Diego Moreira, pemain sayap asal Portugal milik Milan, berbicara kepada DAZN setelah kemenangan 2-1 di markas Genoa: "Apakah umpan Ramos pada gol kedua ditujukan kepada saya? Saya pikir Gonçalo mengoper kepada saya, tetapi Pulisic mencetak gol, jadi saya tetap sangat senang."

Respons bagus setelah Ferencvaros: "Kami berlatih untuk memperbaiki aspek ini. Kami tidak bisa bermain bagus, lalu buruk, kemudian bagus lagi. Kami harus menemukan konsistensi. Itu membutuhkan waktu, tetapi kami akan menemukannya. Hari ini Milan menunjukkan karakter dan kami membuktikan bahwa kami bermain layaknya Milan," demikian dilansir Milannews.it.