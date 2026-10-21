Di Milanello, AC Milan menjalani latihan terakhir menjelang pertandingan melawan Bournemouth besok malam pada pekan ketiga fase liga Liga Europa.





Selain Matteo Gabbia dan Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze juga tidak mengikuti sesi latihan karena mengalami masalah pada pinggul kiri. Pemain sayap AC Milan itu akan menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya secara lebih akurat. Untuk saat ini, sambil menunggu hasil pemeriksaan yang akan dilakukan sore ini, muncul kekhawatiran dari kubu AC Milan mengenai tingkat keparahan cedera pemain asal Nigeria kelahiran 1999 tersebut.