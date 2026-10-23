"Kita sedang membicarakan pemain yang punya kualitas untuk bermain di Real, dia hanya butuh kesempatan. Endrick baru kembali dari masa peminjaman di Lyon dan tampil sangat baik di Prancis. Setelah itu, dia mengalami beberapa masalah. Saya rasa cukup membuatnya frustrasi karena kondisi fisiknya tidak berada dalam kondisi terbaik. Namun, keinginannya sejak awal adalah tetap di Madrid. Kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Sejujurnya, saya pikir dia akan bertahan di Real untuk waktu yang lama. Itu pendapat saya. Rumor soal AC Milan dan Roma? Saya rasa dia tidak akan pindah. Klub-klub yang disebutkan itu luar biasa, tetapi saya tidak berpikir dia akan bermain di tempat lain."