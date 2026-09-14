'Ada alasan mengapa dia tidak bermain' - Pat Nevin memperingatkan fans Liverpool soal Bradley Barcola

Liverpool telah memainkan Barcola dalam dua dari tiga penampilan pertamanya di semua kompetisi, tetapi performa awalnya sudah menuai kritik tajam. Winger itu datang dari Paris Saint-Germain dengan biaya transfer besar senilai £123 juta, yang memunculkan ekspektasi tinggi di kalangan suporter.

Namun, Nevin menegaskan bahwa para pendukung seharusnya meredam antusiasme mereka, saat berbicara kepada BetPack untuk menyoroti kelemahan mencolok dalam permainannya secara keseluruhan. "Saya harap fans Liverpool tahu apa yang mereka dapatkan dari Bradley Barcola," kata Nevin. "Ada alasan mengapa dia tidak bermain setiap pekan untuk PSG."