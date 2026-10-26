Dengan 18 poin di klasemen berkat kemenangan di kandang Udinese, AC Milan menatap pekan ini dengan percaya diri, meski juga sedikit khawatir dengan kondisi pemain yang cedera. Mereka akan menghadapi Bologna di San Siro pada Rabu pukul 18.30, lalu melakoni derbi melawan Inter pada Sabtu malam pukul 20.45. Antara hari ini dan besok, Ruben Amorim harus menilai dengan cermat kondisi banyak pemain yang cedera dalam skuad AC Milan.



