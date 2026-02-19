AC Milan Optimistis Pagari Luka Modric Satu Tahun Lagi, Sang Maestro Belum Habis!

Keputusan Modric untuk meninggalkan kenyamanan Real Madrid pada musim panas 2025 dan menjajal tantangan baru di Italia sempat diragukan banyak pihak. Datang dengan status bebas transfer dalam kesepakatan satu tahun, banyak yang mengira ini hanya akan menjadi "tur perpisahan" bagi sang gelandang. Namun, realitas di lapangan berbicara lain. Modric sukses membungkam keraguan tersebut dan membuktikan bahwa kelasnya bersifat permanen.

Sejauh musim ini berjalan, Modric telah mencatatkan hampir 2.000 menit bermain di semua kompetisi untuk skuad Allegri. Statistiknya—dua gol dan tiga assist—mungkin terlihat sederhana, namun pengaruhnya sebagai metronom lini tengah dan penyeimbang tim jauh melampaui angka-angka tersebut. Ia menjadi roda penggerak yang tak tergantikan dalam mesin taktis Rossoneri, menunjukkan stamina dan visi yang jarang dimiliki pemain seusianya.

Menurut laporan dari CalcioMercato, terdapat "optimisme yang berkembang" di kubu Milan bahwa Modric akan menyetujui kesepakatan baru. Hubungan profesional yang sangat baik antara dirinya dan Allegri, yang dibangun di atas rasa saling menghormati dan kepercayaan, menjadi kunci utama negosiasi ini.