Goal.com
LiveTiket
FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

Diterjemahkan oleh

Akankah Legenda Real Madrid Keluar dari Masa Pensiun untuk Berduet dengan Rodri?

LaLiga
Real Madrid
Manchester City
T. Kroos
Rodri
Spanyol
Inggris
Jerman

Toni Kroos, legenda Real Madrid, merupakan salah satu sosok yang mendapatkan penghormatan besar di dunia sepak bola. Karena itu, setiap pernyataan yang keluar darinya selalu mendapat perhatian luas, apalagi visi yang ia miliki di dalam lapangan masih menyertai pandangan-pandangannya setelah pensiun.

Untuk alasan inilah, banyak orang menanti-nanti untuk mengetahui pendapat Kroos mengenai pemain asal Spanyol, Rodri, sosok yang dipandang sebagai kandidat paling utama untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang bintang Jerman di lini tengah Real Madrid.

Jaringan "Defensa Central" menyebutkan bahwa dalam beberapa jam terakhir, tersebar melalui media sosial pernyataan yang dinisbatkan kepada Kroos, yang di dalamnya diklaim bahwa ia berpikir untuk kembali ke lapangan demi berduet dengan Rodri, yang semakin mendekati kepindahan ke Real Madrid dari Manchester City.

Dalam pernyataan yang beredar tersebut disebutkan, "Jika Rodri bergabung ke Real Madrid, mungkin aku terpaksa keluar dari masa pensiun hanya untuk bermain di sampingnya. Barangkali dia akan mengajariku beberapa hal tentang bagaimana menjadi gelandang yang komplet."

Pernyataan yang dinisbatkan kepadanya itu menambahkan, "Dari semua nama yang dikaitkan dengan proyek Mourinho, Rodri adalah pemain yang paling ingin aku lihat dibanding yang lain. Bayangkan Rodri dan Bernardo Silva menguasai lini tengah Real Madrid. Ketika itu, engkau seolah telah memindahkan sebagian dari Manchester City yang dipimpin Pep Guardiola ke Stadion Santiago Bernabeu."

Ia juga disebut mengatakan tentang nilai transfer tersebut, "Orang-orang akan membicarakan nilai kepindahannya, tetapi ada pemain-pemain yang tidak ternilai harganya. Peraih Ballon d'Or, juara Piala Dunia, dan salah satu gelandang terbaik di generasi ini, nilainya tidak bisa terlalu banyak ditawar."

  • Toni KroosGetty

    Berita palsu, tetapi memikat hati Kroos

    Defensa Central menjelaskan bahwa pernyataan tersebut sebenarnya tidak pernah keluar dari Toni Kroos, atau setidaknya itulah yang ditegaskan sendiri oleh mantan pemain itu, setelah pernyataan tersebut beredar di banyak akun media sosial dan dinisbahkan kepadanya.

    Kroos menanggapi salah satu unggahan melalui akun Instagram-nya dengan berkata, "Saya tidak pernah mengatakan ini... tapi saya menyukainya."

    Dengan kalimat singkat ini, Kroos membantah bahwa dirinya adalah pemilik pernyataan tersebut, tetapi pada saat yang sama ia menunjukkan kekagumannya terhadap isinya, sesuatu yang dianggap banyak orang sebagai sinyal positif atau "restu" darinya terhadap gagasan kepindahan Rodri ke Real Madrid.

    Kroos selalu dikenal sangat berhati-hati ketika berbicara tentang Los Blancos, tetapi ia menyadari bahwa pemain Manchester City saat ini adalah kepingan yang dibutuhkan Jose Mourinho di lini tengah.

    Meskipun banyak orang membandingkan Kroos dan Rodri, kenyataannya menunjukkan bahwa sang kapten timnas Spanyol memiliki karakteristik yang berbeda, dan meskipun ada kemiripan di antara keduanya, pengaruh Rodri terhadap penampilan tim dan sistem kolektifnya menjadikannya seorang pemain yang istimewa dengan caranya sendiri.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
K-League All Stars crest
K-League All Stars
KLA
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Club Friendlies
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA