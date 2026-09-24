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Abdulqudus Attia: Murid Oliver Kahn yang Didorong oleh Ejekan Ronaldo Menuju Kejayaan Saudi

FEATURES
A. Atiah
C. Ronaldo
O. Kahn
Oman vs Saudi Arabia
Oman
Saudi Arabia
Gulf Cup
Arab Saudi
Portugal
Jerman
Oman

Kiper Arab Saudi menjalani momen-momen bersejarah

Kabar bergabungnya Abdulqadus Attiyah, penjaga gawang Al-Ula, ke dalam skuad timnas Arab Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" bukanlah kabar biasa, melainkan menjadi penutup dari sebuah kisah panjang yang bermula dari titik terendah hingga membawanya ke puncak kejayaan.

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik timnas Arab Saudi, mengumumkan pemanggilan Attiyah ke dalam skuad Arab Saudi di Khaleeji 27, untuk menggantikan Nawaf Al-Aqidi yang tersingkir dari skuad akibat cedera.

  • Dari Piala Teluk ke Piala Teluk

    Kehadiran di turnamen Piala Teluk bukanlah hal yang asing bagi Atiyah, sebab turnamen inilah yang menyaksikan pemanggilan pertamanya ke skuad timnas Arab Saudi, ketika usianya baru menginjak 20 tahun.

    Pada turnamen Piala Teluk 23 di Kuwait, tahun 2017, pelatih asal Kroasia Kronoslav Jurcic, yang memimpin timnas Arab Saudi secara sementara pada turnamen tersebut, memutuskan memanggil sang penjaga gawang muda, sebagai bagian dari 6 pemain muda dari timnas bakat.

    Memang benar Abdulquddus tidak bermain di satu pun laga pada turnamen itu, namun turnamen tersebut tetap menjadi tonggak penting dalam kariernya, terutama di level internasional.

    Setelah turnamen berakhir, Atiyah menjalani laga pertamanya bersama timnas Arab Saudi, di bawah kepemimpinan pelatih asal Argentina Juan Antonio Pizzi, yakni sebagai pemain pengganti dalam kekalahan uji coba dari Irak dengan skor 1-4 di Basrah, pada Februari 2018.

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  • Murid Oliver Kahn

    Pada saat itu, timnas Arab Saudi menggelar pemusatan latihan untuk para penjaga gawangnya di Jerman, di bawah pimpinan Oliver Kahn, legenda Bayern Munich dan timnas "Die Mannschaft".

    Pemusatan latihan itu digelar di Kota Stuttgart, Jerman, pada Januari 2018, setelah berakhirnya turnamen Piala Teluk 23, dan sebelum laga persahabatan melawan Irak yang bersejarah bagi kiper muda tersebut.

    Dengan begitu, Abdulqudus Atiyah tiba-tiba mendapati dirinya berada di jalan para legenda, mulai dari belajar di bawah asuhan Oliver Kahn, hingga bermain untuk timnas Arab Saudi di usia 20 tahun, sampai akhirnya Al-Feiha mengontraknya sebagai langkah baru dalam perjalanannya menuju kemajuan.

  • Ejekan Ronaldo

    Namun berbeda dari yang diperkirakan, karier Abdulqudus Atiah meredup secara signifikan, dan namanya tak lagi mendapatkan perhatian yang sama seperti sebelumnya, kala ia menjadi kiper muda yang diprediksi akan menjaga gawang Timnas Arab Saudi selama bertahun-tahun ke depan.

    Setelah hanya setengah musim bersama Al-Feiha, Abdulqudus Atiah pindah ke Al-Wehda, tempat ia bertahan selama 6 tahun. Selama itu, ia turut berkontribusi mengembalikan klub ke Liga Roshn, yang di antaranya diselingi peminjaman selama satu musim ke Al-Adalah.

    Semua itu berjalan biasa saja, hingga hari 9 Februari 2023, ketika bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, menorehkan sejarah dengan super hat-trick tercepat dalam sejarah Liga Arab Saudi, dan itu terjadi atas beban Abdulqudus Atiah.

    Al-Wehda kalah dari Al-Nassr lewat empat gol Ronaldo, tetapi pihak yang paling merugi adalah kiper Arab Saudi tersebut, yang menuai kritik pedas dari suporter serta media lokal dan internasional, bahkan sampai pada level ejekan.

    Kala itu, muncul banyak kampanye untuk mendukung dan menyokong Atiah, tetapi pendukung terbesarnya justru adalah kampanye ejekan yang mendorongnya melangkah beberapa tahap ke depan, hingga ia mencapai posisinya sekarang.

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  • Pengganti Al Owais

    Setelah kontraknya dengan Al-Wehda berakhir pada 2024, Abdulquddus Atiah pindah ke klub Al-Taawoun dengan status transfer bebas, namun ia tidak bertahan lama karena hengkang setelah dua musim.

    Kepergian Atiah bukan menuju sembarang tempat, karena ia adalah kiper yang menjadi pilihan klub Al-Ula, yang berlaga di Liga Divisi Satu Arab Saudi, untuk menjadi pengganti kiper senior Mohammed Al-Owais, setelah kepindahannya ke Al-Hilal.

    Al-Ula mengandalkan kiper asal Arab Saudi ini untuk membawa mereka ke Liga Roshn untuk pertama kalinya dalam sejarah, setelah sebelumnya nyaris mencapainya pada musim lalu, sebelum kekalahan dari Al-Diriyah pada laga penentuan.

  • Penemuan Denis

    Sejak menduduki kursi direktur teknik timnas Arab Saudi, Deschamps menunjukkan keyakinan yang jelas terhadap kemampuan Abdulqudus Attiah, hingga ia memasukkannya ke dalam pemusatan latihan terakhir Arab Saudi menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Pemanggilan Attiah cukup mengejutkan, terlebih ia merupakan pemain dengan jumlah menit bermain paling sedikit dalam daftar timnas Arab Saudi, di mana ia hanya tampil selama 90 menit bersama Al-Taawoun pada musim lalu.

    Meski dicoret dari daftar akhir untuk Piala Dunia, ia dengan cepat kembali masuk skuad pada Piala Teluk 27, begitu kiper Nawaf Al-Aqidi mengalami cedera, sekaligus membuktikan keyakinan Deschamps terhadapnya.

    Kiper berusia 29 tahun ini kembali ke daftar timnas Arab Saudi setelah absen selama 8 tahun penuh, menegaskan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan, dan bahwa cibiran bisa jadi merupakan awal dari jalan menuju puncak.

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