adidas menghadirkan nuansa nostalgia sepak bola era 90-an yang kuat dengan sepatu bola Predator EQT terbaru

Terbaru dalam deretan reboot yang luar biasa keren, adidas meluncurkan Predator EQT - sebuah penghormatan kepada era adidas Equipment yang identik dengan estetika sepak bola awal 90-an.

Dengan desain yang sangat bersih, tiga garis perak metalik menonjol di atas dasar hitam pekat, dengan warna hijau khas merek adidas Equipment membentuk bingkai di sekitarnya. Tampilan yang secara fundamental sederhana ini ditingkatkan dengan pola perak abstrak di bagian depan kaki, dengan warna hijau yang sama pada sol sepatu. Logo ikonik franchise ini terletak di tumit dan lidah sepatu yang dapat dilipat, bersama dengan kata-kata 'EQT 1991'.