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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, Ramos mengaku: "Amorim meminta saya lebih sering berada di kotak penalti"

AC Milan

Goncalo Ramos, penyerang AC Milan, menghadiri konferensi pers usai laga AC Milan melawan Atalanta pada pekan ketujuh Serie A.

Goncalo Ramos, penyerang Milan, juga menjadi pusat perhatian dalam konferensi pers setelah Milan-Atalanta, laga pekan ketujuh Serie A yang berakhir 3-2 untuk Milan.


Apa yang terjadi saat penalti?

"Pada penalti pertama, saya berhenti dan melihat kiper. Lalu, pada penalti kedua, saya ingin mengubah cara saya karena saya pikir dia akan menunggu saya berhenti. Dia tidak melakukannya, jadi saya angkat topi untuknya."

  • Pernyataan dalam konferensi pers

    Apa yang terjadi di akhir pertandingan?

    "Saya rasa kami sedikit kesulitan menjelang akhir pertandingan, tetapi yang terpenting adalah kami menang. Kami ingin membangun tim pemenang di sini, dan tim pemenang terkadang harus bersusah payah untuk meraih kemenangan. Hal positif hari ini adalah kami mampu melewati masa sulit, bertahan, dan membawa pulang kemenangan."


    Anda dipuji karena banyaknya kilometer yang ditempuh, tetapi tidak terlalu karena keberadaan Anda di kotak penalti...

    "Sebagai tim, kami menempatkan lebih banyak pemain di kotak penalti, dan saya rasa itu terlihat dalam dua pertandingan terakhir. Pelatih juga meminta saya lebih sering berada di kotak penalti dan tidak meninggalkan area saya. Hari ini saya menghabiskan lebih banyak waktu di kotak penalti, atau setidaknya saya mencoba melakukannya. Dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, kami akan berusaha menempatkan lebih banyak pemain di area serangan: saya, Camarda, atau siapa pun yang bermain akan lebih sering berada di kotak penalti."

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