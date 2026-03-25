Ajax dilanda kebocoran data karena peretas dapat mengubah larangan masuk stadion dan mengalihkan tiket ke nama lain

Dampak kebocoran data ini jauh melampaui masalah privasi data pada umumnya. RTL Nieuwsmelaporkan bahwa peretas dapat melihat siapa saja dari lebih dari 500 pendukung yang saat ini dikenai larangan masuk stadion, dan memiliki kewenangan untuk mencabut pembatasan tersebut sepenuhnya. Hal ini sangat berbahaya, karena di antara individu yang terungkap terdapat seorang pegawai negeri sipil dan seorang pegawai kepolisian; jika catatan disiplin semacam itu diketahui publik, hal itu dapat sangat merusak karier profesional mereka. Namun, Ajax menyatakan bahwa nama, alamat email, dan tanggal lahir kurang dari 20 orang yang dikenai larangan tersebutlah yang sebenarnya dilihat selama insiden kebocoran tersebut.