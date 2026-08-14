Nkunku secara mengejutkan telah dimasukkan ke daftar transfer di Milan oleh pelatih kepala Amorim. Dengan kurang dari dua pekan tersisa hingga bursa musim panas resmi ditutup, Amorim telah menyerahkan daftar terbaru pemain yang tidak diinginkannya kepada petinggi klub.

Meski sempat ada ketertarikan besar pada tahap awal pemusatan latihan pramusim, penyerang Prancis berusia 28 tahun itu kini kehilangan tempat. Saat ini ia berlatih di pinggiran tim utama di Milanello. Menurut Calcio Mercato, ketersediaannya yang mendadak dan tak terduga itu dengan cepat menarik perhatian rival domestik, Roma. Klub ibu kota itu telah memantau situasinya dengan saksama seiring upaya mereka memperkuat skuad.