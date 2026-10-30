AC Milan, Ibrahimovic juga berada di Milanello bersama Cardinale untuk derbi

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

AC Milan dan Inter tengah menjalani hari-hari yang intens dan menarik, penuh emosi, tetapi juga tak terhindarkan dari ketegangan. Mulai dari laga tengah pekan yang membuahkan hasil berbeda bagi kedua tim, kemudian Generali Stadium baru yang akan terwujud melalui kerja sama sebelum musim 2031-2032 dan dipresentasikan bersama di Milan, hingga persiapan menuju derby yang, terutama bagi AC Milan, sudah berpotensi menjadi titik balik musim ini.

Laga AC Milan-Inter yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 31 Oktober, mulai pukul 20.45 di San Siro, bisa menjadi kesempatan bagi Ruben Amorim untuk memangkas jarak dari Inter menjadi empat poin. Sebaliknya, AC Milan bisa tertinggal hingga sepuluh poin setelah "baru" sepuluh pertandingan. Singkatnya, mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Dalam situasi ini, seluruh jajaran petinggi hadir di Milanello, tempat Gerry Cardinale datang dan Zlatan Ibrahimovic kembali terlihat.