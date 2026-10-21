Zachary Athekame merupakan salah satu bintang Ligue 1 2026/27. Pemain sayap asal Swiss yang datang dengan status pinjaman dari AC Milan itu tampil menonjol musim ini dengan dua gol dan tiga assist. Performa tersebut mengantarkannya ke skuad timnas Swiss asuhan Yakin. Ia juga mencatatkan dua assist dalam laga debutnya di Makedonia Utara. Di Prancis, ia dibandingkan dengan David Beckham berkat kemampuannya melepaskan umpan silang. Perbandingan itu memang berlebihan, tetapi tetap menegaskan kualitasnya.
AC Milan bernegosiasi dengan Lyon: ingin Zachary Athekame kembali pada Januari
Upaya untuk Januari
Jika Lyon memimpin Ligue 1 bersama Paris Saint-Germain dengan 14 poin, itu juga berkat mantan pemain sayap Young Boys yang dibeli AC Milan seharga 10 juta euro pada musim panas 2025, ditambah hak atas 10 persen dari nilai penjualan kembali di masa depan bagi klub Swiss tersebut. Penampilan gemilangnya musim ini tentu tidak luput dari perhatian di via Aldo Rossi. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport hari ini, AC Milan dikabarkan serius mempertimbangkan untuk membawanya kembali ke Italia pada Januari, tanpa menunggu hingga Juni.
AKAN KEMBALI KE AC MILAN
Athekame, yang tahun lalu tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak dua gol di bawah asuhan Allegri, dianggap sebagai tambahan yang tepat di sisi kanan. Ia bisa menjadi pelapis Gila jika tim bermain dengan empat bek, atau pelapis Chukwueze jika pilihan jatuh pada formasi 3-4-2-1. Untuk saat ini, Lyon masih menolak, tetapi masih ada ruang untuk bernegosiasi, terutama jika mereka bisa menemukan pengganti. Pembicaraan ini hanya tertunda. Athekame dipastikan akan kembali mengenakan seragam AC Milan pada 2027, entah pada Januari atau Juni.
BERAPA GAJI ATHEKAME
Pemain asal Swiss kelahiran 2004 itu terikat kontrak dengan AC Milan hingga 2030. Menurut Calcio e Finanza, gajinya sebesar 1 juta euro bersih, atau sekitar 1,85 juta euro kotor.
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