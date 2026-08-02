Toni Kroos, legenda Real Madrid, merupakan salah satu sosok yang mendapatkan penghormatan besar di dunia sepak bola. Karena itu, setiap pernyataan yang keluar darinya selalu mendapat perhatian luas, apalagi visi yang ia miliki di dalam lapangan masih menyertai pandangan-pandangannya setelah pensiun.

Untuk alasan inilah, banyak orang menanti-nanti untuk mengetahui pendapat Kroos mengenai pemain asal Spanyol, Rodri, sosok yang dipandang sebagai kandidat paling utama untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang bintang Jerman di lini tengah Real Madrid.

Jaringan "Defensa Central" menyebutkan bahwa dalam beberapa jam terakhir, tersebar melalui media sosial pernyataan yang dinisbatkan kepada Kroos, yang di dalamnya diklaim bahwa ia berpikir untuk kembali ke lapangan demi berduet dengan Rodri, yang semakin mendekati kepindahan ke Real Madrid dari Manchester City.

Dalam pernyataan yang beredar tersebut disebutkan, "Jika Rodri bergabung ke Real Madrid, mungkin aku terpaksa keluar dari masa pensiun hanya untuk bermain di sampingnya. Barangkali dia akan mengajariku beberapa hal tentang bagaimana menjadi gelandang yang komplet."

Pernyataan yang dinisbatkan kepadanya itu menambahkan, "Dari semua nama yang dikaitkan dengan proyek Mourinho, Rodri adalah pemain yang paling ingin aku lihat dibanding yang lain. Bayangkan Rodri dan Bernardo Silva menguasai lini tengah Real Madrid. Ketika itu, engkau seolah telah memindahkan sebagian dari Manchester City yang dipimpin Pep Guardiola ke Stadion Santiago Bernabeu."

Ia juga disebut mengatakan tentang nilai transfer tersebut, "Orang-orang akan membicarakan nilai kepindahannya, tetapi ada pemain-pemain yang tidak ternilai harganya. Peraih Ballon d'Or, juara Piala Dunia, dan salah satu gelandang terbaik di generasi ini, nilainya tidak bisa terlalu banyak ditawar."