhir dengan Nayef Aguerd.

Bintang Maroko yang membela Marseille itu praktis telah menyepakati segala hal untuk mengenakan seragam Sociedad.

Terdapat kesepahaman antara kedua klub, keinginan sang pemain untuk merampungkan transfer pun bulat, dan yang tersisa dari kesepakatan itu hanyalah prosedur biasa berupa tes medis.

Namun, dalam akhir yang dramatis dan aneh, sekaligus tidak lazim, kesepakatan itu runtuh sepenuhnya di detik-detik terakhir.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menjelaskan bahwa runtuhnya kesepakatan ini membuka pintu bagi dua versi cerita yang bertolak belakang mengenai alasan sebenarnya yang menggagalkan kesepakatan tersebut, setelah sang pemain berada di ambang tiba di Stadion Anoeta.