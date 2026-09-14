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'Ada alasan mengapa dia tidak bermain' - Pat Nevin memperingatkan fans Liverpool soal Bradley Barcola
Kesulitan meyakinkan meski dengan tempo cepat
Liverpool telah memainkan Barcola dalam dua dari tiga penampilan pertamanya di semua kompetisi, tetapi performa awalnya sudah menuai kritik tajam. Winger itu datang dari Paris Saint-Germain dengan biaya transfer besar senilai £123 juta, yang memunculkan ekspektasi tinggi di kalangan suporter.
Namun, Nevin menegaskan bahwa para pendukung seharusnya meredam antusiasme mereka, saat berbicara kepada BetPack untuk menyoroti kelemahan mencolok dalam permainannya secara keseluruhan. "Saya harap fans Liverpool tahu apa yang mereka dapatkan dari Bradley Barcola," kata Nevin. "Ada alasan mengapa dia tidak bermain setiap pekan untuk PSG."
- Getty Images Sport
Keterbatasan parah dalam penglihatan teknis
Meski pundit itu mengakui bahwa Barcola memiliki kecepatan yang menakutkan, ia sangat meragukan kemampuannya untuk melepaskan umpan akhir saat itu benar-benar dibutuhkan. Nevin menegaskan bahwa sang winger membutuhkan peningkatan besar dalam kemampuan pengambilan keputusannya untuk membenarkan banderol harganya.
"Dia sangat, sangat, sangat cepat. Saya benar-benar tidak bisa cukup menekankan seberapa cepat pemain ini, dia akan menghancurkan pertahanan dengan kecepatannya," jelas Nevin. "Tetapi ketika dia berhasil melewati pertahanan, saya pernah melihat orang lain yang lebih baik dalam memilih umpan. Saya akan mencoba mengatakannya dengan halus: dia belum menjadi pesepakbola yang matang."
Tantangan taktis menghadapi pertahanan rapat
Nevin juga berpendapat bahwa kecepatan murni tidak akan cukup bagi Barcola ketika lawan memilih bertahan sangat dalam dan tidak memberinya ruang untuk bergerak.
Mantan pemain Chelsea itu meyakini bahwa kecerdasan dan kreativitas sangat penting dalam situasi-situasi sempit seperti itu, karakteristik yang menurutnya saat ini tidak dimiliki oleh pemain dengan nilai transfer £123 juta tersebut. "Hal besar, yang mendasari semuanya, adalah Anda juga membutuhkan ruang untuk berlari," pungkas Nevin. "Tetapi jika Anda benar-benar cepat dan bermain melawan blok rendah, tidak ada ruang untuk berlari. Pada titik itu, Anda membutuhkan keterampilan murni dan kecerdasan, bukan hanya kecepatan."
- Getty Images Sport
Membuktikan para peragu salah di bawah asuhan Iraola
Barcola kini harus fokus mengasah kemampuan teknisnya di lapangan latihan di bawah Andoni Iraola untuk membuktikan para pengkritiknya salah. Liverpool memiliki jadwal yang padat di depan, dan pemain sayap itu sangat berharap bisa menunjukkan visi yang lebih baik dalam laga-laga domestik dan Eropa mereka yang akan datang.
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