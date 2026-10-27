Banyak pemain yang absen di kubu AC Milan dan bagi Amorim, tidak akan mudah mengatur dua laga melawan Bologna besok dan Inter pada Sabtu di San Siro. Pilihan di lini pertahanan nyaris tak bisa diubah. Tomori akan tetap bermain sebagai bek kanan setelah tampil bagus melawan Udinese, dengan Pavlovic dan De Winter sebagai duet bek tengah, sementara satu-satunya keraguan ada di sisi kiri, dengan Estupinan lebih diunggulkan daripada pemain muda Prancis Diawara.