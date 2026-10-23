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krosche milanGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan jadwalkan pertemuan baru dengan Krosche: targetnya mempercayakan urusan bursa transfer Januari kepadanya

AC Milan
Eintracht Frankfurt
M. Kroesche

Mantan petinggi Eintracht yang masih terikat kontrak itu menjadi pilihan Cardinale untuk posisi direktur olahraga.

Waktu semakin mendesak dan kekalahan telak di Bournemouth mempercepat proses tersebut. AC Milan mengawali musim 2026/2027 dengan kondisi tidak menguntungkan sejak musim panas dan kini berusaha mengejar ketertinggalan dalam musim yang juga ditandai oleh tidak terpenuhinya seluruh permintaan Ruben Amorim di bursa transfer. Dampaknya terlihat di lapangan dalam pertandingan Liga Europa tadi malam. AC Milan menurunkan sebelas pemain tanpa banyak pemain utama yang diistirahatkan dan berada di bawah tekanan Bournemouth sepanjang 90 menit.


Dengan banyaknya pemain yang cedera, AC Milan harus mencari solusi pada Januari. Namun, siapa yang akan mengurus bursa transfer dan negosiasi? Cardinale menyadari tidak adanya direktur olahraga, sosok petinggi yang memahami "lapangan dan sepak bola", bukan hanya berkutat dengan data dan algoritma. Menurut Sky Sport Jerman ia akan mengambil langkah serius dalam beberapa hari ke depan untuk mendatangkan mantan petinggi Eintracht Frankfurt, Markus Krosche.

  • Dicopot, tetapi masih terikat kontrak

    Pejabat asal Jerman itu kini secara resmi bukan lagi direktur olahraga Eintracht Frankfurt. Krosche telah mengajukan pengunduran diri kepada klub, yang menerimanya tetapi tidak membebaskannya dari kontrak yang masih berlaku. Pada praktiknya, ia telah dibebastugaskan sebagai direktur olahraga, tetapi tidak bebas menandatangani kontrak dengan klub lain tanpa membayar penalti.


    Berikut pernyataan resmi yang, bukan tanpa alasan, kembali menegaskan masa berlaku kontraknya: "Dewan pengawas Eintracht Frankfurt Fußball AG telah menerima permintaan direktur olahraga Markus Krösche untuk segera dibebastugaskan. Kontraknya, yang berlaku hingga 30 Juni 2028, tetap berlanjut dengan perubahan yang telah disepakati. Kami berterima kasih kepada Markus Krösche atas keberhasilan kiprahnya selama beberapa tahun terakhir dan mendoakan yang terbaik untuk langkahnya ke depan

  • PERTEMUAN BARU

    AC Milan dan Krosche sudah lama berbicara. Bukan rahasia bahwa Krosche menjadi nama pertama yang ada dalam benak Gerry Cardinale sejak musim panas, tetapi kontak pada saat itu membuat para petinggi Eintracht Frankfurt sangat keberatan.

    Menurut laporan Sky Sport DE, kontak langsung lebih lanjut antara klub yang berkantor di Via Aldo Rossi, para petingginya, dan Krosche sendiri sudah dijadwalkan untuk membahas masa depan. Namun, pembicaraan belum cukup jauh untuk disebut telah mencapai kesepakatan.

  • DENDA YANG HARUS DIBAYARKAN KEPADA EINTRACHT

    Sebelum dapat bekerja untuk klub lain, dalam hal ini AC Milan, Krosche harus lebih dulu lepas dari kontraknya dengan Eintracht yang masih berlaku hingga 30 Juni 2028. Denda yang menurut Sky Sport Jerman berkisar antara 5 hingga 7 juta euro itu harus dibayar AC Milan jika benar-benar ingin menjadikannya direktur olahraga baru.

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  • Mulai lagi bersamanya pada Januari

    Hingga kini, secara resmi Krosche telah menyampaikan kepada Eintracht bahwa ia ingin mengambil jeda dari lapangan dan pekerjaan, tetapi berniat kembali berkiprah pada Januari, saat bursa transfer kembali dibuka dan bisa berlangsung sangat ramai, terutama bagi AC Milan. Proyek yang dipaparkan Cardinale kepadanya pun sangat menarik minatnya, sehingga kemungkinan untuk mempercepat kembalinya ia berkiprah bisa langsung dipertimbangkan dalam pertemuan berikutnya.

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