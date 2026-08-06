Kembali dari masa peminjamannya di Galatasaray, Lang datang ke pemusatan latihan Napoli dalam kondisi prima dan dengan motivasi berlipat. Noa menyukai kota ini dan ingin merebut tempat di Napoli, kali ini untuk benar-benar. Di Belanda mereka membicarakan soal transfer permanen atau peminjaman dengan kewajiban pembelian dengan angka mendekati 25 juta plus bonus. Jika dihitung, itu adalah investasi yang setahun lalu telah disiapkan Napoli untuk membelinya dari Psv. Namun Lang tidak begitu yakin, bahkan sebaliknya. Dia ingin bertahan di Napoli juga karena gajinya sebesar 2,8 juta euro terlalu tinggi untuk Ajax.