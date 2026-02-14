AC Milan Studi Banding Ke Markas Baru Everton, Siapkan Proyek Megah Stadion San Siro Masa Depan

Delegasi dari AC Milan baru-baru ini berada di Liverpool untuk mengunjungi dan mempelajari Hill Dickinson Stadium milik Everton. Langkah strategis ini merupakan bagian dari misi pencarian fakta dan inspirasi klub untuk proyek pembangunan stadion baru mereka di kawasan San Siro.

Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, lima perwakilan Milan meninjau langsung stadion berkapasitas 52.769 penonton tersebut. Stadion ini resmi dibuka pada 2025 dan menjadi salah satu referensi modern bagi Milan dalam merancang markas masa depan mereka.