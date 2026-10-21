AC Milan bernegosiasi dengan Lyon: ingin Zachary Athekame kembali pada Januari

Athekame, yang tahun lalu tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak dua gol di bawah asuhan Allegri, dianggap sebagai tambahan yang tepat di sisi kanan. Ia bisa menjadi pelapis Gila jika tim bermain dengan empat bek, atau pelapis Chukwueze jika pilihan jatuh pada formasi 3-4-2-1. Untuk saat ini, Lyon masih menolak, tetapi masih ada ruang untuk bernegosiasi, terutama jika mereka bisa menemukan pengganti. Pembicaraan ini hanya tertunda. Athekame dipastikan akan kembali mengenakan seragam AC Milan pada 2027, entah pada Januari atau Juni.