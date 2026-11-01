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AC Milan, Camarda berpotensi dipinjamkan pada Januari: Cardinale bersikeras mendatangkan Endrick dari Real Madrid

AC Milan

AC Milan, Cardinale terus berupaya mendatangkan Endrick pada Januari: harus mengungguli Roma dan Aston Villa, Camarda bisa hengkang pada Januari

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC

Ambisi untuk meraih gelar penting musim ini mendorong Cardinale, yang menyatakan siap berinvestasi di bursa transfer Januari dalam wawancara baru-baru ini dengan Gazzetta dello Sport. Untuk mencapai target yang telah ditetapkannya, pemilik AC Milan itu mengandalkan relasi dan pengetahuan Krosche yang akan mulai bertugas sebagai Head of Football AC Milan pada 1 Desember.

  • Endrick Jadi Obsesi

    Nama yang paling menggugah imajinasi Cardinale adalah pemain Brasil, Endrick, yang menjadi obsesinya sejak musim panas lalu, ketika Mourinho menghalangi negosiasi dengan Real Madrid. Sikap Special One semakin tegas seiring berjalannya waktu, tetapi Milan belum kehilangan harapan dan akan terus berupaya keras mencari celah. Hubungan baik dengan agensi mantan pemain Palmeiras itu, Roc Nation, bisa menjadi kunci untuk melunakkan sikap Real Madrid. Sejumlah klub juga memantau Endrick: Roma, Aston Villa, dan Arsenal yang baru ikut bersaing.

  • Camarda menuju peminjaman

    Beberapa pekan ke depan akan menjadi masa evaluasi mendalam bagi AC Milan, terutama terkait lini serang, karena Ramos terlalu sendirian dan belum mampu tampil sesuai potensinya. Rencananya, AC Milan akan mendatangkan satu lagi penyerang papan atas untuk meningkatkan persaingan di dalam skuad sekaligus memberi Amorim opsi baru. Masa depan Camarda juga patut diperhatikan: menurut Gianluca Di Marzio, kemungkinan ia dipinjamkan pada Januari agar bisa bermain secara reguler semakin menguat.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC