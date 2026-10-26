Dengan 18 poin di klasemen berkat kemenangan di kandang Udinese, AC Milan menatap pekan ini dengan percaya diri, meski juga sedikit khawatir dengan kondisi pemain yang cedera. Mereka akan menghadapi Bologna di San Siro pada Rabu pukul 18.30, lalu melakoni derbi melawan Inter pada Sabtu malam pukul 20.45. Antara hari ini dan besok, Ruben Amorim harus menilai dengan cermat kondisi banyak pemain yang cedera dalam skuad AC Milan.
Calciomercato/Getty Images
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AC Milan, Rabiot, Gila, dan Moreira sulit pulih tepat waktu untuk menghadapi Bologna: targetnya derby
Menurut informasi yang diperoleh Milannews.it, Amorim kemungkinan besar belum bisa kembali mengandalkan Mario Gila, Adrien Rabiot, dan Diego Moreira untuk laga kandang melawan tim berjuluk rossoblù. Karena itu, mereka diupayakan agar tersedia untuk derby melawan Inter pada Sabtu.
LOFTUS-CHEEK
Kabar terbaru mengenai kondisi Ruben Loftus-Cheek: dalam pertandingan kemarin antara Udinese dan AC Milan, Ruben Loftus-Cheek mengalami cedera pada salah satu otot fleksor medial paha kiri. Pemeriksaan ulang dijadwalkan dua pekan lagi.
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