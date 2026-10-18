Adani soal Allegri: "Tujuh tahun tanpa karier, De Laurentiis tidak tahu?"

Saat menganalisis awal musim Napoli, Lele Adaniberbicara tentang kiprah Allegri dalam beberapa tahun terakhir: "Sejak 2019, karier Allegri yang seolah bukan karier dipertanyakan. Selama tujuh tahun, dan ini tahun kedelapan, ia tidak mampu menjalankan profesinya sebagaimana dituntut sepak bola modern untuk mempertahankan skuad yang layak finis pertama atau kedua; ia selalu finis ketiga. Ia tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya jika dilihat dari kualitas skuad yang tersedia. Kerjanya hingga 2019 tidak perlu dipertanyakan, tetapi kini ia tidak bisa lagi menjadi pelatih yang memimpin tim besar seperti Juventus, AC Milan, atau Napoli jika mereka ingin tetap berada pada level yang sesuai dengan sejarah mereka. Hasil di lapangan yang menunjukkan itu, bukan saya. Jika akhir musim lalu dan awal musim ini digabung, ia mencatatkan 10 kekalahan dalam 20 pertandingan terakhir. Mereka yang memilihnya seharusnya mampu menilai hal-hal seperti itu".