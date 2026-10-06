Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Ministro Andrea AbodiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Abodi: "Malagò? Sebuah aturan tidak dipatuhi dan sebuah solusi telah ditemukan"

Italy

Menteri olahraga angkat bicara setelah penunjukan Malagò sebagai Komisaris FIGC

"Saya selalu mendukung dan menegaskan kembali dua prinsip yang sangat sederhana, tetapi tidak pernah bisa dianggap remeh: penghormatan terhadap aturan, untuk semua, dan otonomi olahraga, dengan mematuhi norma negara".


Hal itu disampaikan, dalam sebuah pernyataan, oleh Menteri Olahraga dan Pemuda, Andrea Abodi, terkait penunjukan Giovanni Malagò sebagai Komisaris FIGC, seraya mengingatkan bahwa "CONI, melalui organ-organnya dan dalam menjalankan prerogatifnya, telah mengambil keputusannya mengenai penunjukan komisaris di FIGC, yang sepenuhnya merupakan bagian dari otonomi tata hukum olahraga. Ada aturan yang tidak dipatuhi dan ada solusi yang telah diidentifikasi oleh institusi-institusi olahraga, dengan menegaskan kembali efektivitasnya".


  • "Seperti yang sudah saya tegaskan beberapa kali, yang terakhir kemarin di Pescara dalam kesempatan pertandingan Timnas Italia U-21, sepak bola Italia membutuhkan ketenangan, tanggung jawab, dan kerja bersama," lanjut sang menteri, seperti dikutip dari ANSA, "masing-masing dalam perannya sendiri dan dengan menghormati peran tersebut. Dari pihak Pemerintah, akan terus ada penghormatan terhadap otonomi, pengawasan dalam lingkup kewenangan yang diatur oleh undang-undang, dan kerja sama kelembagaan penuh demi kepentingan olahraga Italia," tutup Abodi.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google