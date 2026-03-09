adidas
adidas menghadirkan nuansa nostalgia sepak bola era 90-an yang kuat dengan sepatu bola Predator EQT terbaru
adidas meluncurkan Predators edisi retro
Terbaru dalam deretan reboot yang luar biasa keren, adidas meluncurkan Predator EQT - sebuah penghormatan kepada era adidas Equipment yang identik dengan estetika sepak bola awal 90-an.
Dengan desain yang sangat bersih, tiga garis perak metalik menonjol di atas dasar hitam pekat, dengan warna hijau khas merek adidas Equipment membentuk bingkai di sekitarnya. Tampilan yang secara fundamental sederhana ini ditingkatkan dengan pola perak abstrak di bagian depan kaki, dengan warna hijau yang sama pada sol sepatu. Logo ikonik franchise ini terletak di tumit dan lidah sepatu yang dapat dilipat, bersama dengan kata-kata 'EQT 1991'.
Apa itu adidas Equipment?
Dikenalkan pertama kali pada tahun 1991, adidas Equipment dirancang sebagai lini produk fungsional tanpa embel-embel untuk berbagai cabang olahraga, menghilangkan semua elemen yang tidak perlu untuk fokus sepenuhnya pada performa menggunakan palet warna sederhana hijau, hitam, dan putih. Potongan asli yang menampilkan logo ikonik yang mendefinisikannya masih menjadi incaran kolektor pakaian olahraga vintage di seluruh dunia.
Di dunia sepak bola, merek ini identik dengan gaya kaos longgar dan celana pendek yang populer pada masanya, dikenakan oleh tim-tim seperti Arsenal, Liverpool, dan Bayern Munich. Desain seragamnya secara tidak sengaja menjadi ikonik dan mudah dikenali, dengan tiga garis tebal berwarna blok di bahu kanan dan kaki kiri celana pendek, serta logo Equipment yang ditempatkan di tengah dada.
Kembali ke lapangan
Meskipun model asli menjadi barang langka yang diidamkan oleh banyak kolektor, adidas telah memanfaatkan popularitas franchise ini selama bertahun-tahun dengan meluncurkan koleksi streetwear, activewear, dan sepatu olahraga. Namun, ini adalah kembalinya yang langka ke lapangan. adidas Equipment Predator Precision diperkenalkan pada tahun 2000, dan paket Predator Freak EQT dirilis pada tahun 2021 untuk merayakan 30 tahun lini ini, meskipun tidak banyak digunakan secara luas.
Hal-hal teknis
Sepatu adidas Predator terbaru membawa lini produk Equipment-nya ke era modern, dan meskipun desainnya tetap minimalis, sepatu ini tetap dilengkapi dengan beberapa sentuhan modern.
Sepatu ini dirancang dengan konstruksi ringan baru, dilengkapi dengan pelat 'Powerspine' dari raksasa pakaian olahraga Jerman yang terintegrasi ke dalam sol untuk stabilitas yang lebih baik, memberikan atlet lebih banyak tenaga dan presisi setiap kali menendang bola.
adidas Predator EQT kini tersedia secara online dan di toko-toko ritel terpilih.
