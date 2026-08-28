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Agung Podomoro Cup 2026Istimewa
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Dukung Talenta Muda, APLN Bawa Bandung Legend Berlaga Di Ajang Sepak Bola Dunia

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Membawa nama Agung Podomoro Land Indonesia, Bandung Legend berhasil meraih tiga kemenangan di fase grup sebelum melaju ke babak 16 besar.

Pengembang properti terkemuka di Indonesia, PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN), menunjukkan komitmennya membangun sepakbola usia muda, usai berhasil mengantarkan talenta muda Indonesia menembus babak 16 besar Turnamen U-12 Junior Soccer World Challenge, kompetisi sepak bola usia muda tingkat dunia di Chiba, Jepang, pada 21–24 Agustus 2026.

Pencapaian tersebut merupakan kelanjutan dari Agung Podomoro Land Cup U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 South East Asia Qualifier yang digelar di Jakarta pada Juni lalu.

  • Agung Podomoro Cup 2026Istimewa

    Dominasi Fase Grup

    Sebagai finalis Agung Podomoro Land Cup 2026, Mazda GB FC dari Laos dan Bandung Legend dari Indonesia berhak untuk melanjutkan kompetisi di Jepang. Membawa nama Agung Podomoro Land Indonesia, Bandung Legend berhasil meraih tiga kemenangan di fase grup sebelum melaju ke babak 16 besar.

    Tergabung di Grup A bersama Hokkaido Consadole Sapporo U-12 EAST, Ageo Asahi FC, dan Nara Club Junior, Bandung Legend mengawali turnamen dengan tiga kemenangan. Mereka berhasil mengalahkan Hokkaido Consadole Sapporo U-12 EAST (3–1) dan Ageo Asahi FC (2–1), sebelum melaju ke babak 16 besar. Namun langkah Bandung Legend harus terhenti, usai dikalahkan Mazda GB FC dengan skor 0–3.


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  • Pengalaman & Pelajaran Berharga

    Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk., Bacelius Ruru , mengatakan partisipasi para pemain di turnamen ini memberikan pengalaman berharga bagi para peserta. Terlepas dari hasilnya, anak-anak bisa merasakan atmosfer kompetisi di level dunia, yang akan menjadi bagian penting dari proses mereka perkembangan para pemain.

    “Bagi kami, kesempatan bertanding dalam kompetisi yang mempertemukan 40 tim, termasuk sejumlah akademi dan tim usia muda dari klub-klub besar dunia, memberikan pengalaman yang sulit diperoleh hanya melalui latihan di dalam negeri. Para pemain dapat merasakan langsung perbedaan gaya bermain, tempo, intensitas, mentalitas hingga kultur sepak bola dari berbagai negara,” ujar Ruru dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (26/08).

    Ruru menambahkan, perjalanan dari Jakarta hingga Jepang menunjukkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan akses yang lebih luas bagi talenta muda Indonesia, untuk berkompetisi sejak dini di panggung international.

    “Setiap kesempatan bertanding di level internasional merupakan proses pembelajaran. Kami berharap pengalaman ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat para pemain untuk terus berkembang, sekaligus menjadi bagian dari perjalanan mereka dalam mengejar mimpi di masa depan,” tutup Ruru.


  • Agung Podomoro Cup 2026Istimewa

    Melahirkan Pemain Berbakat

    Turnamen U-12 Junior Soccer World Challenge merupakan salah satu ajang sepak bola usia muda bergengsi di Asia yang mempertemukan talenta-talenta muda dari berbagai negara, termasuk akademi klub-klub elite dunia.

    Putaran utama menggunakan format 11 vs 11 dan mempertemukan tim-tim dari berbagai negara, akademi dan tim usia muda klub-klub ternama seperti FC Barcelona Academy Japan Selection, Gamba Osaka Junior, Kashima Antlers Junior, Urawa Red Diamonds Junior, dan Cerezo Osaka U-12.

    Sejumlah pemain yang pernah tampil di turnamen ini kemudian berkembang menjadi pesepakbola profesional dan memperkuat tim nasional, diantaranya Lamine Yamal, Takefusa Kubo, Gavi, Pau Curbarsi, dan Xavi Simons. Turnamen ini juga pernah diikuti akademi dari klub-klub besar Eropa seperti FC Barcelona, Manchester City, Liverpool, dan Arsenal.

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