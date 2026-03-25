Goal.com
Live
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Ajax dilanda kebocoran data karena peretas dapat mengubah larangan masuk stadion dan mengalihkan tiket ke nama lain

Ajax
Eredivisie

Klub sepak bola raksasa Belanda, Ajax, mengalami pelanggaran keamanan siber besar-besaran yang mengakibatkan bocornya data pribadi ratusan ribu pendukungnya. Seorang penyusup memanfaatkan celah keamanan digital untuk mengakses sistem-sistem sensitif, sehingga mampu mencabut larangan masuk stadion yang sedang berlaku dan mencuri ribuan tiket musiman. Klub tersebut telah memperbaiki celah keamanan tersebut dan meluncurkan penyelidikan menyeluruh.

  • Pelanggaran keamanan serius di Johan Cruyff Arena

    Ajax diberi tahu tentang adanya kerentanan besar oleh seorang jurnalis. Dalam pernyataan resminya, klub tersebut mengakui bahwa seorang "peretas di Belanda secara ilegal" berhasil mengakses sebagian sistem mereka. Kesalahan fatal ini memungkinkan akses potensial ke data pribadi lebih dari 300.000 penggemar terdaftar. Selain itu, pelaku dapat melihat alamat email beberapa ratus pendukung, yang memicu kekhawatiran serius terkait privasi bagi klub Eredivisie tersebut. Sejak itu, klub telah memperketat keamanan digital mereka dan menolak memberikan komentar lebih lanjut.

    Manipulasi larangan masuk stadion

    Dampak kebocoran data ini jauh melampaui masalah privasi data pada umumnya. RTL Nieuwsmelaporkan bahwa peretas dapat melihat siapa saja dari lebih dari 500 pendukung yang saat ini dikenai larangan masuk stadion, dan memiliki kewenangan untuk mencabut pembatasan tersebut sepenuhnya. Hal ini sangat berbahaya, karena di antara individu yang terungkap terdapat seorang pegawai negeri sipil dan seorang pegawai kepolisian; jika catatan disiplin semacam itu diketahui publik, hal itu dapat sangat merusak karier profesional mereka. Namun, Ajax menyatakan bahwa nama, alamat email, dan tanggal lahir kurang dari 20 orang yang dikenai larangan tersebutlah yang sebenarnya dilihat selama insiden kebocoran tersebut.

  • Kelemahan sistem tiket dan tiket musiman

    Selain itu, insiden tersebut telah merusak infrastruktur tiket digital, sehingga lebih dari 42.000 tiket musiman menjadi rentan. Peretas dapat dengan mudah mencuri tiket-tiket tersebut untuk menghadiri pertandingan, membuatnya sama sekali tidak dapat digunakan, atau mengalihkan tiket untuk pertandingan mendatang ke nama-nama lain. Prospek yang mengkhawatirkan ini menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan publik dan kelancaran operasional pada hari pertandingan. Hal ini mendorong dilakukannya tinjauan menyeluruh terhadap cara perlindungan data suporter selama pertandingan-pertandingan besar di ibu kota.

    Tindakan hukum dan pelaporan kepada otoritas pengawas

    Menyusul temuan yang mengkhawatirkan tersebut, klub raksasa Belanda itu menyatakan telah bertindak cepat untuk menutup celah keamanan dan mengamankan sistem digital mereka. Pihak manajemen telah melaporkan insiden tersebut kepada otoritas pengawas privasi, Otoritas Perlindungan Data Belanda, yang telah mengonfirmasi telah menerima pemberitahuan tersebut. Selain itu, Ajax telah mengajukan laporan resmi ke kepolisian untuk menindaklanjuti tuntutan pidana terhadap pelaku. Sebuah pihak eksternal telah dilibatkan untuk membantu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden tersebut. Sementara itu, transparansi tetap menjadi prioritas, karena semua individu yang terlibat dalam kebocoran data dengan cara apa pun kini telah diberitahu secara langsung oleh klub.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
FC Twente crest
FC Twente
TWE