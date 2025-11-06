AC Milan & Inter Milan DALAM MASALAH! Beli San Siro Rp3,8 Triliun, Tapi Diselidiki Atas Dugaan "Rekayasa"

Untuk pertama kalinya dalam hampir delapan dekade, San Siro, salah satu stadion paling legendaris di dunia sepakbola, tak lagi dimiliki oleh pemerintah kota. Pada 5 November, AC Milan dan Inter Milan bersama-sama resmi menuntaskan akuisisi stadion dan lahan di sekitarnya dari Pemerintah Kota Milan senilai €197 juta (Rp3,8 triliun), mengakhiri status kepemilikan publik yang telah berlangsung sejak 1947.

Transaksi yang telah disetujui oleh Dewan Kota Milan pada akhir September ini bahkan rampung lebih cepat dari jadwal, setelah kedua klub meperoleh jaminan finansial yang disyaratkan. Kesepakatan ini juga mencakup kompleks properti di sekitar stadion, memungkinkan duo Milan itu mulai menyiapkan proyek stadion baru berkapasitas 71.500 kursi di sebelah barat lokasi San Siro saat ini.

Akuisisi ini menjadi langkah awal bagi babak baru sepakbola Italia. San Siro, atau Stadio Giuseppe Meazza, yang selama ini menjadi simbol kejayaan Serie A era 1990-an, akan diganti dengan stadion modern yang dirancang oleh arsitek kenamaan Sir Norman Foster dan David Manica—duo di balik pembangunan Stadion Wembley di London.