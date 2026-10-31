Keberanian dan ide membuahkan hasil. Mungkin tidak selalu seketika, tetapi dalam jangka panjang selalu demikian. Amorim tidak melihat rekam jejak atau usia para pemainnya, melainkan apa yang ia saksikan dari hari ke hari di Milanello. Karena itu, pemain berusia 20 tahun, Diawara, mendapat kesempatan dan kepercayaan. Bersama Gila, ia mampu meredam kekuatan serangan Inter dari kedua sisi lapangan. Hanya sekali Inter mengancam lewat umpan silang, dan Maignan yang tampil luar biasa berhasil menggagalkan peluang Spence.

Keputusan memasang tiga gelandang dengan Musah, alih-alih menggunakan formasi dua gelandang seperti biasanya, menutup jalur umpan dan ruang gerak Calhanoglu, yang terus ditempel mantan pemain Atalanta itu. Rencana taktis untuk Musah juga punya tujuan lain: menjaga area di belakang Modric agar ia lebih leluasa bergerak melebar untuk membangun permainan dan menciptakan peluang mencetak gol.

Dalam sepakbola, pemain bertalentalah yang membuat perbedaan dan menentukan hasil pertandingan lewat permainan mereka. AC Milan punya dua pemain seperti itu, Rabiot dan Moreira, dan memaksimalkan keduanya dengan membebaskan mereka dari tugas berlebihan dalam transisi saat tanpa bola. Koneksi keduanya, di dalam maupun di luar lapangan, menghibur dan menggembirakan para pendukung AC Milan. Cardinale pun tampak gembira di tribune sambil bertepuk tangan untuk tim: AC Milan bisa naik ke level berikutnya.