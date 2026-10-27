Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Rabiot tidak akan masuk dalam daftar pemain untuk laga melawan Bologna. Masalah pada betisnya sangat mengganggu dan staf medis AC Milan meminta agar ia tidak terburu-buru demi menghindari cedera kambuhan. Peluang Gila untuk kembali bermain sedikit lebih besar, sementara keputusan mengenai Moreira baru akan diambil besok. Di lini tengah saat menghadapi tim asuhan Palladino, Jashari dan Musah akan bermain, sementara Modric diistirahatkan, setidaknya pada awal laga.