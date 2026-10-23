AC Milan dan Roma kini benar-benar berharap. Pemain kreatif Endrick, yang kembali ke Real Madrid pada musim panas setelah menjalani periode sukses di Ligue 1 bersama Lyon asuhan Paulo Fonseca, sejauh musim ini sangat jarang bermain. Ia hanya tampil sekali di La Liga dan mencetak satu-satunya golnya saat menghadapi Roma di Liga Champions, dalam kemenangan dramatis Mourinho dan anak asuhnya dengan skor 4-3-
Agen Endrick: "Real Madrid pilihan utama, tetapi ia ingin bermain. AC Milan dan Roma klub luar biasa"
AC Milan dan Roma menginginkannya
Memasuki Januari, ada tanda-tanda perubahan. Sejumlah klub mengincarnya, tetapi dua klub Italia saat ini menjadi kandidat terdepan: AC Milan dan Roma tepatnya, dengan Amorim dan Gasperini sama-sama menginginkan pemain Brasil itu sebagai tambahan kekuatan.
Pernyataan sang agen
Alan Redmond, wakil presiden eksekutif dan Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agensi yang menangani kepentingan Endrick, berbicara kepada Adnkronos tentang talenta Brasil berusia 20 tahun itu: "Endrick selalu mengatakan ingin bertahan di Real Madrid dan saya yakin musim ini, ketika mendapat kesempatan, ia akan mencetak banyak gol. Saya pastikan pada musim panas ada banyak ketertarikan terhadapnya dari berbagai negara, tetapi tujuannya tidak pernah meninggalkan Spanyol. Aspek finansial tidak penting, sang pemain menilai proyek klub.
"Kita sedang membicarakan pemain yang punya kualitas untuk bermain di Real, dia hanya butuh kesempatan. Endrick baru kembali dari masa peminjaman di Lyon dan tampil sangat baik di Prancis. Setelah itu, dia mengalami beberapa masalah. Saya rasa cukup membuatnya frustrasi karena kondisi fisiknya tidak berada dalam kondisi terbaik. Namun, keinginannya sejak awal adalah tetap di Madrid. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Sejujurnya, saya pikir dia akan bertahan di Real untuk waktu yang lama. Itu pendapat saya. Rumor soal AC Milan dan Roma? Saya rasa dia tidak akan pindah. Klub-klub yang disebutkan itu luar biasa, tetapi saya tidak berpikir dia akan bermain di tempat lain."
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami