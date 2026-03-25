Secara umum, tren dalam bahasa Jerman saat ini adalah semakin banyaknya kata-kata bahasa Inggris yang disisipkan. Campuran bahasa yang dihasilkan ini bahkan memiliki nama tersendiri: Denglisch (ngomong-ngomong, Jamal Musiala fasih menggunakannya). Dalam hal ini, hal itu menjadi variasi yang cukup menyegarkan ketika Max Eberl baru-baru ini, untuk sekali ini, menyisipkan bahasa lain dalam penjelasannya: Pseudolatein.
Ada kekhawatiran besar yang menghantui FC Bayern: Max Eberl dan Vincent Kompany hanya mengungkapkan setengah kebenaran
Setelah lolos ke perempat final Liga Champions, Direktur Olahraga FC Bayern diharapkan memberikan gambaran mengenai fase akhir musim ini. Apakah peluang melawan Real Madrid lebih baik daripada setahun lalu, ketika tim asal Munich itu tersingkir oleh Inter Milan?
Untuk penilaian akhir, ia harus "menunggu jeda pertandingan internasional bulan Maret", tegas Eberl. Pada musim lalu, awalnya semuanya tampak baik-baik saja, sebelum jeda tersebut menjadi "titik kritis", titik balik bagi ambisi besar Munich. Dayot Upamecano (cedera tulang rawan) dan Alphonso Davies (robekan ligamen dan cedera tulang rawan) mengalami cedera parah saat bertanding untuk tim nasional mereka dan absen di sisa musim.
Max Eberl: "Itulah yang menjadi penyebab kekalahan kami saat melawan Inter Milan"
"Hal itu sangat, sangat menyakitkan bagi kami saat itu," kata Eberl. "Jeda internasional pada akhir Maret lalu menjadi pukulan telak bagi kami saat melawan Inter Milan." Meskipun gelar juara liga sudah tak terkejar lagi bagi tim Munich, mereka gagal di Liga Champions dengan skor 1-2 dan 2-2 melawan tim yang kemudian menjadi finalis (di Piala DFB, mereka sudah tersingkir sebelumnya). Catatan pinggir: Masalah cedera saat itu membuat Lennart Karl masuk skuad profesional untuk pertama kalinya, dan ia kemudian melakukan debutnya di Piala Dunia Klub.
Namun, menyalahkan tim nasional semata-mata atas kegagalan di Liga Champions adalah tesis yang berani. Sebab, kenyataannya juga mencakup: Selain Upamecano dan Davies, sejumlah pemain penting lainnya absen, dan semuanya terkena cedera di Munich. Manuel Neuer (robekan serat otot), Kingsley Coman (iritasi pada kaki), dan Aleksandar Pavlovic (mononukleosis) sudah absen sebelum fase pertandingan internasional. Tak lama setelah itu, Jamal Musiala (robekan serabut otot) dan Hiroki Ito (patah tulang metatarsal) mengalami cedera saat bertanding untuk FC Bayern.
Dalam hal ini, refleksi Vincent Kompany tentang masa itu pun cukup mengejutkan. Dalam konferensi pers menjelang kemenangan 4-0 atas Union Berlin, ia ditanya mengenai tesis "Casus knacksus" milik Eberl. Kompany ingat bagaimana tahun lalu, sebelum fase pertandingan internasional bulan Maret, ia bersalaman dan bersorak bersama direktur olahraga Christoph Freund: "Hebat, semua dalam kondisi prima! Sekarang kita bisa istirahat seminggu dan kemudian semuanya akan dimulai!" Faktanya, pada saat itu, tiga pemain penting, yaitu Neuer, Coman, dan Pavlovic, sudah absen selama berminggu-minggu.
Upamecano dan Davies mengalami cedera dalam keadaan yang mencurigakan
Tentu saja, cedera yang dialami Upamecano dan Davies semakin memperparah kekhawatiran Bayern Munich — apalagi karena penyebab cedera tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Upamecano bermain penuh selama 120 menit untuk Prancis dalam leg kedua perempat final Nations League melawan Kroasia, sebelum kemudian didiagnosis mengalami kerusakan tulang rawan.
Davies sudah mengalami masalah otot bahkan sebelum penampilannya untuk Kanada saat itu. Setelah diganti karena cedera, ia kembali ke Munich tanpa diagnosis pasti, di mana akhirnya terungkap bahwa ia mengalami robekan ligamen cruciatum dan kerusakan tulang rawan. FC Bayern bahkan mengancam Asosiasi Sepak Bola Kanada dengan gugatan secara terbuka terkait insiden ini. Namun, suasana pun segera mereda. "Ternyata dengan cepat bahwa Kanada tidak bersalah," kata asisten pelatih Kanada saat itu, Franz Schiemer, baru-baru ini dalam wawancara dengan SPOX.
Dr. Christian Fink, yang kemudian mengoperasi Davies di Innsbruck, juga membela para dokter Kanada dalam wawancara dengan SPOX: "Dalam situasi darurat langsung setelah kecelakaan, cedera seringkali tidak mudah didiagnosis. Karena ketegangan otot akibat rasa sakit, ketidakstabilan ligamen sulit dinilai secara akut. Saya tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang tidak mendiagnosis robekan ligamen silang secara tepat dalam situasi darurat."
FC Bayern: 16 pemain senior sedang menjalani tur pertandingan internasional
Menjelang fase pertandingan internasional yang akan datang, menurut Kompany ada "perbedaan besar dibandingkan tahun lalu": "Saat itu adalah pertandingan resmi, sekarang sebagian besar adalah pertandingan persahabatan. Dan banyak pelatih tim nasional sudah memutuskan bahwa para pemain kemungkinan tidak akan bermain dalam dua pertandingan." Eberl menjelaskan: "Saat ini kita semua berada dalam situasi yang sama. Saya harap para pelatih tim nasional bisa sedikit mempertimbangkan hal ini."
Pemain timnas Jerman yang sedang cedera, Musiala dan Pavlovic, sama sekali tidak dipanggil setelah berkonsultasi dengan pelatih timnas Julian Nagelsmann; mereka sedang mempersiapkan comeback mereka di Munich. Kompany menekankan "hubungan baik" dengan Nagelsmann terkait hal ini. Secara total, ada enam pemain Munich yang bergabung dengan timnas Jerman, termasuk dua debutan Jonas Urbig dan Lennart Karl. Selain itu, ada sepuluh pemain timnas asing.
Pelatih Inggris Thomas Tuchel memanggil dua skuad berbeda untuk dua pertandingan internasional yang akan datang. Oleh karena itu, Harry Kane mendapat istirahat beberapa hari sebelum bergabung dengan rombongan pada akhir pekan ini dan kemudian akan bermain pada Selasa mendatang di London dalam pertandingan kedua melawan Jepang asuhan Ito.
Selain itu, Konrad Laimer (Austria), Min-Jae Kim (Korea Selatan), dan Tom Bischof (Jerman, U21) juga sedang bertanding di Eropa. Sementara itu, Josip Stanisic (Kroasia), Luis Diaz (Kolombia), Upamecano, dan Michael Olise (keduanya dari Prancis) harus menempuh perjalanan jauh ke Amerika Serikat, tuan rumah Piala Dunia, untuk pertandingan uji coba. Nicolas Jackson akan bermain bersama Senegal sekali di kandang dan sekali di tandang. Hanya satu pemain profesional FC Bayern yang dalam kondisi fit yang tidak dipanggil untuk tim nasionalnya: Raphael Guerreiro dari Portugal.
Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal Waktu Pertemuan Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Selasa, 7 April 21.00 Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Rabu, 15 April 21.00 FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions) Minggu, 19 April 17.30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)