Beberapa pekan ke depan akan menjadi masa evaluasi mendalam bagi AC Milan, terutama terkait lini serang, karena Ramos terlalu sendirian dan belum mampu tampil sesuai potensinya. Rencananya, AC Milan akan mendatangkan satu lagi penyerang papan atas untuk meningkatkan persaingan di dalam skuad sekaligus memberi Amorim opsi baru. Masa depan Camarda juga patut diperhatikan: menurut Gianluca Di Marzio, kemungkinan ia dipinjamkan pada Januari agar bisa bermain secara reguler semakin menguat.