Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC

Florenzi, analis Sky, mengatakan hal ini kepada Musah setelah derby yang dimenangi AC Milan atas Inter: "Aku ingin memujimu karena kamu telah melewati dua musim yang tidak mudah. Aku tahu kamu sangat menderita, tetapi tidak pernah menyerah. Aku bisa menjamin itu karena selama bertahun-tahun aku melihatmu bekerja saat kita bersama. Sungguh menyenangkan bisa menyaksikannya. Jadi, sekali lagi selamat dan jangan besar kepala. Tapi aku yakin kamu tidak akan begitu karena kamu anak yang baik."

Ucapan lugas dan tulus dari seseorang yang pernah menjadi bagian dari ruang ganti AC Milan dan, terutama, menyaksikan perjalanan gelandang Amerika Serikat berusia 23 tahun itu bersama klub. Musah berutang banyak, kalau bukan segalanya, kepada Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu benar-benar membangkitkannya kembali setelah dua musim yang sangat sulit, mempercayainya sejak hari pertama dan mendapat balasan berupa kerja keras serta komitmen.