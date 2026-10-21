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Chukwueze MilanGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Chukwueze mengalami masalah pada pinggul: kekhawatiran mulai mencuat

AC Milan
S. Chukwueze
AFC Bournemouth vs AC Milan
AFC Bournemouth
Europa League

Latihan terakhir di Milanello jelang menghadapi Bournemouth

Di Milanello, AC Milan menjalani latihan terakhir menjelang pertandingan melawan Bournemouth besok malam pada pekan ketiga fase liga Liga Europa.


Selain Matteo Gabbia dan Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze juga tidak mengikuti sesi latihan karena mengalami masalah pada pinggul kiri. Pemain sayap AC Milan itu akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya secara lebih akurat. Untuk saat ini, sambil menunggu hasil pemeriksaan yang akan dilakukan sore ini, muncul kekhawatiran dari kubu AC Milan mengenai tingkat keparahan cedera pemain asal Nigeria kelahiran 1999 tersebut.

  • Filippo Terracciano, yang akan absen karena skorsing, dan Warren Bondo, yang tidak masuk daftar UEFA, hadir bersama skuad. Valeri Vladimirov, bek Milan Futuro, juga bergabung dengan tim utama.

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