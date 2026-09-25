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'Akan lebih dari satu, bukan?' - Mexx Meerdink mengungkap rivalitas dengan ayah setelah debut dramatis bersama Belanda
Meerdink menuntaskan debut emosionalnya bersama Belanda setelah bangkit dari cedera
Striker AZ, Mexx Meerdink, menjalani debut senior yang telah lama dinantikan bersama Belanda dalam hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Jerman pada Kamis malam di Johan Cruyff Arena. Dalam wawancara pascalaga dengan ESPN NL, penyerang berusia 23 tahun itu berbicara tentang bagaimana ia dimasukkan ke lapangan setelah baru 35 menit pertandingan berjalan ketika penyerang starter Brian Brobbey terlihat pincang dan keluar karena cedera.
Momen itu menjadi penebusan sempurna bagi Meerdink, yang setahun sebelumnya terpaksa mundur dari panggilan pertamanya ke tim nasional akibat cedera yang tidak menguntungkan.
Ia mengungkapkan rasa syukur yang sangat besar karena akhirnya mewujudkan mimpinya tampil di level senior bersama tim nasional.
- ANP
Striker ungkap keterkejutannya atas pergantian dini Brobbey akibat cedera
Menceritakan kembali momen dramatis saat dirinya masuk, Meerdink mengakui ia terkejut ketika pelatih kepala baru Belanda, Xavi, memanggil namanya dari bangku cadangan begitu cepat pada awal pertandingan. Meski memperkirakan staf pelatih akan memilih opsi yang lebih berpengalaman, penyerang muda itu segera melakukan pemanasan dan beradaptasi dengan mulus terhadap tempo permainan.
Meerdink memuji gaya kepelatihan Xavi yang intens, seraya mencatat bahwa gairah sang pelatih asal Spanyol yang terlihat jelas dengan cepat membangkitkan energi seluruh skuad.
"Saya bisa melihat Brian pincang," jelas Meerdink. "Saya berpikir dalam hati: 'Apakah ini akan terjadi sekarang juga?' Saya kira pelatih mungkin akan memilih orang lain. Tetapi mereka memanggil nama saya dan kemudian saya harus mulai melakukan pemanasan, dan semuanya berjalan sangat cepat. Xavi memancarkan begitu banyak gairah, dan itu dirasakan oleh para pemain."
Sang penyerang merefleksikan gol yang dianulir dan peluang yang terbuang pada babak kedua
Merefleksikan penampilannya selama 55 menit, Meerdink mengakui kekecewaannya atas gol yang dianulir dan peluang yang terbuang pada babak kedua ketika kakinya tergelincir di atas bola. Namun, penyerang AZ itu menilai performa keseluruhannya saat menguasai bola sebagai salah satu penampilan terbaiknya musim ini.
Ia menyoroti pressing tanpa henti tim pada babak kedua sebagai cerminan langsung dari instruksi taktis Xavi.
"Saya tidak tahu kenapa itu dianulir," kata Meerdink. "Saya punya peluang lain setelah itu, tetapi kemudian kaki saya mengenai bagian atas bola, bukan menendangnya. Itu sangat disayangkan. Namun secara keseluruhan saya pikir saya memainkan salah satu laga terbaik saya musim ini saat menguasai bola. Ada banyak hal positif."
- ANP
Meerdink menargetkan melampaui jumlah penampilan ayahnya, Martijn
Dengan meraih caps senior pertamanya, Meerdink menyamai ayahnya, Martijn Meerdink, yang mencatatkan satu penampilan internasional untuk Belanda melawan Ekuador pada 2006. Penyerang ambisius itu menegaskan tekadnya untuk memantapkan tempatnya di skuad Xavi dan melampaui catatan ayahnya sesegera mungkin.
Belanda menuntaskan pemulihan pasca-pertandingan sebelum bersiap untuk laga Nations League berikutnya.
Meerdink berupaya meraih caps internasional secara beruntun dalam pertandingan-pertandingan mendatang.
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