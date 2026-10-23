Waktu semakin mendesak dan kekalahan telak di Bournemouth mempercepat proses tersebut. AC Milan mengawali musim 2026/2027 dengan kondisi tidak menguntungkan sejak musim panas dan kini berusaha mengejar ketertinggalan dalam musim yang juga ditandai oleh tidak terpenuhinya seluruh permintaan Ruben Amorim di bursa transfer. Dampaknya terlihat di lapangan dalam pertandingan Liga Europa tadi malam. AC Milan menurunkan sebelas pemain tanpa banyak pemain utama yang diistirahatkan dan berada di bawah tekanan Bournemouth sepanjang 90 menit.





Dengan banyaknya pemain yang cedera, AC Milan harus mencari solusi pada Januari. Namun, siapa yang akan mengurus bursa transfer dan negosiasi? Cardinale menyadari tidak adanya direktur olahraga, sosok petinggi yang memahami "lapangan dan sepak bola", bukan hanya berkutat dengan data dan algoritma. Menurut Sky Sport Jerman ia akan mengambil langkah serius dalam beberapa hari ke depan untuk mendatangkan mantan petinggi Eintracht Frankfurt, Markus Krosche.