Air mata setelah kekalahan dramatis dari FC Bayern: Seorang bintang Real Madrid benar-benar hancur

Dikabarkan bahwa gelandang tersebut duduk "sendirian dan sangat sedih" di ruang ganti sambil menangis. Camavinga tahu bahwa dalam situasi yang mungkin menentukan di menit-menit akhir, ia seharusnya tidak menyentuh bola dan kembali ke posisinya. Namun, setelah melakukan pelanggaran terhadap penyerang FCB Harry Kane di lini tengah, ia justru sedikit memperlambat permainan dan akibatnya mendapat kartu kuning kedua dari wasit Vincic saat skor 3-2 untuk tim Spanyol.

Dalam keadaan kekurangan pemain, Real harus menelan dua gol lagi dan dengan demikian mengubur peluang terakhir mereka untuk meraih gelar musim ini. Banyak pemain Real yang menyalahkan Vincic atas keputusan keras tersebut. Protes marah setelah pertandingan berakhir berujung pada kartu merah untuk rekan setim Camavinga, Arda Güler.