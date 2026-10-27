Setelah menang pada Minggu di kandang Udinese, AC Milan harus segera memikirkan laga liga berikutnya, yang dijadwalkan Rabu pukul 18.30 di San Siro melawan Bologna. Perhatian kini sepenuhnya tertuju pada ruang perawatan setelah dalam beberapa hari terakhir Mario Gila, Adrien Rabiot, dan Diego Moreira harus menepi.
AC Milan, Rabiot absen melawan Bologna dan membuat Amorim cemas: kabar terbaru soal derbi
Rabiot absen melawan Bologna
Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Rabiot tidak akan masuk dalam daftar pemain untuk laga melawan Bologna. Masalah pada betisnya sangat mengganggu dan staf medis AC Milan meminta agar ia tidak terburu-buru demi menghindari cedera kambuhan. Peluang Gila untuk kembali bermain sedikit lebih besar, sementara keputusan mengenai Moreira baru akan diambil besok. Di lini tengah saat menghadapi tim asuhan Palladino, Jashari dan Musah akan bermain, sementara Modric diistirahatkan, setidaknya pada awal laga.
Cemas Jelang Derbi
Misi AC Milan jelas: memastikan Rabiot siap tampil dalam derbi Sabtu melawan Inter asuhan Chivu yang tengah melaju kencang. Saat ini, pemain asal Prancis itu juga sangat diragukan tampil dalam derbi sekota tersebut, dan kondisinya akan dievaluasi dari hari ke hari. Amorim berdoa dan berharap Rabiot siap tampil dalam laga terpenting pada awal musim ini.
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