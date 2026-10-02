Muncul pernyataan penting terbaru dari Beppe Riso, agen senior bagi banyak pesepakbola, Italia maupun non-Italia, dalam podcast Colpi da Maestro. Agen asal Italia itu kembali berbicara tentang transfer besar kedua dalam karier salah satu klien terpentingnya, Sandro Tonali, yang pindah dari Milan ke Newcastle pada musim panas 2023.
Getty Images/Calciomercato
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Agen Tonali: "Perpisahan dengan Milan? Ada perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dia punya keberanian, dia visioner"
"Terasa seperti Milan yang berbeda"
"Kami punya kesan bahwa AC Milan berbeda. Saya mengenal AC Milan dengan baik dan itu tidak memberi saya kesan sebagai AC Milan yang bersejarah"
Berani dan visioner
"Berbicara dengan Sandro, kami sempat mempertimbangkan untuk pergi ke Premier League, itu adalah tantangan yang membuatnya tertarik. Dia punya keberanian karena dia adalah salah satu pemain terpenting dan telah memenangkan Scudetto, dia punya keberanian untuk pergi, dia visioner"
Dia sedih
"Sulit? Sangat, bagi dia sangat sulit, pada pekan-pekan pertama saya melihatnya sedih lalu dia mulai beradaptasi dan menunjukkan kapasitasnya seperti biasa"
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