Ajax telah meningkatkan tekanan untuk Noa Lang, putra de Godenzonen yang melejit bersama PSV dan ingin dipulangkan oleh direktur teknik Jordi Cruijff jika Mika Godts, yang tengah sangat dibidik Paris Saint-Germain, akan dijual. Dari Amsterdam mereka yakin sang pemain bisa kembali bermain di Eredivisie karena berada di luar proyek Napoli besutan Max Allegri.
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Ajax menekan untuk mendapatkan Lang, tetapi ada dua masalah. Napoli juga berdiskusi dengan para agen mengenai Atubolu
Langi ingin bertahan di Napoli
Kembali dari masa peminjamannya di Galatasaray, Lang datang ke pemusatan latihan Napoli dalam kondisi prima dan dengan motivasi berlipat. Noa menyukai kota ini dan ingin merebut tempat di Napoli, kali ini untuk benar-benar. Di Belanda mereka membicarakan soal transfer permanen atau peminjaman dengan kewajiban pembelian dengan angka mendekati 25 juta plus bonus. Jika dihitung, itu adalah investasi yang setahun lalu telah disiapkan Napoli untuk membelinya dari Psv. Namun Lang tidak begitu yakin, bahkan sebaliknya. Dia ingin bertahan di Napoli juga karena gajinya sebesar 2,8 juta euro terlalu tinggi untuk Ajax.
ATUBOLU UNTUK POSISI KIPER
Nama baru untuk bursa transfer Napoli, yang disebut sedang memburu Noah Atubolu. Kiper Jerman keturunan Nigeria (kelahiran 2002) itu menolak perpanjangan kontrak yang akan habis pada Juni 2027 bersama Freiburg, yang meminta 15 juta euro. Ia adalah kapten Jerman U-21 dan agennya adalah Epic, agen yang sama dengan Lang, yang pembicaraannya sudah sangat intens dalam beberapa hari terakhir.
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