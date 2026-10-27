Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Rabiot absen melawan Bologna dan membuat Amorim cemas: kabar terbaru soal derbi

AC Milan

Milan, Amorim menyiapkan laga melawan Bologna yang akan diwarnai sejumlah absensi penting: Rabiot tidak akan masuk daftar pemain yang dipanggil.

Setelah menang pada Minggu di kandang Udinese, AC Milan harus segera memikirkan laga liga berikutnya, yang dijadwalkan Rabu pukul 18.30 di San Siro melawan Bologna. Perhatian kini sepenuhnya tertuju pada ruang perawatan setelah dalam beberapa hari terakhir Mario Gila, Adrien Rabiot, dan Diego Moreira harus menepi.

  • Rabiot absen melawan Bologna

    Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Rabiot tidak akan masuk dalam daftar pemain untuk laga melawan Bologna. Masalah pada betisnya sangat mengganggu dan staf medis AC Milan meminta agar ia tidak terburu-buru demi menghindari cedera kambuhan. Peluang Gila untuk kembali bermain sedikit lebih besar, sementara keputusan mengenai Moreira baru akan diambil besok. Di lini tengah saat menghadapi tim asuhan Palladino, Jashari dan Musah akan bermain, sementara Modric diistirahatkan, setidaknya pada awal laga.

  • Cemas Jelang Derbi

    Misi AC Milan jelas: memastikan Rabiot siap tampil dalam derbi Sabtu melawan Inter asuhan Chivu yang tengah melaju kencang. Saat ini, pemain asal Prancis itu juga sangat diragukan tampil dalam derbi sekota tersebut, dan kondisinya akan dievaluasi dari hari ke hari. Amorim berdoa dan berharap Rabiot siap tampil dalam laga terpenting pada awal musim ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

28 Okt 2026

BOL

BOL