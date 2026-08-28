Dukung Talenta Muda, APLN Bawa Bandung Legend Berlaga Di Ajang Sepak Bola Dunia

Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk., Bacelius Ruru , mengatakan partisipasi para pemain di turnamen ini memberikan pengalaman berharga bagi para peserta. Terlepas dari hasilnya, anak-anak bisa merasakan atmosfer kompetisi di level dunia, yang akan menjadi bagian penting dari proses mereka perkembangan para pemain.

“Bagi kami, kesempatan bertanding dalam kompetisi yang mempertemukan 40 tim, termasuk sejumlah akademi dan tim usia muda dari klub-klub besar dunia, memberikan pengalaman yang sulit diperoleh hanya melalui latihan di dalam negeri. Para pemain dapat merasakan langsung perbedaan gaya bermain, tempo, intensitas, mentalitas hingga kultur sepak bola dari berbagai negara,” ujar Ruru dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (26/08).

Ruru menambahkan, perjalanan dari Jakarta hingga Jepang menunjukkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menciptakan akses yang lebih luas bagi talenta muda Indonesia, untuk berkompetisi sejak dini di panggung international.

“Setiap kesempatan bertanding di level internasional merupakan proses pembelajaran. Kami berharap pengalaman ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat para pemain untuk terus berkembang, sekaligus menjadi bagian dari perjalanan mereka dalam mengejar mimpi di masa depan,” tutup Ruru.



