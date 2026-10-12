Kabar sangat buruk bagi AC Milan, yang harus menghadapi cedera Matteo Gabbia. Pemeriksaan penunjang yang dijalani bek AC Milan itu hari ini menunjukkan adanya cedera pada otot fleksor paha kiri, dengan sebagian tendon turut terdampak. Masalah fisik ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan proses pemulihannya secara pasti.
AC Milan, Gabbia mengalami cedera otot fleksor yang melibatkan tendon: kembali pada 2027
KONSULTASI DAN PERKIRAAN WAKTU
Kapten AC Milan harus menepi akibat masalah otot pada paha kiri: pemeriksaan menunjukkan lesi yang sebagian melibatkan tendon. Diperlukan konsultasi dengan spesialis untuk menentukan langkah pengobatan. Karena itu, hasil konsultasi tersebut perlu ditunggu sebelum langkah pengobatan dapat diketahui dan gambaran mengenai proses pemulihan serta perkiraan waktunya menjadi lebih jelas.
KONSULTASI DENGAN DOKTER SPESIALIS
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai waktu pemulihan Matteo Gabbia. Karena sebagian tendon turut terdampak, kondisinya perlu diperiksa lebih lanjut sebelum perkiraan yang dapat diandalkan mengenai kapan ia kembali bermain bisa dibuat. AC Milan harus menunggu pendapat dokter spesialis untuk menilai sejauh mana rehabilitasi yang diperlukan dan mengetahui kapan bek tersebut bisa kembali tersedia bagi Amorim.
PERNYATAAN RESMI
Berikut pernyataan AC Milan: "Matteo Gabbia menjalani pemeriksaan penunjang sore ini yang menunjukkan adanya cedera pada otot fleksor paha kiri, dengan sebagian tendon turut terkena. Sang pemain akan menjalani konsultasi dengan dokter spesialis dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan penanganan yang paling tepat".
KEMBALINYA
Pemeriksaan oleh dokter spesialis akan menentukan apakah Gabbia perlu menjalani operasi atau apakah ia juga bisa menjalani terapi konservatif. Yang jelas, tahun 2026 bagi bek tengah AC Milan itu telah berakhir: ia diperkirakan kembali pada 2027.
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