Agen Tonali: "Perpisahan dengan Milan? Ada perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dia punya keberanian, dia visioner"

Muncul pernyataan penting terbaru dari Beppe Riso, agen senior bagi banyak pesepakbola, Italia maupun non-Italia, dalam podcast Colpi da Maestro. Agen asal Italia itu kembali berbicara tentang transfer besar kedua dalam karier salah satu klien terpentingnya, Sandro Tonali, yang pindah dari Milan ke Newcastle pada musim panas 2023.