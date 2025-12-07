Getty Images
AC Milan Jadikan Luka Modric "Umpan" Untuk Bisa Datangkan Eks Rekan Setimnya Di Real Madrid Ini
Maignan siap tinggalkan AC Milan
Dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini, Maignan dapat memulai negosiasi dengan klub lain paling cepat Januari, meningkatkan kemungkinan meninggalkan Milan dengan transfer gratis musim panas mendatang. Rossoneri dikabarkan telah menawarkan perpanjangan kontrak hingga 2028, meningkatkan gajinya dari €2,8 juta menjadi €5,5 juta per tahun, tetapi ia belum mau menandatangani kontrak dengan Calciomercato melaporkan bahwa tidak ada pembicaraan lebih lanjut yang dijadwalkan antara penjaga gawang dan klub.
Maignan dilaporkan menuntut bayaran sekitar €8 juta, yang secara signifikan lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh raksasa Italia tersebut. Juventus muncul sebagai pesaing serius untuk mendapatkan tanda tangan Maignan, sementara klub-klub top Eropa seperti Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain juga bersaing dalam perebutan.
- Getty Images Sport
Milan menginginkan Lunin dari Madrid
Dengan kemungkinan Maignan tidak bertahan, AC Milan telah memulai pencarian untuk No.9 baru di San Siro dan Tuttosport melaporkan bahwa mereka telah memasukkan penjaga gawang Ukraina dari Real Madrid, Lunin. Calciomercato selanjutnya mengklaim bahwa Los Blancos menilai pemain internasional Ukraina tersebut di kisaran €25 juta.
Lunin diwakili oleh agen sepak bola terkenal Jordge Mendez, seorang perwakilan yang telah bekerja sama dengan Milan di masa lalu. Mendez juga mewakili mantan bintang Milan Joao Felix serta Pervis Estupinan dan Rafael Leao. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa raksasa Italia berharap Modric, yang bergabung dengan mereka dari Madrid, memainkan peran kunci dalam negosiasi klub dengan Lunin dan meyakinkannya untuk pindah ke Milan.
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan kemenangan dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang sedang berkembang sekarang!
Mengapa klub-klub top Eropa menginginkan Maignan?
Penjaga gawang Prancis ini telah memantapkan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di posisinya di Eropa selama berada di Milan. Dia juga menjadi No.1 untuk Prancis dan mengenakan ban kapten pada bulan Oktober lalu ketika kapten yang cedera, Kylian Mbappe, absen. Pelatih Prancis Didier Deschamps menjelaskan mengapa dia memilih penjatanya, seperti yang dia katakan: "Mike adalah seorang pemimpin. Melawan Azerbaijan, ketika Kylian keluar, Mike mengambil alih ban kapten. Fakta bahwa dia telah bisa memainkan begitu banyak pertandingan menunjukkan bahwa dia solid. Dia adalah pesaing yang hebat, bahkan dalam latihan. Dia pekerja keras, terkadang sedikit berlebihan menurut saya. Tapi begitulah dia."
Penjaga gawang ini juga tidak kekurangan kepercayaan diri. Ketika ditanya apakah dia adalah penjaga gawang terbaik di dunia, dia mengatakan kepada GQ Italia: "Saya tidak akan mengatakan, tidak. Ada banyak penjaga gawang hebat di luar sana. Saya hanya fokus pada diri saya sendiri. Saya tahu potensi saya. Saya percaya pada diri saya sendiri. Saya telah bekerja sangat keras untuk mencapai di mana saya sekarang. Saya tidak merasa saya adalah penjaga gawang yang spektakuler. Saya mencoba melakukan segala sesuatunya dengan cara yang paling sederhana mungkin.”
Bagaimana kabar Modric di Milan?
Setelah menghabiskan lebih dari satu dekade di Santiago Bernabeu, di mana ia menetapkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dalam sepak bola dunia, Modric akhirnya meninggalkan Madrid musim panas ini untuk bergabung dengan AC Milan dengan status bebas transfer. Gelandang veteran tersebut telah tampil dalam 15 pertandingan untuk klub sejauh ini di semua kompetisi, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist.
Ketika ditanya mengapa ia memilih pindah ke Italia, Modric sebelumnya mengatakan: "Setelah Real, saya selalu mengatakan, ke mana pun Anda pergi adalah langkah mundur. Tidak ada keraguan tentang hal ini dan semua pemain dapat mengonfirmasinya. Namun saya pikir saya tiba di klub yang sangat dekat dengan Real Madrid dalam hal reputasi dan sejarah: bagi saya itu adalah situasi paling ideal yang bisa terjadi pada saya. Terutama karena saya mencintai Milan dan sebagai anak saya tumbuh dengan sepak bola Italia. Milan adalah klub yang paling saya kagumi. Ketika opsi Milan muncul, itu adalah pilihan yang tepat untuk saya."
Ia menambahkan: "Kotanya luar biasa. Orang-orang menyambut saya dengan sangat baik, baik di dalam maupun di luar klub. Rekan-rekan, pelatih, penggemar, semuanya benar-benar berlevel tinggi. Anda bisa melihat bahwa Milan adalah klub bersejarah yang hebat, salah satu yang terbesar di dunia. Anda bisa merasakannya di setiap langkah, jadi saya sangat senang dan saya menikmati semua ini."
Iklan