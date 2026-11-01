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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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AC Milan, Diawara mencuri perhatian: berapa dana yang dikeluarkan klub untuk membelinya dari Troyes

AC Milan

AC Milan, bek asal Prancis Diawara menjadi kejutan terbesar dalam derbi melawan Inter.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC

Penampilan positif lainnya ditunjukkan talenta muda Sankhoun Diawara yang dipercaya menjadi starter dalam derby pertamanya melawan Inter. Ia sama sekali tidak tampil buruk meski, pada babak pertama, Djed Spence kerap melakukan sprint di sisi yang dijaganya. Bek muda asal Prancis itu mampu bertahan dengan baik dan berada di lapangan hampir sepanjang pertandingan. Ia baru diganti pada menit-menit akhir dan mendapat tepuk tangan dari publik San Siro.

Pagi ini, mantan pemain Troyes itu membagikan melalui media sosialnya perasaannya setelah meraih kemenangan atas Inter dalam derby. Berikut pesan yang dibagikan bek muda asal Prancis tersebut: "Malam yang istimewa, senang bisa mengalaminya dengan mengenakan seragam ini. FORZA MILAN".

  • 3 JUTA

    Awalnya, perekrutan Diawara tampaknya ditujukan untuk Milan Futuro, tetapi levelnya tinggi dan jelas bukan untuk Serie D. Amorim-lah yang menginginkannya di tim utama.  Bek Prancis kelahiran 2006 itu didatangkan dari Troyes seharga 3 juta euro dan menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031. Para

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC