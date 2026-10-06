"Saya selalu mendukung dan menegaskan kembali dua prinsip yang sangat sederhana, tetapi tidak pernah bisa dianggap remeh: penghormatan terhadap aturan, untuk semua, dan otonomi olahraga, dengan mematuhi norma negara".





Hal itu disampaikan, dalam sebuah pernyataan, oleh Menteri Olahraga dan Pemuda, Andrea Abodi, terkait penunjukan Giovanni Malagò sebagai Komisaris FIGC, seraya mengingatkan bahwa "CONI, melalui organ-organnya dan dalam menjalankan prerogatifnya, telah mengambil keputusannya mengenai penunjukan komisaris di FIGC, yang sepenuhnya merupakan bagian dari otonomi tata hukum olahraga. Ada aturan yang tidak dipatuhi dan ada solusi yang telah diidentifikasi oleh institusi-institusi olahraga, dengan menegaskan kembali efektivitasnya".



