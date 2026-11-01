Pertandingan berikutnya MIL Europa League 12.45 FTC

Penampilan positif lainnya ditunjukkan talenta muda Sankhoun Diawara yang dipercaya menjadi starter dalam derby pertamanya melawan Inter. Ia sama sekali tidak tampil buruk meski, pada babak pertama, Djed Spence kerap melakukan sprint di sisi yang dijaganya. Bek muda asal Prancis itu mampu bertahan dengan baik dan berada di lapangan hampir sepanjang pertandingan. Ia baru diganti pada menit-menit akhir dan mendapat tepuk tangan dari publik San Siro.

Pagi ini, mantan pemain Troyes itu membagikan melalui media sosialnya perasaannya setelah meraih kemenangan atas Inter dalam derby. Berikut pesan yang dibagikan bek muda asal Prancis tersebut: "Malam yang istimewa, senang bisa mengalaminya dengan mengenakan seragam ini. FORZA MILAN".