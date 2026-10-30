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Cristiano RonaldoGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Cardinale membeli Al-Nassr? Konfirmasinya: "Saya harus bertemu Ronaldo"

AC Milan
Al Nassr FC
C. Ronaldo
Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN

Apakah masa depan Al-Nassr adalah pengalihan kepemilikan dari dana investasi Pif kepada dana investasi RedBird milik Gerry Cardinale? Belum ada jawaban pasti untuk pertanyaan itu. Namun, setelah berminggu-minggu spekulasi, pemilik AC Milan saat ini secara langsung mengonfirmasi bahwa setidaknya sudah ada ketertarikan dan kontak terkait kemungkinan kesepakatan tersebut.

Dalam wawancara dengan Repubblica, pemilik klub asal Milan itu juga berbicara tentang masa depan Serie A dan langkah-langkah berikutnya yang ingin ia ambil di Milan, baik dalam sepakbola maupun bola basket (ia menginginkan sebuah waralaba di NBA Europe yang bermain di San Donato) dan tenis. Ia menegaskan tanpa berbelit-belit bahwa dirinya sudah melakukan kontak awal untuk membeli saham klub asal Arab Saudi tersebut dan mengungkapkan bahwa ia kemungkinan akan bertemu bintang Cristiano Ronaldo dari Al-Nassr.

  • SAYA SEORANG PEMILIK

    Bagaimana pengelolaan AC Milan akan berubah?

    "Saya bukan profesional sepak bola, saya pemilik. Namun, siapa pun yang datang harus bekerja bersama saya. Saya tidak akan menghilang lagi. Saya kehilangan empat tahun dan sangat marah karena waktu yang terbuang itu. Saya tidak akan pernah lagi menyerahkan kunci AC Milan kepada siapa pun."

  • SERIE A HARUS BERUBAH

    Ia mengkritik Serie A.

    "Serie A seperti Hollywood sebelum Netflix hadir. Disney, Paramount, dan Warner Bros yakin akan keunggulan mereka. Lalu Netflix datang dan melibas mereka. Sepak bola Italia harus memahami mengapa mereka tidak lagi menjadi Premier League. Tanpa perubahan, mereka tidak akan kembali meraih kemenangan."

  • Membeli Al Nassr

    Apakah Anda sedang bernegosiasi untuk membeli Al-Nassr?

    "Kami sudah melakukan pembicaraan awal. Saya seharusnya bertemu Ronaldo: saya penasaran dengan apa yang ingin dia lakukan setelah berhenti bermain. Namun, itu bukan alasan yang cukup untuk membeli sebuah klub."

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN