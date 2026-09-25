Striker AZ, Mexx Meerdink, menjalani debut senior yang telah lama dinantikan bersama Belanda dalam hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Jerman pada Kamis malam di Johan Cruyff Arena. Dalam wawancara pascalaga dengan ESPN NL, penyerang berusia 23 tahun itu berbicara tentang bagaimana ia dimasukkan ke lapangan setelah baru 35 menit pertandingan berjalan ketika penyerang starter Brian Brobbey terlihat pincang dan keluar karena cedera.

Momen itu menjadi penebusan sempurna bagi Meerdink, yang setahun sebelumnya terpaksa mundur dari panggilan pertamanya ke tim nasional akibat cedera yang tidak menguntungkan.

Ia mengungkapkan rasa syukur yang sangat besar karena akhirnya mewujudkan mimpinya tampil di level senior bersama tim nasional.