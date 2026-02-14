Getty Images Sport
AC Milan Studi Banding Ke Markas Baru Everton, Siapkan Proyek Megah Stadion San Siro Masa Depan
Misi Pencarian Fakta ke Inggris
Delegasi dari AC Milan baru-baru ini berada di Liverpool untuk mengunjungi dan mempelajari Hill Dickinson Stadium milik Everton. Langkah strategis ini merupakan bagian dari misi pencarian fakta dan inspirasi klub untuk proyek pembangunan stadion baru mereka di kawasan San Siro.
Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, lima perwakilan Milan meninjau langsung stadion berkapasitas 52.769 penonton tersebut. Stadion ini resmi dibuka pada 2025 dan menjadi salah satu referensi modern bagi Milan dalam merancang markas masa depan mereka.
Era Baru San Siro
Perkembangan signifikan terjadi pada November, di mana AC Milan dan Inter Milan secara resmi mengakuisisi kawasan San Siro, termasuk Stadion Giuseppe Meazza yang ikonik, dari kepemilikan dewan kota. Akuisisi ini adalah langkah fundamental untuk memuluskan rencana pembangunan stadion canggih baru di lokasi yang sama, yang ditargetkan siap menjadi tuan rumah pertandingan Euro 2032.
Rencana besar kedua klub Milan ini melibatkan pembongkaran sebagian besar stadion saat ini untuk memberi jalan bagi venue ultra-modern. Stadion baru diperkirakan akan dibangun di dekat lokasi lama, bukan tepat di atasnya, yang memungkinkan konstruksi dimulai pada 2027 dan pembongkaran stadion lama dijadwalkan pada 2031.
Mencari Inspirasi Terbaik
Laporan dari Italia menyebutkan bahwa kunjungan ke Inggris ini bukan satu-satunya agenda dalam misi Milan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa delegasi klub akan melakukan kunjungan ke klub-klub lain di seluruh Eropa dalam beberapa bulan mendatang untuk mengumpulkan data terbaik.
Manajemen Milan memahami pentingnya belajar dari stadion-stadion modern yang sukses. Selain markas baru Everton, dipahami bahwa Tottenham Hotspur Stadium di London dan Signal Iduna Park milik Borussia Dortmund juga masuk dalam daftar inspirasi utama bagi desain dan fungsionalitas stadion baru Milan.
Tujuannya jelas: menciptakan stadion yang tidak hanya modern secara arsitektur tetapi juga mampu memberikan pengalaman terbaik bagi penggemar, seperti yang telah dilakukan oleh klub-klub yang mereka kunjungi.
Pengganti Goodison Park
Hill Dickinson yang dikunjungi delegasi Milan menjadi tuan rumah pertandingan Liga Primer pertamanya pada hari pembukaan musim 2025/26. Stadion ini menandai era baru bagi Everton dengan fasilitas modernnya.
Kepindahan ke stadion baru tersebut menggantikan Goodison Park yang bersejarah, yang telah beroperasi selama 133 tahun. AC Milan melihat transisi sukses Everton dari stadion bersejarah ke stadion modern ini sebagai studi kasus yang sangat relevan dengan situasi mereka di San Siro.
Jadwal Pembangunan
Setelah mengumpulkan data dari Everton dan klub Eropa lainnya, Milan dan Inter akan mematangkan konsep stadion baru mereka. Fokus selanjutnya adalah persiapan teknis agar konstruksi dapat dimulai sesuai jadwal.
Jika semua berjalan lancar, peletakan batu pertama stadion baru di San Siro diharapkan dapat dilakukan pada 2027. Sementara itu, Stadion Giuseppe Meazza masih akan berdiri hingga stadion baru siap, dengan rencana pembongkaran pada 2031.
