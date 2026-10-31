Momen kejayaan AC Milan. Dalam laga paling sulit, AC Milan menunjukkan taringnya dan kembali menghidupkan ambisi untuk bersaing di papan atas musim ini. Rabiot dan rekan-rekannya tidak gentar menghadapi kemungkinan tertinggal 10 poin dari Inter. Sebaliknya, mereka mampu mengejutkan Inter dengan mencetak dua gol dalam sembilan menit pertama pertandingan.
AC Milan, Amorim mengungguli Chivu dari segi taktik: skakmat bagi Inter dalam tiga langkah
AMORIM SEMPURNA
Derby yang berlangsung di hadapan penonton luar biasa itu bukan sekadar derby pertama Amorim sebagai pelatih Milan, melainkan derby milik Amorim: pelatih asal Portugal itu menjadi pembeda lewat keputusan-keputusan yang berani sekaligus jitu. Rencana pertandingannya nyaris sempurna. Milan hanya tertekan oleh reaksi sengit Inter antara menit ke-20 dan ke-35 babak pertama. Setelah itu, Milan mengendalikan pertandingan dengan berpegang pada prinsip permainannya, tanpa pernah kehilangan arah. Yang pasti, pertandingan ini menunjukkan respons sebuah tim yang kuat dan matang terhadap kekalahan buruk dari Bologna pada Rabu lalu.
Tiga Langkah Jitu Amorim
Keberanian dan ide membuahkan hasil. Mungkin tidak selalu seketika, tetapi dalam jangka panjang selalu demikian. Amorim tidak melihat rekam jejak atau usia para pemainnya, melainkan apa yang ia saksikan dari hari ke hari di Milanello. Karena itu, pemain berusia 20 tahun, Diawara, mendapat kesempatan dan kepercayaan. Bersama Gila, ia mampu meredam kekuatan serangan Inter dari kedua sisi lapangan. Hanya sekali Inter mengancam lewat umpan silang, dan Maignan yang tampil luar biasa berhasil menggagalkan peluang Spence.
Keputusan memasang tiga gelandang dengan Musah, alih-alih menggunakan formasi dua gelandang seperti biasanya, menutup jalur umpan dan ruang gerak Calhanoglu, yang terus ditempel mantan pemain Atalanta itu. Rencana taktis untuk Musah juga punya tujuan lain: menjaga area di belakang Modric agar ia lebih leluasa bergerak melebar untuk membangun permainan dan menciptakan peluang mencetak gol.
Dalam sepakbola, pemain bertalentalah yang membuat perbedaan dan menentukan hasil pertandingan lewat permainan mereka. AC Milan punya dua pemain seperti itu, Rabiot dan Moreira, dan memaksimalkan keduanya dengan membebaskan mereka dari tugas berlebihan dalam transisi saat tanpa bola. Koneksi keduanya, di dalam maupun di luar lapangan, menghibur dan menggembirakan para pendukung AC Milan. Cardinale pun tampak gembira di tribune sambil bertepuk tangan untuk tim: AC Milan bisa naik ke level berikutnya.
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