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AC Milan terbuka melepas Christopher Nkunku saat Roma menjajaki kesepakatan pertukaran Matias Soule
Nkunku secara mengejutkan dicoret oleh Amorim
Nkunku secara mengejutkan telah dimasukkan ke daftar transfer di Milan oleh pelatih kepala Amorim. Dengan kurang dari dua pekan tersisa hingga bursa musim panas resmi ditutup, Amorim telah menyerahkan daftar terbaru pemain yang tidak diinginkannya kepada petinggi klub.
Meski sempat ada ketertarikan besar pada tahap awal pemusatan latihan pramusim, penyerang Prancis berusia 28 tahun itu kini kehilangan tempat. Saat ini ia berlatih di pinggiran tim utama di Milanello. Menurut Calcio Mercato, ketersediaannya yang mendadak dan tak terduga itu dengan cepat menarik perhatian rival domestik, Roma. Klub ibu kota itu telah memantau situasinya dengan saksama seiring upaya mereka memperkuat skuad.
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Roma menghidupkan kembali minat transfer yang sudah lama terjalin
Roma telah lama menaruh minat yang kuat terhadap mantan penyerang Chelsea itu. Pada bursa transfer Januari sebelumnya, pelatih Giallorossi Gian Piero Gasperini menilai Nkunku sebagai sosok yang paling cocok secara taktis. Gasperini meyakini pemain Prancis itu adalah profil ideal untuk memperkuat opsi serang di sisi kiri timnya. Namun, perlawanan keras dari sang pemain dan petinggi Rossoneri terbukti benar-benar tak bisa ditembus pada saat itu.
Meski sebelumnya sempat mendapat penolakan, penilaian tinggi Roma terhadap pemain berusia 28 tahun itu tetap sama sekali tidak berubah. Setelah kesulitan terbaru dalam upaya mereka merekrut Rodrigo Mora, direktur olahraga Tony D'Amico kini tengah menyiapkan upaya baru untuk Nkunku.
Usulan sensasional pertukaran Soule diajukan
Menurut laporan dari Asromalive, sebuah skenario transfer yang sangat menarik mulai muncul. Negosiasi yang diusulkan itu berpotensi membuat penyerang Argentina berbakat, Soule, dimasukkan sebagai alat tukar langsung.
Memasukkan Soule dalam kesepakatan itu sangat masuk akal bagi AC Milan. Bukan rahasia lagi bahwa pemain Argentina itu telah menjadi nama penting dalam daftar incaran rekrutmen Milan ketika mereka aktif berupaya memperkuat opsi gelandang serang. Kesepakatan pertukaran langsung yang melibatkan kedua pemain itu bisa menjadi solusi taktis terbaik bagi kedua raksasa Serie A. Langkah tersebut akan memungkinkan Amorim dan Gasperini segera mengamankan target-target serang pilihan mereka.
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Kesenjangan gaji tetap menjadi kendala utama
Mencapai kesepakatan soal biaya transfer seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi kedua klub. Milan dan Roma saat ini sama-sama menilai penyerang mereka masing-masing dengan harga yang sangat mirip, yakni di kisaran €35 juta hingga €40 juta. Namun, hambatan signifikan tetap ada terkait gaji para pemain saat ini. Soule dilaporkan hanya menerima sedikit di atas setengah dari paket gaji besar Nkunku, sehingga menciptakan kesenjangan finansial yang harus diselesaikan.
Dengan tenggat waktu transfer yang semakin dekat, negosiasi intens akan dibutuhkan untuk mengatasi kendala gaji ini. Masih harus dilihat apakah Roma dan Milan dapat menyusun paket finansial yang kompleks dan pada akhirnya memuaskan semua pihak yang terlibat.
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