Namun berbeda dari yang diperkirakan, karier Abdulqudus Atiah meredup secara signifikan, dan namanya tak lagi mendapatkan perhatian yang sama seperti sebelumnya, kala ia menjadi kiper muda yang diprediksi akan menjaga gawang Timnas Arab Saudi selama bertahun-tahun ke depan.

Setelah hanya setengah musim bersama Al-Feiha, Abdulqudus Atiah pindah ke Al-Wehda, tempat ia bertahan selama 6 tahun. Selama itu, ia turut berkontribusi mengembalikan klub ke Liga Roshn, yang di antaranya diselingi peminjaman selama satu musim ke Al-Adalah.

Semua itu berjalan biasa saja, hingga hari 9 Februari 2023, ketika bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, menorehkan sejarah dengan super hat-trick tercepat dalam sejarah Liga Arab Saudi, dan itu terjadi atas beban Abdulqudus Atiah.

Al-Wehda kalah dari Al-Nassr lewat empat gol Ronaldo, tetapi pihak yang paling merugi adalah kiper Arab Saudi tersebut, yang menuai kritik pedas dari suporter serta media lokal dan internasional, bahkan sampai pada level ejekan.

Kala itu, muncul banyak kampanye untuk mendukung dan menyokong Atiah, tetapi pendukung terbesarnya justru adalah kampanye ejekan yang mendorongnya melangkah beberapa tahap ke depan, hingga ia mencapai posisinya sekarang.