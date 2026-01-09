Agen Marcus Rashford? Sang Striker Ajak Gelandang Terpinggirkan Man United Kobbie Mainoo Kabur Ke Barcelona

Sembari membicarakan kepindahan Mainoo ke La Liga, Mendieta ingin melihat bintang Inggris lainnya mempertimbangkan tawaran Barcelona. Kapten Three Lions, Harry Kane, memiliki klausul dalam kontraknya di Bayern Munich yang dapat diaktifkan di sepanjang jendela transfer pada tahun 2026.

Setelah meraih gelar Bundesliga pertamanya, muncul spekulasi bahwa Kane dapat membuka diri untuk tantangan baru. Setelah mengikuti jejak Robert Lewandowski ke Allianz Arena, ia bisa melakukan hal yang sama di Camp Nou karena sesama penyerang produktif nomor 9 itu kontraknya di Catalunya akan segera berakhir dan ia akan menjadi pemain bebas transfer.

Mantan pemain internasional Spanyol, Mendieta, menambahkan: "Harry Kane datang ke La Liga akan fantastis. Karier kita hanya singkat dan kita tidak bisa bermain selamanya, tetapi saya rasa dia tidak akan segera meninggalkan Bayern.

Namun, jika Robert Lewandowski meninggalkan Barcelona, kehadiran penyerang nomor 9 baru akan sangat menarik. Sekali lagi, kita sedang bermain seperti Football Manager di sini, dan kita tahu keuangan Barca sedang sulit." Namun dari segi sepak bola, saya pikir akan sangat menarik melihatnya bermain di La Liga.

"Jika Barca membutuhkan pengganti dan Lewandowski meninggalkan klub, Harry Kane akan menjadi pilihan yang tepat."