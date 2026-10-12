Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai waktu pemulihan Matteo Gabbia. Karena sebagian tendon turut terdampak, kondisinya perlu diperiksa lebih lanjut sebelum perkiraan yang dapat diandalkan mengenai kapan ia kembali bermain bisa dibuat. AC Milan harus menunggu pendapat dokter spesialis untuk menilai sejauh mana rehabilitasi yang diperlukan dan mengetahui kapan bek tersebut bisa kembali tersedia bagi Amorim.







