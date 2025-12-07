AC Milan Jadikan Luka Modric "Umpan" Untuk Bisa Datangkan Eks Rekan Setimnya Di Real Madrid Ini

Setelah menghabiskan lebih dari satu dekade di Santiago Bernabeu, di mana ia menetapkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dalam sepak bola dunia, Modric akhirnya meninggalkan Madrid musim panas ini untuk bergabung dengan AC Milan dengan status bebas transfer. Gelandang veteran tersebut telah tampil dalam 15 pertandingan untuk klub sejauh ini di semua kompetisi, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist.

Ketika ditanya mengapa ia memilih pindah ke Italia, Modric sebelumnya mengatakan: "Setelah Real, saya selalu mengatakan, ke mana pun Anda pergi adalah langkah mundur. Tidak ada keraguan tentang hal ini dan semua pemain dapat mengonfirmasinya. Namun saya pikir saya tiba di klub yang sangat dekat dengan Real Madrid dalam hal reputasi dan sejarah: bagi saya itu adalah situasi paling ideal yang bisa terjadi pada saya. Terutama karena saya mencintai Milan dan sebagai anak saya tumbuh dengan sepak bola Italia. Milan adalah klub yang paling saya kagumi. Ketika opsi Milan muncul, itu adalah pilihan yang tepat untuk saya."

Ia menambahkan: "Kotanya luar biasa. Orang-orang menyambut saya dengan sangat baik, baik di dalam maupun di luar klub. Rekan-rekan, pelatih, penggemar, semuanya benar-benar berlevel tinggi. Anda bisa melihat bahwa Milan adalah klub bersejarah yang hebat, salah satu yang terbesar di dunia. Anda bisa merasakannya di setiap langkah, jadi saya sangat senang dan saya menikmati semua ini."