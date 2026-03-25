Ada kekhawatiran besar yang menghantui FC Bayern: Max Eberl dan Vincent Kompany hanya mengungkapkan setengah kebenaran

Menjelang fase pertandingan internasional yang akan datang, menurut Kompany ada "perbedaan besar dibandingkan tahun lalu": "Saat itu adalah pertandingan resmi, sekarang sebagian besar adalah pertandingan persahabatan. Dan banyak pelatih tim nasional sudah memutuskan bahwa para pemain kemungkinan tidak akan bermain dalam dua pertandingan." Eberl menjelaskan: "Saat ini kita semua berada dalam situasi yang sama. Saya harap para pelatih tim nasional bisa sedikit mempertimbangkan hal ini."

Pemain timnas Jerman yang sedang cedera, Musiala dan Pavlovic, sama sekali tidak dipanggil setelah berkonsultasi dengan pelatih timnas Julian Nagelsmann; mereka sedang mempersiapkan comeback mereka di Munich. Kompany menekankan "hubungan baik" dengan Nagelsmann terkait hal ini. Secara total, ada enam pemain Munich yang bergabung dengan timnas Jerman, termasuk dua debutan Jonas Urbig dan Lennart Karl. Selain itu, ada sepuluh pemain timnas asing.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel memanggil dua skuad berbeda untuk dua pertandingan internasional yang akan datang. Oleh karena itu, Harry Kane mendapat istirahat beberapa hari sebelum bergabung dengan rombongan pada akhir pekan ini dan kemudian akan bermain pada Selasa mendatang di London dalam pertandingan kedua melawan Jepang asuhan Ito.

Selain itu, Konrad Laimer (Austria), Min-Jae Kim (Korea Selatan), dan Tom Bischof (Jerman, U21) juga sedang bertanding di Eropa. Sementara itu, Josip Stanisic (Kroasia), Luis Diaz (Kolombia), Upamecano, dan Michael Olise (keduanya dari Prancis) harus menempuh perjalanan jauh ke Amerika Serikat, tuan rumah Piala Dunia, untuk pertandingan uji coba. Nicolas Jackson akan bermain bersama Senegal sekali di kandang dan sekali di tandang. Hanya satu pemain profesional FC Bayern yang dalam kondisi fit yang tidak dipanggil untuk tim nasionalnya: Raphael Guerreiro dari Portugal.