Apakah masa depan Al-Nassr adalah pengalihan kepemilikan dari dana investasi Pif kepada dana investasi RedBird milik Gerry Cardinale? Belum ada jawaban pasti untuk pertanyaan itu. Namun, setelah berminggu-minggu spekulasi, pemilik AC Milan saat ini secara langsung mengonfirmasi bahwa setidaknya sudah ada ketertarikan dan kontak terkait kemungkinan kesepakatan tersebut.

Dalam wawancara dengan Repubblica, pemilik klub asal Milan itu juga berbicara tentang masa depan Serie A dan langkah-langkah berikutnya yang ingin ia ambil di Milan, baik dalam sepakbola maupun bola basket (ia menginginkan sebuah waralaba di NBA Europe yang bermain di San Donato) dan tenis. Ia menegaskan tanpa berbelit-belit bahwa dirinya sudah melakukan kontak awal untuk membeli saham klub asal Arab Saudi tersebut dan mengungkapkan bahwa ia kemungkinan akan bertemu bintang Cristiano Ronaldo dari Al-Nassr.