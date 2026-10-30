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cm grafica ibrahimovic milancalciomercato.com
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Ibrahimovic juga berada di Milanello bersama Cardinale untuk derbi

AC Milan
Z. Ibrahimovic
Serie A
AC Milan vs Inter
Inter

Mantan penyerang itu kembali terlihat bersama skuad AC Milan jelang laga besar melawan Inter.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

AC Milan dan Inter tengah menjalani hari-hari yang intens dan menarik, penuh emosi, tetapi juga tak terhindarkan dari ketegangan. Mulai dari laga tengah pekan yang membuahkan hasil berbeda bagi kedua tim, kemudian Generali Stadium baru yang akan terwujud melalui kerja sama sebelum musim 2031-2032 dan dipresentasikan bersama di Milan, hingga persiapan menuju derby yang, terutama bagi AC Milan, sudah berpotensi menjadi titik balik musim ini.

Laga AC Milan-Inter yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 31 Oktober, mulai pukul 20.45 di San Siro, bisa menjadi kesempatan bagi Ruben Amorim untuk memangkas jarak dari Inter menjadi empat poin. Sebaliknya, AC Milan bisa tertinggal hingga sepuluh poin setelah "baru" sepuluh pertandingan. Singkatnya, mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Dalam situasi ini, seluruh jajaran petinggi hadir di Milanello, tempat Gerry Cardinale datang dan Zlatan Ibrahimovic kembali terlihat.

  • Ibrahimovic mendampingi tim

    Seperti dilaporkan Sky Sport, penasihat senior dana investasi RedBird Capitals untuk AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, memilih menunjukkan dukungannya kepada tim dan pemilik klub, Gerry Cardinale, setelah menghadiri presentasi stadion baru di Castello Sforzesco. Keduanya tiba di Milanello pada pagi hari dan menyaksikan sesi latihan terakhir dari tepi lapangan. Latihan itu berlangsung sebelum konferensi pers Ruben Amorim untuk menyambut pertandingan.

  • Rabiot, Gila, dan Moreira sudah pulih

    Bagi Amorim, selain dukungan dari pemilik klub, ada kabar baik lain dari ruang perawatan. Meski belum sepenuhnya fit, Adrien Rabiot, Mario Gila, dan Diego Moreira diperkirakan sudah pulih dari masalah fisik masing-masing yang juga membuat mereka absen dalam laga melawan Bologna. Pelatih asal Portugal itu bisa memainkan mereka sejak awal atau di tengah pertandingan.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT