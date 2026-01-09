Getty/GOAL
Agen Marcus Rashford? Sang Striker Ajak Gelandang Terpinggirkan Man United Kobbie Mainoo Kabur Ke Barcelona
Rashford tinggalkan Man Utd untuk masa pinjaman di Barcelona
Rashford adalah produk dari sistem akademi terkenal Red Devils. Namun, ia kehilangan tempat di bawah Ruben Amorim dan mendapati dirinya dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari 2025. Penyerang berusia 28 tahun itu kini menjalani musim di raksasa La Liga, Barca.
Dia tampil mengesankan di sana, dengan kabar mengenai tinggal permanen, sementara wajah-wajah yang dikenal di Manchester kembali melihat pertanyaan tentang masa depan mereka masing-masing. Mainoo termasuk di antara mereka yang menghasilkan pembicaraan keluar, dengan gelandang 20 tahun itu menjadi minat yang jelas bagi tim-tim di seluruh Eropa karena kemampuan bermain bolanya.
Bisakah Mainoo berakhir di Camp Nou?
Perubahan di bangku cadangan di Old Trafford, dengan Amorim dibebaskan dari tugasnya, bisa memberikan Mainoo - yang belum pernah memulai pertandingan Liga Premier musim ini - dengan lembaran baru. Mendieta, bagaimanapun, telah menyarankan bahwa Setan Merah lain yang frustrasi akan disambut di Barcelona. Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan peluang sepak bola terbaru, Mendieta berkata: "Bisakah Kobbie Mainoo pergi ke luar negeri dan sukses? Kami telah melihatnya terjadi. Pemain bisa pergi ke luar negeri dan itu memotivasi mereka untuk sukses, Mainoo adalah pemain muda yang menarik dan saya pikir La Liga akan sangat cocok untuknya.
"Dia mungkin telah berhubungan dengan Marcus Rashford tentang bergabung dengan Barcelona. Siapa yang tahu apakah mereka bisa bermain bersama lagi, sebagai penggemar sepak bola, saya akan sangat senang melihat Mainoo di Spanyol."
Kane didesak untuk menggantikan Lewandowski untuk kedua kalinya
Sembari membicarakan kepindahan Mainoo ke La Liga, Mendieta ingin melihat bintang Inggris lainnya mempertimbangkan tawaran Barcelona. Kapten Three Lions, Harry Kane, memiliki klausul dalam kontraknya di Bayern Munich yang dapat diaktifkan di sepanjang jendela transfer pada tahun 2026.
Setelah meraih gelar Bundesliga pertamanya, muncul spekulasi bahwa Kane dapat membuka diri untuk tantangan baru. Setelah mengikuti jejak Robert Lewandowski ke Allianz Arena, ia bisa melakukan hal yang sama di Camp Nou karena sesama penyerang produktif nomor 9 itu kontraknya di Catalunya akan segera berakhir dan ia akan menjadi pemain bebas transfer.
Mantan pemain internasional Spanyol, Mendieta, menambahkan: "Harry Kane datang ke La Liga akan fantastis. Karier kita hanya singkat dan kita tidak bisa bermain selamanya, tetapi saya rasa dia tidak akan segera meninggalkan Bayern.
Namun, jika Robert Lewandowski meninggalkan Barcelona,
kehadiran penyerang nomor 9 baru akan sangat menarik. Sekali lagi, kita sedang bermain seperti Football Manager di sini, dan kita tahu keuangan Barca sedang sulit." Namun dari segi sepak bola, saya pikir akan sangat menarik melihatnya bermain di La Liga.
"Jika Barca membutuhkan pengganti dan Lewandowski meninggalkan klub, Harry Kane akan menjadi pilihan yang tepat."
Masa depan Iraola: Sedikit substansi untuk spekulasi
Beralih ke bagian manajemen, Mendieta tidak yakin bahwa bos Bournemouth yang sangat dihargai Andoni Iraola - yang sebelumnya bekerja di Rayo Vallecano - akan segera kembali ke tanah kelahirannya di Spanyol.
Dia berbicara tentang potensi minat yang ditunjukkan oleh Barca dan Real Madrid: "Saya tidak yakin. Saya tidak berpikir Andoni Iraola memiliki profil tersebut. Saya tidak mengatakan dia tidak mampu mengemban tugas itu karena besarnya tugasnya, saya pikir dia mampu, tetapi saya tidak yakin apakah klub-klub itu akan melihat dia sebagai pilihan saat ini.
"Tentu saja, Bilbao akan melihat kepadanya pada suatu saat, dia pasti akan menjadi manajer di sana pada suatu saat dalam kariernya, tetapi mungkin dia akan pindah ke klub besar di Premier League. Dia membuktikan nilainya di Bournemouth dan telah menunjukkan bahwa dia bisa membawa kesuksesan di Inggris, jadi mungkin itulah jalannya."
Untuk saat ini, perdebatan mengenai Mainoo, Kane, dan Iraola tetap menjadi gosip belaka, dengan sedikit substansi yang ditemukan di tengah spekulasi tersebut. Namun, situasi itu bisa berubah dengan cepat, karena ketiganya memiliki banyak daya tarik bagi para peminat di seluruh dunia.
