Banyak pemain yang absen di kubu AC Milan dan bagi Amorim, tidak akan mudah mengatur dua laga melawan Bologna besok dan Inter pada Sabtu di San Siro. Pilihan di lini pertahanan nyaris tak bisa diubah. Tomori akan tetap bermain sebagai bek kanan setelah tampil bagus melawan Udinese, dengan Pavlovic dan De Winter sebagai duet bek tengah, sementara satu-satunya keraguan ada di sisi kiri, dengan Estupinan lebih diunggulkan daripada pemain muda Prancis Diawara.
AC Milan, Amorim pertimbangkan langkah kejutan: Cisse sebagai false nine, Goncalo Ramos diistirahatkan
Ruang untuk Cisse
Setelah mengawali laga di Udine dari bangku cadangan, Cisse akan mendapat kesempatan bermain melawan Bologna. Amorim akan menurunkan talenta Italia itu sejak menit pertama setelah ia tampil gemilang di kandang Salzburg dalam laga Liga Europa dengan mencetak hat-trick bersejarah. Dalam beberapa jam ke depan, keraguan terakhir mengenai peran yang akan dijalankan mantan pemain Catanzaro itu akan terjawab.
Penyerang palsu
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi kami, Amorim dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengistirahatkan Ramos selama satu pertandingan menjelang derby pada Sabtu. Rencananya, Cisse akan dimainkan sebagai penyerang palsu. Itu bukan hal yang sepenuhnya baru karena talenta muda AC Milan tersebut pernah bermain di posisi itu bersama timnas Italia U-21 saat menghadapi Polandia dan di Liga Europa saat melawan Bornemouth.
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