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cm allegri napoli
Francesco Guerrieri
Diterjemahkan oleh

Adani soal Allegri: "Tujuh tahun tanpa karier, De Laurentiis tidak tahu?"

M. Allegri
SSC Napoli

Mantan bek itu menganalisis awal musim yang sulit bagi Napoli dan pelatihnya.

Spalletti bukan satu-satunya. Di antara pelatih yang kesulitan pada awal musim ini, ada pula Massimiliano Allegri, yang sejak menangani Napoli belum menemukan formula tepat agar timnya tampil maksimal. Pada pekan terakhir liga, Napoli secara mengejutkan kalah dari Venezia yang berada di dasar klasemen. Permainan yang diterapkan Allegri menjadi sasaran kritik karena kerap dinilai terlalu defensif dan kurang berinisiatif menyerang.

  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-FROSINONEAFP

    Pernyataan Adani tentang Allegri

    Saat menganalisis awal musim Napoli, Lele Adaniberbicara tentang kiprah Allegri dalam beberapa tahun terakhir: "Sejak 2019, karier Allegri yang seolah bukan karier dipertanyakan. Selama tujuh tahun, dan ini tahun kedelapan, ia tidak mampu menjalankan profesinya sebagaimana dituntut sepak bola modern untuk mempertahankan skuad yang layak finis pertama atau kedua; ia selalu finis ketiga. Ia tidak menjalankan tugasnya dengan semestinya jika dilihat dari kualitas skuad yang tersedia. Kerjanya hingga 2019 tidak perlu dipertanyakan, tetapi kini ia tidak bisa lagi menjadi pelatih yang memimpin tim besar seperti Juventus, AC Milan, atau Napoli jika mereka ingin tetap berada pada level yang sesuai dengan sejarah mereka. Hasil di lapangan yang menunjukkan itu, bukan saya. Jika akhir musim lalu dan awal musim ini digabung, ia mencatatkan 10 kekalahan dalam 20 pertandingan terakhir. Mereka yang memilihnya seharusnya mampu menilai hal-hal seperti itu".

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