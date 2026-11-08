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Diego MoreiraGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Moreira: "Pelatih meminta saya untuk banyak bertahan"

Genoa vs AC Milan
Genoa
AC Milan
Serie A

Pemain asal Portugal itu angkat bicara setelah Genoa kalah 1-2 dari AC Milan.

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Diego Moreira, pemain sayap asal Portugal milik Milan, berbicara kepada DAZN setelah kemenangan 2-1 di markas Genoa: "Apakah umpan Ramos pada gol kedua ditujukan kepada saya? Saya pikir Gonçalo mengoper kepada saya, tetapi Pulisic mencetak gol, jadi saya tetap sangat senang."

Respons bagus setelah Ferencvaros: "Kami berlatih untuk memperbaiki aspek ini. Kami tidak bisa bermain bagus, lalu buruk, kemudian bagus lagi. Kami harus menemukan konsistensi. Itu membutuhkan waktu, tetapi kami akan menemukannya. Hari ini Milan menunjukkan karakter dan kami membuktikan bahwa kami bermain layaknya Milan," demikian dilansir Milannews.it.

  • Moreira melanjutkan: "Apa yang diminta pelatih dari saya? Dia meminta saya untuk banyak bertahan karena dia tahu saya bisa melakukannya dan saya bisa berkembang. Saya tahu saya harus berkembang, tetapi itu bagian dari proses saya".

    Terakhir, mengenai Cristiano Ronaldo, yang telah meninggalkan timnas Portugal: "Saya pikir dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk Portugal. Itu keputusannya dan kita harus menghormatinya. Saya pikir seluruh dunia sepak bola harus turut senang untuknya, dan saya mendoakan yang terbaik bagi sisa kariernya".

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