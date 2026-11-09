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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

AC Milan, kehidupan baru Musah bersama Amorim: kontak awal untuk perpanjangan kontrak

AC Milan
Y. Musah

AC Milan, Amorim bangkitkan kembali Musah: kian sentral dalam proyek, kontak awal untuk perpanjangan kontrak

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC

Florenzi, analis Sky, mengatakan hal ini kepada Musah setelah derby yang dimenangi AC Milan atas Inter: "Aku ingin memujimu karena kamu telah melewati dua musim yang tidak mudah. Aku tahu kamu sangat menderita, tetapi tidak pernah menyerah. Aku bisa menjamin itu karena selama bertahun-tahun aku melihatmu bekerja saat kita bersama. Sungguh menyenangkan bisa menyaksikannya. Jadi, sekali lagi selamat dan jangan besar kepala. Tapi aku yakin kamu tidak akan begitu karena kamu anak yang baik."

Ucapan lugas dan tulus dari seseorang yang pernah menjadi bagian dari ruang ganti AC Milan dan, terutama, menyaksikan perjalanan gelandang Amerika Serikat berusia 23 tahun itu bersama klub. Musah berutang banyak, kalau bukan segalanya, kepada Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu benar-benar membangkitkannya kembali setelah dua musim yang sangat sulit, mempercayainya sejak hari pertama dan mendapat balasan berupa kerja keras serta komitmen.

  • Sentral dalam proyek

    Dalam rancangan permainan Amorim, pemain dengan karakteristik seperti Musah sangat dibutuhkan: ia punya energi besar, kemampuan mengubah fase permainan dari pasif menjadi aktif, serta kualitas yang sangat baik dalam transisi. Ia juga memiliki fleksibilitas taktik yang memungkinkannya bermain di berbagai posisi. Saat menghadapi Genoa, Amorim bahkan menempatkannya sebagai bek kiri.

    Sejauh musim ini, Musah mencatatkan 11 penampilan di liga dengan total 759 menit bermain, serta tiga penampilan di Liga Europa dengan total 222 menit bermain. Ia banyak bermain, bahkan nyaris selalu tampil.

  • Bisa memperpanjang

    Bukan hanya Amorim yang puas dengan penampilan Musah, tetapi juga seluruh jajaran manajemen olahraga. Dalam beberapa hari terakhir, mereka bahkan telah membahas secara internal kemungkinan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2028. Kontak terbaru dengan pihak Musah dilakukan untuk mulai menjajaki kemungkinan perpanjangan kontrak. Pembicaraan ini masih berada pada tahap awal. Musah saat ini menerima gaji sekitar 2 juta euro per musim dan, jika mampu mempertahankan level permainannya, ia akan memperpanjang kontraknya dengan AC Milan sebelum musim berakhir.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC