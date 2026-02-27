"Seperti Melihat Diri Saya Sendiri" - Legenda AC Milan Seedorf Puji Gelandang Juventus

Article continues below
Article continues below
Article continues belo
Weston McKennie itu telah menjadi pilar lini tengah Juventus sejak tiba di Turin pada 2020. Meski sempat mengalami masa penuh ketidakpastian dan menjalani periode peminjaman, pemain berusia 27 tahun tersebut berhasil menemukan kembali performa terbaiknya. Di bawah arahan Luciano Spalletti, McKennie bertransformasi dari sekadar pemain rotasi menjadi sosok serbabisa di skuad Si Nyonya Tua, mampu mengisi berbagai posisi dan menjalankan beragam instruksi dengan disiplin tinggi. Ia menjadi gelandang Serie A dengan gol terbanyak lintas kompetisi (delapan) semenjak mantan manajer Napoli dan timnas Italia itu duduk di kursi panas Juventus Stadium.
Usai laga play-off Liga Champions yang berlangsung sengit melawan Galatasaray, Kamis (26/2) kemarin, legenda AC Milan Clarence Seedorf secara khusus menyoroti profil unik pemain asal Texas tersebut. Mantan gelandang Belanda yang menjadi satu-satunya pemain yang memenangi Liga Champions bersama tiga klub berbeda (Ajax, Real Madrid, dan Milan) itu mengaku melihat refleksi dirinya dalam gaya bermain McKennie.
Berbicara sebagai pandit untuk Prime Video, pria berusia 49 tahun itu menyampaikan pujian terbuka: “Saya melihat diri saya dalam dirinya pada tahun-tahun awal karier saya. Dia memiliki segalanya: kecerdasan taktis dan keinginan untuk selalu tersedia membantu tim, tetapi yang terpenting, kualitas luar biasa dalam dua fase permainan.”
Komentar Seedorf muncul setelah malam penuh drama bagi Juventus saat menghadapi Galatasaray. Berusaha membalikkan defisit 5-2 dari leg pertama, Bianconeri berjuang keras dan mampu unggul 3-0 sehingga menyamakan agregat meski harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-48 lantaran Lloyd Kelly dikartu merah. Namun, gol dari Victor Osimhen dan Baris Yilmaz pada babak tambahan memastikan sang kampiun Turki yang melaju ke babak 16 besar.
McKennie menjadi salah satu protagonis dalam laga tersebut. Ia mencetak gol ketiga Juventus pada menit ke-82 yang memaksa pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu, sekaligus menunjukkan semangat juang yang dicintai para tifosi. Musim ini, kontribusinya luar biasa untuk seorang gelandang, dengan torehan delapan gol dan tujuh assist di semua kompetisi sejak ditangani Spalletti.
Kepercayaan Spalletti terhadap McKennie terlihat dari fleksibilitas perannya, mulai dari gelandang box-to-box klasik hingga pemain sayap dalam skema tak biasa. Penilaian Seedorf tentang “kualitas luar biasa dalam dua fase permainan” menjelaskan mengapa manajemen Juventus bergerak cepat mengamankan masa depannya.
Kontrak McKennie saat ini akan berakhir pada penghujung musim, namun laporan menyebutkan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan baru. Pengumuman resmi diperkirakan hadir dalam beberapa hari ke depan, memastikan salah satu pemain paling berkembang di Serie A itu tetap bertahan di Turin.
Write a single paragraph reflecting on what is, or might be, coming next for the main individuals and/or teams the story is focused on. Try to think outside the box and potentially theorise, sourcing where necessary, and don't always just include the team's next fixture.
Include an image here, via the 'Post image/media' button below, that's relevant to the story but is different to the main image 📷