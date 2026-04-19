Menurut laporan Marca, suasana di ruang ganti Real Madrid terbelah. Sementara banyak bintang tim Madrid merasa marah karena tersingkirnya tim dan dugaan keputusan salah yang diambil wasit asal Slovenia, Slavko Vincic (46), Camavinga justru diliputi rasa frustrasi yang mendalam.
Air mata setelah kekalahan dramatis dari FC Bayern: Seorang bintang Real Madrid benar-benar hancur
Dikabarkan bahwa gelandang tersebut duduk "sendirian dan sangat sedih" di ruang ganti sambil menangis. Camavinga tahu bahwa dalam situasi yang mungkin menentukan di menit-menit akhir, ia seharusnya tidak menyentuh bola dan kembali ke posisinya. Namun, setelah melakukan pelanggaran terhadap penyerang FCB Harry Kane di lini tengah, ia justru sedikit memperlambat permainan dan akibatnya mendapat kartu kuning kedua dari wasit Vincic saat skor 3-2 untuk tim Spanyol.
Dalam keadaan kekurangan pemain, Real harus menelan dua gol lagi dan dengan demikian mengubur peluang terakhir mereka untuk meraih gelar musim ini. Banyak pemain Real yang menyalahkan Vincic atas keputusan keras tersebut. Protes marah setelah pertandingan berakhir berujung pada kartu merah untuk rekan setim Camavinga, Arda Güler.
Air mata Camavinga telah "meninggalkan jejak" di Real Madrid
Bagi Camavinga, kartu merah yang diterimanya menjadi titik terendah dalam musim yang sulit, di mana ia jarang tampil meyakinkan dan tidak memiliki tempat reguler. Pemain timnas Prancis itu memang masih dipercaya oleh rekan-rekannya dan di ruang ganti "semua bersatu", namun kesedihan Camavinga—yang biasanya merupakan salah satu pemain paling ceria di tim—telah "meninggalkan bekas".
Setelah air matanya mengering, Camavinga telah meminta maaf secara terbuka dengan menulis di Instagram: "Saya bertanggung jawab atas bagian saya. Saya ingin meminta maaf kepada tim saya dan semua Madridistas." Pelatih Alvaro Arbeloa membela anak asuhnya: "Tidak ada yang mengerti kartu merah ini. Kami mengalami ketidakadilan."
Data performa Eduardo Camavingas musim ini
Penampilan 37 Penampilan selama 90 menit 7 Gol 2 Assist 1 Kartu kuning 2 Kartu merah 1