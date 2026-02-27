"Seperti Melihat Diri Saya Sendiri" - Legenda AC Milan Seedorf Puji Gelandang Juventus

Usai laga play-off Liga Champions yang berlangsung sengit melawan Galatasaray, Kamis (26/2) kemarin, legenda AC Milan Clarence Seedorf secara khusus menyoroti profil unik pemain asal Texas tersebut. Mantan gelandang Belanda yang menjadi satu-satunya pemain yang memenangi Liga Champions bersama tiga klub berbeda (Ajax, Real Madrid, dan Milan) itu mengaku melihat refleksi dirinya dalam gaya bermain McKennie.

Berbicara sebagai pandit untuk Prime Video, pria berusia 49 tahun itu menyampaikan pujian terbuka: “Saya melihat diri saya dalam dirinya pada tahun-tahun awal karier saya. Dia memiliki segalanya: kecerdasan taktis dan keinginan untuk selalu tersedia membantu tim, tetapi yang terpenting, kualitas luar biasa dalam dua fase permainan.”